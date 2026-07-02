En un 3 de julio, pero de 2005, entra en vigor en España la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo.

OTRAS EFEMÉRIDES

1721.- Comienza la colonización de Groenlandia con una expedición daneso-noruega.

1863.- Finaliza la batalla de Gettysburg (Pensilvania), la más importante de la Guerra de Secesión estadounidense.

1884.- La empresa Dow Jones publica el primer promedio de acciones de la Bolsa de Nueva York.

1898.- La flota estadounidense, que bloquea la bahía de Santiago de Cuba, hunde a la española.

1919.- La Asamblea Nacional de Weimar aprueba incluir en su Constitución que la bandera alemana fuera la tricolor negra, roja y dorada.

1928.- Primera retransmisión de TV en color por J.L. Baird, en Londres.

1988.- La Armada estadounidense derriba por error un Airbus civil iraní con destino Dubai y mueren sus 290 ocupantes.

1996.- Victoria del presidente ruso Boris Yeltsin en las elecciones presidenciales sobre el comunista Guennadi Ziugánov.

2013.- El Ejército egipcio derroca al presidente, Mohamed Mursi, y suspende la Constitución.

2015.- El avión Solar Impulse II aterriza en Hawái y bate el récord mundial de distancia para una aeronave de este tipo (8.253 kilómetros en 120 horas).

2024.- Descubierta la pintura rupestre figurativa más antigua del mundo, de hace 51.200 años, en la isla indonesia de Sulawesi.

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NACIMIENTOS

1883.- Franz Kafka, escritor checo.

1888.- Ramón Gómez de la Serna, escritor español.

1909.- Stavros Niarchos, naviero griego.

1941.- Liamin Zerual, expresidente argelino.

1951.- Jean Claude Duvalier, político haitiano.

1962.- Tom Cruise, actor estadounidense.

1971.- Julian Assange, australiano fundador de WikiLeaks.

1987.- Sebastian Vettel, piloto alemán de Fórmula 1.

DEFUNCIONES

1904.- Teodoro Herzl, fundador del sionismo político.

1933.- Hipólito Yrigoyen, expresidente argentino.

1935.- André Citroën, industrial francés del automóvil.

1971.- Jim Morrison, cantante estadounidense y líder de ‘The Doors’.

2000.- Enric Miralles, arquitecto español.

2005.- Gaylord Nelson, exsenador estadounidense y promotor del Día de la Tierra.

2017.- José Luis Cuevas, pintor mexicano.

2022.- Fernando García de Cortázar, historiador español.

2025.- Michael Madsen, actor estadounidense.

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"No quiero terminar los años que me quedan en un refugio" se lamenta Emilia Rada, una mujer de 73 años que se aloja en un polideportivo de La Guaira, donde centenares de personas viven una semana después del doble terremoto de Venezuela que destrozó o dañó gravemente sus viviendas sin saber cuando podrán volver o si serán realojados. (EFE)

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