En un 29 de mayo, pero de 1985, mueren 39 personas y otras 600 resultan heridas en el estadio Heysel de Bruselas a causa de una avalancha humana provocada por aficionados ingleses antes de la Final de la Copa de Europa de fútbol, que ganó la Juventus italiana al Liverpool inglés, en una de las mayores tragedias de la historia del fútbol.

OTRAS EFEMÉRIDES

1453.- Toma de Constantinopla por los turcos, que pone fin al Imperio bizantino.

1914.- Mueren 1.021 personas al ser embestido el transatlántico ‘Empress of Ireland’ por el carguero noruego ‘Storstad’ en el estuario del río San Lorenzo de Canadá.

1934.- Estados Unidos y Cuba firman un tratado que incluye la abolición de la enmienda Platt y la independencia total a la isla.

1953.- El neozelandés Edmund P. Hillary y su sherpa, Tensing Norgay, coronan el Everest, siendo los primeros en lograr esta hazaña.

1966.- Inaugurado el Estadio Azteca en Ciudad de México.

1970.- El grupo guerrillero argentino ‘Los Montoneros’ hace su debut público con el secuestro y posterior asesinato de expresidente de facto argentino Pedro Eugenio Aramburu.

2007.- Google lanza el servicio Street View con imágenes panorámicas de 360 grados.

2015.- Cuba sale oficialmente de la lista de patrocinadores del terrorismo que anualmente elabora EE.UU., y donde llevaba desde 1982.

2019.- Mueren siete personas y otras 21 se dieron por desaparecidas al naufragar un barco con 34 turistas a bordo en el río Danubio, a la altura de Budapest.

2020.- El presidente EE.UU., Donald Trump, anuncia que su país rompe su relación con la OMS por la gestión del COVID-19.

2025.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibe el Premio Carlomagno por su liderazgo en “tiempos turbulentos”.

NACIMIENTOS

1829.- Fernando Montes de Oca, héroe mexicano.

1860.- Isaac Albéniz, compositor y pianista español.

1894.- Josef von Sternberg, cineasta estadounidense de origen austríaco.

1903.- Bob Hope, actor cómico estadounidense.

1911.- Fernando Chueca Goitia, arquitecto español.

1917.- John F. Kennedy, presidente de EE.UU.

1919.- Simone Ortega, escritora española de origen francés, autora de libros de cocina.

1944.- Helmut Berger, actor austríaco.

1958.- Annette Bening, actriz estadounidense.

1959.- Rupert Everett, actor británico.

1956.- La Toya Jackson, cantante estadounidense.

1958.- Annette Bening, actriz estadounidense.

1989.- Aura Garrido, actriz española.

DEFUNCIONES

1942.- John Barrymore, actor estadounidense.

1958.- Juan Ramón Jiménez, escritor español y Nobel de Literatura en 1956.

1982.- Romy Schneider, actriz de cine austriaca.

2010.- Dennis Hopper, actor estadounidense.

2017.- Konstantinos Mitsotakis, político griego.

.- Manuel Antonio Noriega, dictador panameño.

2023.- Thomas Buergenthal, juez estadounidense, uno de los fundadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2025.- Alf Clausen, compositor estadounidense, creador de la banda sonora de ‘Los Simpson’.

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Un hombre que abrió fuego el sábado 23 de mayo frente a la Casa Blanca murió tras recibir disparos de agentes del Servicio Secreto, informaron las autoridades de Estados Unidos. (AFP)

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