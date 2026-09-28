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El dibujante Joaquín Salvador Lavado, alias Quino, posa junto a una escultura de su personaje Mafalda en el parque San Francisco de Oviedo el 23 de octubre de 2014. (Miguel RIOPA / AFP)
El dibujante Joaquín Salvador Lavado, alias Quino, posa junto a una escultura de su personaje Mafalda en el parque San Francisco de Oviedo el 23 de octubre de 2014. (Miguel RIOPA / AFP)
/ MIGUEL RIOPA
Por Agencia EFE

Un 29 de septiembre, pero de 1964, nació ‘Mafalda’, cuando la revista bonaerense Primera Plana comenzó a publicar una nueva tira cómica del humorista y dibujante Quino.

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