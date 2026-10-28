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El presidente en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva, celebra su triunfo en las elecciones presidenciales de 2006, el 29 de octubre de aquel año. (Marcello Casal Jr / Agência Brasil vía Wikimedia Commons)
El presidente en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva, celebra su triunfo en las elecciones presidenciales de 2006, el 29 de octubre de aquel año. (Marcello Casal Jr / Agência Brasil vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 29 de octubre, pero de 2006, Luiz Inácio Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil. Es su segundo mandato como presidente, que finalizó el 1 de enero de 2011.

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