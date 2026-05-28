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Agentes de la policía belga contienen a los aficionados en las gradas antes de la final de la Copa de Europa entre la Juventus y el Liverpool en el estadio Heysel de Bruselas, el 29 de mayo de 1985. (Dominique FAGET / AFP)
Agentes de la policía belga contienen a los aficionados en las gradas antes de la final de la Copa de Europa entre la Juventus y el Liverpool en el estadio Heysel de Bruselas, el 29 de mayo de 1985. (Dominique FAGET / AFP)
/ DOMINIQUE FAGET
Por Agencia EFE

En un 29 de mayo, pero de 1985, mueren 39 personas y otras 600 resultan heridas en el estadio Heysel de Bruselas a causa de una avalancha humana provocada por aficionados ingleses antes de la Final de la Copa de Europa de fútbol, que ganó la Juventus italiana al Liverpool inglés, en una de las mayores tragedias de la historia del fútbol.

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