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Resumen

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Teodoro Obiang derrocaba mediante un golpe de Estado a su tío Francisco Macías en Guinea Ecuatorial. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Teodoro Obiang derrocaba mediante un golpe de Estado a su tío Francisco Macías en Guinea Ecuatorial. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Un 3 de agosto, la empresa automovilística SEAT fabricaba el último ’600′ tras 16 años de producción (1973), Teodoro Obiang derrocaba mediante un golpe de Estado a su tío Francisco Macías en Guinea Ecuatorial (1979) y moría en accidente de quad el expiloto de motociclismo español Ángel Nieto (2017).

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