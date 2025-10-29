Efemérides del 29 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 29 de octubre, pero de 1929, la bolsa de Nueva York registra las mayores caídas en las cotizaciones, en el conocido como “martes negro” que dio origen a la Gran Depresión o el Crac del 29, una de las mayores crisis económicas del siglo XX.

OTRAS EFEMÉRIDES

1787.- Se estrena la ópera “Don Giovanni”, de Mozart, en el Teatro Estatal de Praga.

1821.- Es proclamada la independencia de Costa Rica.

1922.- El rey de Italia, Víctor Manuel III, encarga a Benito Mussolini la formación de gobierno.

1923.- En Turquía, Kemal Ataturk ocupa la presidencia de la nueva República.

1945.- Jean Paul-Sartre da en París la conferencia en la que dice que “El existencialismo es un humanismo”, inicio del movimiento existencialista.

1947.- Se funda en Bruselas el Acuerdo de Unión Aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, más conocido como Benelux.

1956.- Comienza la guerra del Sinaí entre Israel, Francia e Inglaterra contra Egipto por el dominio del canal de Suez.

1959.- La revista francesa “Pilote” publica el primer número de la saga Astérix y Obélix.

1964.- Se forma la República de Tanzania de la unión de dos estados: Tanganica y Zanzíbar.

1969.- Dos universidades de California (Estados Unidos) se envían el primer mensaje a través de ordenadores, lo que marca el nacimiento de la primera Red de larga distancia, Arpanet.

1992.- El Congreso español ratifica el Tratado de Maastricht para la Unión Europea (UE).

.- Los presidentes de España, Felipe González, y de Colombia, César Gaviria, firman en Madrid un Tratado de Amistad y Cooperación.

1995.- Abel Goldman, un británico de 64 años, recibe el primer corazón eléctrico permanente. Sobrevivió cinco meses.

1998.- Es lanzado el Discovery desde Cabo Cañaveral (EE.UU.) con siete tripulantes a bordo, entre ellos el español Pedro Duque y el estadounidense John Glenn.

2004.- Los 25 países miembros de la Unión Europea (UE) firman en Roma la primera Constitución Europea.

2006.- Los serbios aprueban en referéndum una Constitución que define a Kosovo como parte integrante del país.

.- Se celebran las primeras elecciones presidenciales democráticas en la República Democrática del Congo en 46 años, en las que triunfa Joseph Kabila.

.- En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva es reelegido presidente.

2008.- Es lanzado al espacio el “Simón Bolívar”, el primer satélite de telecomunicaciones de Venezuela construido en China.

2012.- Microsoft presenta el Windows Phone 8, el sistema operativo para teléfonos inteligentes.

.- El huracán ‘Sandy’ provoca la mayor inundación de la historia de Nueva York.

2013.- Turquía inaugura el primer túnel bajo el Bósforo que une Europa con Asia.

2015.- China anuncia el fin de la política del hijo único y permite dos por pareja.

2021.- El Parlamento de Polonia aprueba la construcción de un muro para reforzar su frontera con Bielorrusia.

.- Airbus anuncia que ha realizado un primer vuelo de prueba con uno de sus aviones A319neo, impulsado únicamente por carburante de aviación sostenible.

.- Brasil autoriza el uso de canabidiol, una medicina derivada de la marihuana, importada de Colombia.

2022.- Mueren al menos 154 personas y más de un centenar resultan heridas en una estampida durante las celebraciones de Halloween en Seúl.

2024.- En España, las inundaciones provocadas por la dana en las regiones de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía, causan la muerte de más de doscientas personas entre los días 29 y 30.

.- Descubierta en México una gran ciudad maya oculta por la vegetación en el estado de Campeche (sureste).

NACIMIENTOS

1882.- Jean Giraudoux, escritor francés.

1897.- Joseph Paul Goebbels, dirigente nazi alemán.

1929.- Yevgueni Maksimovich Primakov, ex primer ministro ruso.

1930.- Basilio Martín Patino, cineasta español.

1938.- Ellen Johnson Sirleaf, primera mujer presidenta de Liberia.

1947.- Richar Dreyfuss, actor estadounidense.

1963.- Jed Brophy, actor neozelandés.

1967.- Rufus Sewell, actor británico.

1971.- Winona Ryder, actriz estadounidense.

1996.- Emilia Mernes, cantante argentina.

DEFUNCIONES

1911.- Joseph Pulitzer, editor estadounidense.

1981.- Georges Brassens, músico francés.

1950.- Gustavo V, rey de Suecia.

1999.- Michel Regnier “Greg”, dibujante belga.

2003.- Franco Corelli, tenor italiano.

2011.- Walter Vidarte, actor uruguayo.

2013.- Graham Stark, actor británico.

2024.- Teri Garr, actriz estadounidense.

