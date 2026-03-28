En un 29 de marzo, pero de 2006, la organización islamista Hamás gana las elecciones parlamentarias palestinas e Ismail Haniyeh es elegido nuevo primer ministro. El mismo día de 1973, las últimas tropas estadounidenses abandonan Vietnam después de diez años de guerra.

Otras efemérides

1461.- Las tropas de Eduardo de York vencen en la batalla de Towton a las huestes de la Reina Margarita durante la conocida como Guerra de las Dos Rosas. Como resultado de su victoria accedería al trono de Inglaterra como Eduardo IV.

1830.- Fernando VII, sin heredero varón, promulga la Pragmática Sanción que anula la llamada Ley Sálica que hubiera impedido reinar a su hija Isabel.

1871.- La reina Victoria inaugura en Londres el Royal Albert Hall, uno de los teatros más emblemáticos del mundo con capacidad para más de 5.000 personas.

1945.- Segunda Guerra Mundial: último día de los bombardeos aéreos alemanes con misiles V-1 sobre Londres.

1971.- Un jurado de Los Ángeles (California, Estados Unidos) pide la pena de muerte para Charles Manson y tres de sus seguidoras, por los asesinatos cometidos en 1971 en Beverly Hills. Finalmente fueron condenados a cadena perpetua.

1983.- El democristiano Helmut Kohl, elegido por primera vez canciller de la RFA. Posteriormente accedería otras tres veces a la cancillería, dos de ellas al frente de la Alemania reunificada.

1985.- Tras 23 años de negociaciones, España llega a un acuerdo con la Comunidad Económica Europea para su integración en esta organización.

1989.- El cortometraje ‘Tin Toy’ de los estudios Pixar gana el Premio Óscar de animación y se convierte en la primera película generada por ordenador en ganar un galardón de la Academia de Hollywood.

.- Inauguración de la conocida como Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto Ieoh Ming Pei, que da acceso al museo del mismo nombre en París.

2001.- La Cumbre de Pueblos Indígenas de las Américas en Otawa (Canadá) reúne indígenas de toda América para discutir su problemática.

2004.- Siete países excomunistas -Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia - ingresan en la OTAN.

2006.- Encarcelado en Sierrra Leona el expresidente de Liberia, Charles Taylor, deportado desde Nigeria, para responder ante la justicia por crímenes contra la humanidad.

2013.- El excombatiente serbobosnio Veselin Vlahovic condenado a 45 años de cárcel por crímenes contra la humanidad.

2016.- Entra en vigor en Japón la reforma que permitirá a sus tropas combatir en el exterior por primera vez desde la II Guerra Mundial.

2017.- La primera ministra británica, Theresa May, presenta formalmente la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, conocida como “brexit”.

2020.- El Gobierno español aprueba en Consejo de Ministros celebrado de madrugada, tras el anuncio del presidente Sánchez, la paralización de todas las actividades no esenciales, como medida excepcional, en plena pandemia.

2024.- La torre de Isabel en Londres, conocida universalmente como Big Ben, luce como nueva tras su restauración.

Nacimientos

1788.- Carlos María Isidro, aspirante carlista al trono de España.

1878.- Manuel de la Parra, poeta mexicano.

1930.- Agustín González Martínez, actor español.

1940.- Astrud Gilberto, cantante brasileña.

1943.- John Major, ex primer ministro británico.

.- Evangelos Odysseas Papathanassiou, “Vangelis”, músico y compositor griego.

1957.- Christopher Lambert, actor y productor francés de cine.

1963.- Joan Garriga, piloto español de motociclismo

1974.- Marc Gene, piloto español de Fórmula 1.

1976.- Jennifer Capriati, tenista estadounidense.

Defunciones

1792.- Gustavo III, rey de Suecia.

1956.- Alfonso de Borbón, infante de España.

1977.- Waldo de los Ríos, compositor argentino.

1987.- María Von Trapp, escritora austriaca que inspiró la película sobre la familia Trapp en ‘Sonrisas y lágrimas’ (‘The Sound of Music’).

2001.- John Lewis, pianista y compositor estadounidense.

2004.- José Tirón Terán, académico nicaragüense.

2009.- Maurice Jarre, compositor estadounidense de origen francés.

2015.- Matilde Conesa, locutora de radio y actriz de doblaje española.

2019.- Agnes Varda, cineasta belga, referente de la “Nouvelle Vague” francesa.

2020.- Krzysztof Eugeniusz Penderecki, compositor y director de orquesta polaco.

2021.- Carlos Busqued, escritor argentino.

2022.- Mario Muchnik, editor, escritor y fotógrafo argentino,

2024.- Emilio Lora-Tamayo, físico y catedrático español.

.- Louis Gossett Jr., actor, primer afroamericano en ganar un Óscar como actor de reparto.

.- Chance Perdomo, actor británico-estadounidense.

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