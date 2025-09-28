Una bandera de Palestina ondea en un campamento en el desierto cerca de la frontera entre Libia y Egipto, el 10 de diciembre de 1996. (Foto de AIMEN AL-SAYYAD / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Efemérides del 29 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
En un , pero de 1923, Gran Bretaña asume oficialmente el control de Palestina, confiado por la Sociedad de Naciones tras la I Guerra Mundial.

OTRAS EFEMÉRIDES

480 aC.- La batalla de Salamina enfrenta a las flotas ateniense y persa.

Francisco Sanz
1864.- Firma del Tratado de Lisboa entre España y Portugal, por el que se fijan las fronteras hispano-lusas.

1906.- En Cuba, se constituye un Gobierno provisional por Estados Unidos.

1954.- Se crea la CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear).

1964.- La revista bonaerense “Primera Plana” comienza a publicar una nueva tira cómica del humorista y dibujante Quino, con Mafalda como protagonista.

1979.- Felipe González es reelegido secretario general del PSOE en un congreso extraordinario, en el que fue abandonado el marxismo como ideología oficial de la formación.

1988.- Tras el desastre del Challenger (1986) la NASA recupera el prestigio perdido con el lanzamiento de una misión tripulada a los mandos del Discovery.

2006.- El Senado estadounidense aprueba la construcción de un muro en la frontera con México para atajar el flujo de inmigrantes indocumentados.

2020.- La COVID-19 se cobra ya más de un millón de muertos en el mundo, según la OMS.

NACIMIENTOS

1511.- Miguel Servet, médico español, descubridor de la circulación de la sangre.

1547.- Miguel de Cervantes, escritor español.

1864.- Miguel de Unamuno, escritor español.

1899.- Ladislao José Biró, periodista húngaro nacionalizado argentino, padre del bolígrafo.

1901.- Enrico Fermi, físico italiano y Premio Nobel de Física 1938.

1912.- Michelangelo Antonioni, cineasta italiano.

1913.- Stanley Kramer, cineasta estadounidense.

1916.- Antonio Buero Vallejo, dramaturgo español.

1931.- Anita Ekberg, actriz y modelo sueca.

1936.- Silvio Berlusconi, empresario y político italiano.

1943.- Lech Walessa, sindicalista y expresidente de Polonia.

1951.- Michelle Bachelet, expresidenta de Chile.

DEFUNCIONES

1833.- Fernando VII, Rey español.

1913.- Rudolf Diesel, ingeniero e inventor alemán.

1997.- Roy Liechtenstein, pintor y escultor estadounidense.

2010.- Tony Curtis, actor estadounidense.

2014.- Miguel Boyer, exministro español.

