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En un 29 de octubre, pero de 2006, Luiz Inácio Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil. Es su segundo mandato como presidente, que finalizó el 1 de enero de 2011.
En un 29 de octubre, pero de 2006, Luiz Inácio Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil. Es su segundo mandato como presidente, que finalizó el 1 de enero de 2011.
OTRAS EFEMÉRIDES
1787.- Se estrena la ópera ‘Don Giovanni’, de Mozart, en el Teatro Estatal de Praga (Checoslovaquia).
1821.- Es proclamada la independencia de Costa Rica.
1922.- El rey de Italia, Víctor Manuel III, encarga a Benito Mussolini la formación de gobierno.
1923.- En Turquía, Kemal Ataturk ocupa la presidencia de la nueva República.
1929.- La bolsa de Nueva York registra las mayores caídas, en el conocido martes negro que dio origen a la Gran Depresión o el Crack del 29.
1936.- Guerra Civil: son fusilados los escritores e ideólogos Ramiro de Maeztu y Ramiro Ledesma Ramos en Madrid.
1945.- Jean Paul Sartre da en París la conferencia en la que dice que “el existencialismo es un humanismo”, inicio del movimiento existencialista.
1947.- Se funda en Bruselas el Acuerdo de Unión Aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, más conocido como Benelux.
1956.- Comienza la guerra del Sinaí entre Israel, Francia e Inglaterra contra Egipto por el dominio del canal de Suez.
1959.- La revista francesa ‘Pilote’ publica el primer número de la saga ‘Astérix y Obélix’.
1964.- Se forma la República de Tanzania de la unión de dos estados: Tanganica y Zanzíbar.
1969.- Dos universidades de California (Estados Unidos) se envían el primer mensaje a través de ordenadores, lo que marca el nacimiento de la primera Red de larga distancia, Arpanet.
1992.- Los presidentes de España y Colombia, Felipe González y César Gaviria, respectivamente, firman en Madrid un Tratado de Amistad y Cooperación.
1993.- Es liberado en España el industrial Julio Iglesias Zamora tras permanecer 117 días secuestrado por la organización terrorista ETA.
1995.- Abel Goldman, un británico de 64 años, recibe el primer corazón eléctrico permanente. Sobrevivió cinco meses.
1998.- Es lanzado el Discovery desde Cabo Cañaveral (EE.UU.) con siete tripulantes a bordo, entre ellos el español Pedro Duque y el estadounidense John Glenn.
2004.- Los 25 países miembros de la Unión Europea (UE) firman en Roma (Italia) la primera Constitución Europea.
2006.- Los serbios aprueban en referéndum una Constitución que define a Kosovo como parte integrante del país.
.- Se celebran las primeras elecciones presidenciales democráticas en la República Democrática del Congo en 46 años, en las que triunfa Joseph Kabila.
2008.- Es lanzado al espacio el ‘Simón Bolívar’, el primer satélite de telecomunicaciones de Venezuela construido en China.
2012.- Microsoft presenta el Windows Phone 8, el sistema operativo para teléfonos inteligentes.
.- El huracán Sandy provoca la mayor inundación de la historia de Nueva York.
2013.- Turquía inaugura el primer túnel bajo el Bósforo que une Europa con Asia.
2015.- China anuncia el fin de la política del hijo único y permite dos por pareja.
2021.- El Parlamento de Polonia aprueba la construcción de un muro para reforzar su frontera con Bielorrusia.
.- Airbus anuncia que ha realizado un primer vuelo de prueba con uno de sus aviones A319neo, impulsado únicamente por carburante de aviación sostenible.
.- Brasil autoriza el uso de canabidiol, una medicina derivada de la marihuana, importada de Colombia.
2022.- Mueren al menos 154 personas y más de un centenar resultan heridas en una estampida durante las celebraciones de Halloween en Seúl (Corea del Sur).
2024.- Las inundaciones provocadas por la dana en las regiones de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía, en España, causan la muerte de más de doscientas personas entre los días 29 y 30 de octubre.
.- Descubierta en México una gran ciudad maya oculta por la vegetación, en el estado de Campeche (sureste).
NACIMIENTOS
1882.- Jean Giraudoux, escritor francés.
1897.- Joseph Paul Goebbels, dirigente nazi alemán.
1929.- Yevgueni Maksimovich Primakov, ex primer ministro ruso.
1930.- Basilio Martín Patino, cineasta español.
1938.- Ellen Johnson Sirleaf, primera mujer presidenta de Liberia.
1943.- Domingo Ynduraín, filólogo español.
1947.- Richar Dreyfuss, actor estadounidense.
1963.- Jed Brophy, actor neozelandés.
1967.- Rufus Sewell, actor británico.
1971.- Winona Ryder, actriz estadounidense.
1996.- Emilia Mernes, cantante argentina.
DEFUNCIONES
1911.- Joseph Pulitzer, editor estadounidense.
1981.- Georges Brassens, músico francés.
1950.- Gustavo V, rey de Suecia.
1999.- Michel Regnier ‘Greg’, dibujante belga.
2003.- Franco Corelli, tenor italiano.
2011.- Walter Vidarte, actor uruguayo.
2013.- Graham Stark, actor británico.
2014.- Rosa Posada, política española.
2024.- Teri Garr, actriz estadounidense.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.