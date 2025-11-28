¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 29 de noviembre

Escucha la noticia
El 29 de noviembre 1947, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprueba el plan de división de Palestina en dos Estados: uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo control internacional.
OTRAS EFEMÉRIDES
1800.- Francia adopta el metro como unidad básica de longitud. Se define como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano que pasa por París.
1835.- Se aplica por primera vez la ley Marcial en España. El general Francisco Espoz y Mina declara el estado de sitio en Barcelona.
1877.- Edison realiza la primera presentación pública del fonógrafo, invento que patentó en febrero de 1878.
1899.- Joan Gamper, un suizo afincado en Cataluña, funda el Fútbol Club Barcelona.
1929.- El explorador, marino y aviador estadounidense Richard Evelyn Byrd sobrevuela el Polo Sur.
1945.- Proclamación de la República Federativa Socialista de Yugoslavia.
1972.- La empresa Atari lanza ‘Pong’, el primer videojuego con éxito comercial.
1973.- Un buitre moteado choca contra un avión que sobrevolaba Costa de Marfil a 11.277 metros de altitud. Desde entonces es considerado el ave que más alto vuela.
1979.- El papa Juan Pablo II proclama a San Francisco de Asís patrono de la Ecología.
2009.- El exguerrillero José Mújica es elegido presidente de Uruguay.
2011.- La aerolínea estadounidense American Airlines se declara en bancarrota.
2012.- La Asamblea General de Naciones Unidas reconoce a Palestina como Estado observador.
2014.- El expresidente egipcio Hosni Mubarak es absuelto por la muerte de manifestantes en la revolución que le derrocó en 2011.
2017.- El histórico juicio por crímenes de la dictadura argentina concluye en Buenos Aires con 48 condenas, 29 de ellas cadenas perpetuas.
.- El general bosniocroata Slobodan Praljak se suicida en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia (TPIY) en La Haya.
2021.- Jack Dorsey, cofundador de Twitter, abandona la empresa.
NACIMIENTOS
1803.- Christian Doppler, matemático y físico austriaco.
1849.- John Ambrose Fleming, físico e ingeniero británico.
1905.- Marcel Lefebvre, arzobispo francés excomulgado en 1988 por la Santa Sede.
1932.- Jacques Chirac, presidente de Francia.
1939.- Concha Velasco, actriz española.
1946.- Silvio Rodríguez, cantautor cubano.
1949.- Edmundo Arrocet, ‘Bigote Arrocet’, humorista chileno de origen argentino.
1954.- Joel Coen, director de cine estadounidense.
DEFUNCIONES
1780.- María Teresa de Habsburgo, emperatriz de Austria.
1924.- Giacomo Puccini, compositor italiano.
1970.- Nina Ricci, diseñadora de moda francesa de origen italiano.
1981.- Natalie Wood, actriz estadounidense.
1986.- Cary Grant, actor estadounidense.
1999.- Carmen Díez de Rivera, primera mujer directora del Gabinete del Gobierno en España.
2001.- George Harrison, músico británico, guitarrista de los Beatles.
2006.- Leonard Freed, fotógrafo norteamericano de Magnum.
2023.- Henry Kissinger, político y diplomático estadounidense.
