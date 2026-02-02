Efemérides del 3 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escuchar
/ CARLOS SCHIEBECK
Por Agencia EFE

En un 3 de febrero, pero de 1988, el Congreso estadounidense rechaza la propuesta del presidente Ronald Reagan de conceder 36 millones de dólares a la “contra” nicaragüense.

