Efemérides del 29 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 29 de septiembre, pero de 1923, Gran Bretaña asume oficialmente el control de Palestina, confiado por la Sociedad de Naciones tras la I Guerra Mundial.
OTRAS EFEMÉRIDES
480 aC.- La batalla de Salamina enfrenta a las flotas ateniense y persa.
1864.- Firma del Tratado de Lisboa entre España y Portugal, por el que se fijan las fronteras hispano-lusas.
1906.- En Cuba, se constituye un Gobierno provisional por Estados Unidos.
1954.- Se crea la CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear).
1964.- La revista bonaerense “Primera Plana” comienza a publicar una nueva tira cómica del humorista y dibujante Quino, con Mafalda como protagonista.
1979.- Felipe González es reelegido secretario general del PSOE en un congreso extraordinario, en el que fue abandonado el marxismo como ideología oficial de la formación.
1988.- Tras el desastre del Challenger (1986) la NASA recupera el prestigio perdido con el lanzamiento de una misión tripulada a los mandos del Discovery.
2006.- El Senado estadounidense aprueba la construcción de un muro en la frontera con México para atajar el flujo de inmigrantes indocumentados.
2020.- La COVID-19 se cobra ya más de un millón de muertos en el mundo, según la OMS.
NACIMIENTOS
1511.- Miguel Servet, médico español, descubridor de la circulación de la sangre.
1547.- Miguel de Cervantes, escritor español.
1864.- Miguel de Unamuno, escritor español.
1899.- Ladislao José Biró, periodista húngaro nacionalizado argentino, padre del bolígrafo.
1901.- Enrico Fermi, físico italiano y Premio Nobel de Física 1938.
1912.- Michelangelo Antonioni, cineasta italiano.
1913.- Stanley Kramer, cineasta estadounidense.
1916.- Antonio Buero Vallejo, dramaturgo español.
1931.- Anita Ekberg, actriz y modelo sueca.
1936.- Silvio Berlusconi, empresario y político italiano.
1943.- Lech Walessa, sindicalista y expresidente de Polonia.
1951.- Michelle Bachelet, expresidenta de Chile.
DEFUNCIONES
1833.- Fernando VII, Rey español.
1913.- Rudolf Diesel, ingeniero e inventor alemán.
1997.- Roy Liechtenstein, pintor y escultor estadounidense.
2010.- Tony Curtis, actor estadounidense.
2014.- Miguel Boyer, exministro español.
