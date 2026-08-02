Un 3 de agosto, la empresa automovilística SEAT fabricaba el último ’600′ tras 16 años de producción (1973), Teodoro Obiang derrocaba mediante un golpe de Estado a su tío Francisco Macías en Guinea Ecuatorial (1979) y moría en accidente de quad el expiloto de motociclismo español Ángel Nieto (2017).

OTRAS EFEMÉRIDES

1492.- Zarpa del puerto de Palos de la Frontera (Huelva) la flotilla mandada por Cristóbal Colón y compuesta por las tres carabelas (La Pinta, La Niña y La Santa María), viaje que culminó en el descubrimiento de América.

1778.- Inauguración de La Scala en Milán, con la ópera ‘Europa Riconosciuta’, de Antonio Salieri.

1798.- Concluye tras dos días la batalla del Nilo en la que el almirante británico Nelson obliga a los restos de la flota francesa a rendirse.

1904.- El astrónomo alemán, Max Wolf, descubre el asteroide (540) Rosamunda.

1914.- I Guerra Mundial: Francia, Bélgica y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania.

1936.- El velocista afroamericano Jesse Owen gana en Berlín su primera medalla de oro de las cuatro que lograría en los Juegos Olímpicos en plena Alemania nazi.

1940.- II Guerra Mundial: Tropas italianas inician la conquista de la Somalia inglesa.

.- La URSS se anexiona formalmente las repúblicas bálticas de Estonia y Lituania.

1949.- Nace oficialmente la National Basketball Association (NBA).

1952.- Se clausuran los Juegos Olímpicos de Helsinki, en los que Rusia participa por primera vez después de 40 años.

1958.- El submarino nuclear estadounidense ‘Nautilus’ atraviesa por primera vez el Polo Norte y cruza del Océano Pacífico al Atlántico.

1961.- España se incorpora a la OCDE.

1969.- Sangrientos disturbios en Belfast, que duraron 16 días.

1973.- La empresa automovilística SEAT fabrica el último ’600′ tras 16 años de producción.

1979.- Golpe de Estado militar en Guinea Ecuatorial contra el presidente Macías, dirigido por su ministro de Defensa, Teodoro Obiang Nguema.

1992.-Estreno en Los Ángeles de la película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood ‘Sin perdón’.

2001.- El estadounidense Citigroup culmina en México la mayor transacción bancaria en América Latina, al cerrar la compra de las acciones del Grupo Financiero Banamex Accival (Banacci) por 12.500 millones de dólares.

2005.- Un golpe de Estado en Mauritania derroca al presidente Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya.

2011.- Comienza, en un hecho sin precedentes en el mundo árabe, el juicio contra el exmandatario egipcio Hosni Mubarak, que comparece en camilla.

2014.- Estado Islámico (EI) perpetra una masacre contra la minoría yazidí en Sinyar (Irak) con el asesinato de 5.000 hombres y el secuestro y violación de 7.000 mujeres y niños.

2016.- El regulador estadounidense de aviación autoriza por primera vez a una empresa privada lanzar una misión a la Luna.

2019.- Un joven mata a 22 personas en un tiroteo en un centro comercial de El Paso (Texas).

2022.- Científicos estadounidenses restauran la circulación sanguínea y otras funciones celulares en cerdos una hora después de que fallecieran, según publica la revista ‘Nature’.

.- En México, 10 mineros quedan atrapados tras un derrumbe en una mina de carbón en Coahuila y ante la imposibilidad de ser rescatados acaban falleciendo.

2025.- El papa León XIV preside en el campus de Tor Vergata, en Roma, la misa del Jubileo de los Jóvenes, reuniendo a más de un millón de personas.

NACIMIENTOS

1872.- Haakon VI primer rey de Noruega.

1903.- Habib Burguiba, estadista tunecino.

1904.- Dolores del Río, actriz mexicana.

1925.- Alain Touraine, sociólogo y escritor francés.

1926.- Tony Bennett, cantante estadounidense.

1940.- Martin Sheen, actor estadounidense.

1941.- Martha Stewart, magnate de la comunicación televisiva estadounidense.

1944.- Nino Bravo, cantautor español.

1954.- Juan Antonio Corbalán, baloncestista español.

1986.- Carlota Casiraghi, hija de la princesa Carolina de Mónaco.

2024.- Imán de Jordania, primogénita del príncipe heredero Hussein y la princesa Rajwa.

DEFUNCIONES

1924.- Joseph Conrad, escritor británico.

1954.- Gabrielle Claudine Colette, escritora francesa.

1964.- Flannery O’Connor, escritora estadounidense.

1977.- Makarios III, arzobispo ortodoxo y político chipriota.

1986.- Beryl Markham, primera mujer piloto que sobrevoló el océano Atlántico.

1995.- Ida Lupino, actriz británica.

2008.- Alexander Solzhenitsin, escritor ruso y Premio Nobel de Literatura.

2011.- Bubba Smith, actor y antigua estrella de Liga Nacional de Fútbol Americano.

2016.- Miguel Florentino Pérez Flores ‘Miguel Flores’, poeta y apoderado taurino.

2017.- Ángel Nieto, expiloto de motociclismo español.

2020.- John Hume, político norirlandés.

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