Un 29 de septiembre, pero de 1964, nació ‘Mafalda’, cuando la revista bonaerense Primera Plana comenzó a publicar una nueva tira cómica del humorista y dibujante Quino.

OTRAS EFEMÉRIDES

480 a.C.- La batalla de Salamina enfrenta a las flotas ateniense y persa.

1829.- Los primeros agentes de la policía metropolitana de Londres (Scotland Yard) empiezan a patrullar las calles de la capital británica. El cuerpo había sido creado en abril.

1864.- Se firma el Tratado de Lisboa entre España y Portugal, por el que se fijan las fronteras hispano-lusas.

1906.- En Cuba, se constituye un Gobierno provisional a cargo de Estados Unidos.

1923.- Gran Bretaña asume oficialmente el control de Palestina, confiado por la Sociedad de Naciones tras la I Guerra Mundial.

1954.- Se crea la CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear).

1988.- Tras el desastre del Challenger (1986), la NASA lanza con éxito una misión tripulada a los mandos del Discovery.

2006.- Mueren 154 personas al estrellarse un Boeing 737 en el estado brasileño de Mato Grosso.

.- El Senado estadounidense aprueba la construcción de un muro en la frontera con México para atajar el flujo de inmigrantes indocumentados.

2020.- La pandemia de la covid-19 se cobra ya más de un millón de muertos en el mundo, según la OMS.

2025.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, presenta un plan de paz para Gaza.

NACIMIENTOS

1511.- Miguel Servet, médico español, descubridor de la circulación menor de la sangre.

1547.- Miguel de Cervantes, escritor español.

1864.- Miguel de Unamuno, escritor español.

1899.- Ladislao José Biró, periodista húngaro nacionalizado argentino, padre del bolígrafo.

1901.- Enrico Fermi, físico italiano y Premio Nobel de Física 1938.

1912.- Michelangelo Antonioni, cineasta italiano.

1913.- Stanley Kramer, cineasta estadounidense.

1916.- Antonio Buero Vallejo, dramaturgo español.

1931.- Anita Ekberg, actriz y modelo sueca.

1936.- Silvio Berlusconi, empresario y político italiano.

1943.- Lech Walessa, sindicalista y expresidente de Polonia.

1951.- Michelle Bachelet, expresidenta de Chile.

1965.- Boris Izaguirre, escritor y guionista de origen venezolano nacionalizado español.

DEFUNCIONES

1833.- Fernando VII, rey español.

1913.- Rudolf Diesel, ingeniero e inventor alemán.

1997.- Roy Liechtenstein, pintor y escultor estadounidense.

2010.- Tony Curtis, actor estadounidense.

.- Georges Charpak, científico polaco-francés, Nobel de Física.

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El huracán Polo se dispone a tocar tierra este lunes 28 de septiembre en la costa mexicana del Pacífico, donde las autoridades anticipan lluvias torrenciales, fuerte oleaje y daños severos. (AFP)

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