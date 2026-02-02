Efemérides del 3 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 3 de febrero, pero de 1988, el Congreso estadounidense rechaza la propuesta del presidente Ronald Reagan de conceder 36 millones de dólares a la “contra” nicaragüense.
1522.- Guerra de las Comunidades: la ciudad de Toledo se rinde a las tropas de Carlos I.
1863.- Creación de los Estados Unidos de Colombia bajo el Gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera.
1876.- Firma del tratado de paz que dio fin a la guerra entre Argentina y Paraguay.
1919.- Fuerzas soviéticas ocupan Ucrania y se forma en Kiev un Gobierno mixto.
1935.- El astrónomo Sylvain Julien Victor Arend descubre un nuevo asteroide, al que da el nombre de Alain.
1945.- Los aliados lanzan 3.000 toneladas de bombas sobre Berlín en respuesta al bombardeo nazi de Londres.
1960.- Estreno mundial en Italia de ‘La dolce vita’, de Federico Fellini.
1966.- La sonda espacial soviética ‘Lunik 9’ realiza el primer aterrizaje controlado sobre la superficie de la Luna y emite imágenes desde el Océano de Las Tormentas.
1969.- Yaser Arafat es designado oficialmente jefe de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
1977.- Microsoft formaliza el acuerdo de asociación entre Bill Gates y Paul Allen.
1983.- Primer trasplante de páncreas en España, realizado en el Hospital Clínico de Barcelona.
1989.- El general Andrés Rodríguez derroca en Paraguay al general Alfredo Stroessner, el dictador más antiguo de Iberoamérica.
1991.- El Partido Comunista Italiano deja de existir oficialmente, tras 70 años de historia, y se convierte en el Partido Democrático de la Izquierda.
1994.- Lanzamiento del transbordador ‘Discovery’ con un astronauta ruso a bordo, primero en un vehículo espacial estadounidense.
2001.- El Gobierno mexicano entrega a España al ex capitán Ricardo Miguel Cavallo para ser juzgado por los delitos de genocidio y tortura cometidos por las juntas militares entre 1976 y 1983.
2009.- Irán lanza su primer satélite de fabricación propia con fines pacíficos.
2018.- La película vasca ‘Handia’ logra 10 galardones en los Goya.
2022.- El presidente de EE.UU. Joe Biden confirma que el líder del Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, ha sido eliminado en Siria.
2024.- El Sinn Féin se hace por primera vez con el Gobierno de Irlanda del Norte tras la jura de Michelle O’Neill.
1874.- Gertrude Stein, escritora estadounidense.
1809.- Felix Mendelssohn, compositor alemán.
1901.- Ramón J. Sender, escritor español.
1947.- Paul Auster, escritor estadounidense.
1949.- Amancio Prada, cantautor español.
1978.- Amal Clooney, abogada de derechos humanos libanesa.
1999.- Farah Shams, creadora de contenido digital británica.
2012.- Madison Chrostek, creadora de contenido digital estadounidense.
1468.- Johann Gutenberg, alemán inventor de la imprenta.
1924.- Thomas Woodrow Wilson, político estadounidense que fue presidente de su país.
1989.- John Cassavetes, actor y director de cine estadounidense de ascendencia griega.
2011.- María Schneider, actriz francesa.
2012.- Ben Gazzara, actor estadounidense.
2019.- Julie Adams, actriz estadounidense.
2020.- George Steiner, filósofo franco-estadounidense.
2022.- Christos Sartzetakis, expresidente griego.
2023.- Paco Rabanne, diseñador español.
