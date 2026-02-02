Efemérides del 3 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 3 de febrero, pero de 1988, el Congreso estadounidense rechaza la propuesta del presidente Ronald Reagan de conceder 36 millones de dólares a la “contra” nicaragüense.

OTRAS EFEMÉRIDES

1522.- Guerra de las Comunidades: la ciudad de Toledo se rinde a las tropas de Carlos I.

1863.- Creación de los Estados Unidos de Colombia bajo el Gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera.

1876.- Firma del tratado de paz que dio fin a la guerra entre Argentina y Paraguay.

1919.- Fuerzas soviéticas ocupan Ucrania y se forma en Kiev un Gobierno mixto.

1935.- El astrónomo Sylvain Julien Victor Arend descubre un nuevo asteroide, al que da el nombre de Alain.

1945.- Los aliados lanzan 3.000 toneladas de bombas sobre Berlín en respuesta al bombardeo nazi de Londres.

1960.- Estreno mundial en Italia de ‘La dolce vita’, de Federico Fellini.

1966.- La sonda espacial soviética ‘Lunik 9’ realiza el primer aterrizaje controlado sobre la superficie de la Luna y emite imágenes desde el Océano de Las Tormentas.

1969.- Yaser Arafat es designado oficialmente jefe de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

1977.- Microsoft formaliza el acuerdo de asociación entre Bill Gates y Paul Allen.

1983.- Primer trasplante de páncreas en España, realizado en el Hospital Clínico de Barcelona.

1989.- El general Andrés Rodríguez derroca en Paraguay al general Alfredo Stroessner, el dictador más antiguo de Iberoamérica.

1991.- El Partido Comunista Italiano deja de existir oficialmente, tras 70 años de historia, y se convierte en el Partido Democrático de la Izquierda.

1994.- Lanzamiento del transbordador ‘Discovery’ con un astronauta ruso a bordo, primero en un vehículo espacial estadounidense.

2001.- El Gobierno mexicano entrega a España al ex capitán Ricardo Miguel Cavallo para ser juzgado por los delitos de genocidio y tortura cometidos por las juntas militares entre 1976 y 1983.

2009.- Irán lanza su primer satélite de fabricación propia con fines pacíficos.

2018.- La película vasca ‘Handia’ logra 10 galardones en los Goya.

MÁS INFORMACIÓN: La paradisíaca isla del Caribe donde sus habitantes no tienen derecho a usar las playas

2022.- El presidente de EE.UU. Joe Biden confirma que el líder del Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, ha sido eliminado en Siria.

2024.- El Sinn Féin se hace por primera vez con el Gobierno de Irlanda del Norte tras la jura de Michelle O’Neill.

NACIMIENTOS

1874.- Gertrude Stein, escritora estadounidense.

1809.- Felix Mendelssohn, compositor alemán.

1901.- Ramón J. Sender, escritor español.

1947.- Paul Auster, escritor estadounidense.

1949.- Amancio Prada, cantautor español.

1978.- Amal Clooney, abogada de derechos humanos libanesa.

1999.- Farah Shams, creadora de contenido digital británica.

2012.- Madison Chrostek, creadora de contenido digital estadounidense.

DEFUNCIONES

1468.- Johann Gutenberg, alemán inventor de la imprenta.

1924.- Thomas Woodrow Wilson, político estadounidense que fue presidente de su país.

1989.- John Cassavetes, actor y director de cine estadounidense de ascendencia griega.

2011.- María Schneider, actriz francesa.

2012.- Ben Gazzara, actor estadounidense.

2019.- Julie Adams, actriz estadounidense.

2020.- George Steiner, filósofo franco-estadounidense.

2022.- Christos Sartzetakis, expresidente griego.

2023.- Paco Rabanne, diseñador español.

VIDEO RECOMENDADO

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, prevé que su Gobierno, que comenzará el próximo 8 de mayo, mantendrá una relación cercana con Estados Unidos y con el Salvador para fortalecer la cooperación en asuntos de seguridad y economía. (EFE)

SOBRE EL AUTOR