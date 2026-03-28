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Imagen conmemorativa que representa la victoria electoral de Hamás en 2006 y la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam en 1973, dos hechos históricos clave ocurridos un 29 de marzo. Foto: Imagen generada con Is ChatGPT
Imagen conmemorativa que representa la victoria electoral de Hamás en 2006 y la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam en 1973, dos hechos históricos clave ocurridos un 29 de marzo. Foto: Imagen generada con Is ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 29 de marzo, pero de 2006, la organización islamista Hamás gana las elecciones parlamentarias palestinas e Ismail Haniyeh es elegido nuevo primer ministro. El mismo día de 1973, las últimas tropas estadounidenses abandonan Vietnam después de diez años de guerra.

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