En un 29 de noviembre, pero de 1947, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprueba la Resolución 181, un plan de división de Palestina en dos Estados: uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo control internacional.
1800.- Francia adopta el metro como unidad básica de longitud, definida como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre que pasa por París.
1877.- Thomas Edison realiza la primera demostración pública del fonógrafo, invento que patenta en febrero de 1878.
1879.- Alfonso XII contrae matrimonio con la archiduquesa austríaca María Cristina de Habsburgo-Lorena.
1898.- El escritor y filósofo español Ángel Ganivet, considerado precursor de la generación del 98, se suicida en Riga (Letonia).
1919.- Los restos de Francisco de Goya son trasladados del cementerio de San Isidro a la ermita madrileña de San Antonio de la Florida.
1929.- El explorador, marino y aviador estadounidense Richard Evelyn Byrd sobrevuela el Polo Sur.
1945.- Se proclama la República Federativa Popular de Yugoslavia.
1979.- El papa Juan Pablo II proclama a San Francisco de Asís patrón de la ecología.
2009.- El exguerrillero José Mujica gana las elecciones presidenciales de Uruguay.
2012.- La Asamblea General de la ONU reconoce a Palestina como Estado observador no miembro.
2014.- El expresidente egipcio Hosni Mubarak es absuelto en la causa por la muerte de manifestantes durante la revolución que lo derrocó en 2011.
2017.- Concluye en Buenos Aires un juicio por crímenes de la dictadura argentina con 48 condenas, 29 de ellas a cadena perpetua.
.- El general bosniocroata Slobodan Praljak se suicida en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en La Haya.
1803.- Christian Doppler, matemático y físico austriaco.
1849.- John Ambrose Fleming, físico e ingeniero británico.
1905.- Marcel Lefebvre, arzobispo francés excomulgado en 1988 por la Santa Sede.
1932.- Jacques Chirac, expresidente de Francia.
1939.- Concha Velasco, actriz española.
1946.- Silvio Rodríguez, cantautor cubano.
1949.- Edmundo Arrocet, ‘Bigote Arrocet’, humorista chileno de origen argentino.
1954.- Joel Coen, director de cine estadounidense.
1780.- María Teresa de Habsburgo, emperatriz de Austria.
1901.- Francisco Pi y Margall, político y escritor español.
1924.- Giacomo Puccini, compositor italiano.
1970.- Nina Ricci, diseñadora de moda francesa de origen italiano.
1981.- Natalie Wood, actriz estadounidense.
1986.- Cary Grant, actor estadounidense.
2001.- George Harrison, músico británico, guitarrista de los Beatles.
2006.- Leonard Freed, fotógrafo norteamericano de Magnum.
2023.- Henry Kissinger, político y diplomático estadounidense.
El socialista Pedro Sánchez llamó el viernes 27 de noviembre a impedir que "avance el pasado" en España, antes de unas elecciones generales en las que la derecha es favorita según los sondeos, y podría llegar al poder con el apoyo de la extrema derecha. (AFP)
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