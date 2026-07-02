00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Parejas del mismo sexo durante una gran manifestación callejera en Barcelona, el 2 de julio de 2005, para celebrar la aprobación de la ley que legaliza el matrimonio homosexual en España. (CESAR RANGEL / AFP)
Parejas del mismo sexo durante una gran manifestación callejera en Barcelona, el 2 de julio de 2005, para celebrar la aprobación de la ley que legaliza el matrimonio homosexual en España. (CESAR RANGEL / AFP)
/ CESAR RANGEL
Por Agencia EFE

En un 3 de julio, pero de 2005, entra en vigor en España la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.