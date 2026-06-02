Un 3 de junio, pero de 1961, hace 65 años, tuvo lugar en Viena la reunión, por primera vez en la Guerra Fría, del presidente estadounidense, John Kennedy, y su homólogo soviético, Nikita Kruschev, una cumbre que catalizaría la construcción poco después del muro de Berlín.

OTRAS EFEMÉRIDES

1937.- El que fuera rey del Reino Unido, Eduardo VIII, contrae matrimonio con la estadounidense Wallis Simpson en Francia.

1948.- Inaugurado en Monte Palomar (California) el telescopio Hale, el más grande del mundo hasta entonces, con una abertura de 5 metros.

1955.- Estreno de la película ‘La tentación vive arriba’, de Billy Wilder, con Marilyn Monroe y Tom Ewell.

1965.- El astronauta estadounidense Edward White realiza el segundo paseo espacial de la historia, tras el realizado por el cosmonauta soviético Alexei Leonov el 18 de marzo.

1975.- Estreno en Broadway del musical ‘Chicago’, de Bob Fosse.

1982.- En España, el general Jaime Milans del Bosch y el teniente coronel Antonio Tejero son condenados a 30 años de cárcel por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

1994.- Estados Unidos comienza la evacuación de sus tropas establecidas en el Canal de Panamá en cumplimiento del acuerdo firmado en 1977, operación que culmina el 31 de diciembre de 1999.

2006.- El Parlamento de Montenegro proclama su independencia de la unión estatal que formaba con Serbia.

2012.- Isabel II de Inglaterra preside en una embarcación por el Támesis un histórico desfile de 1.000 barcos por su Jubileo de Diamante (60 años en el trono).

NACIMIENTOS

1865.- Jorge V, rey de Inglaterra.

1898.- Rosa Chacel, escritora española.

1906.- Josephine Baker, cantante, actriz y bailarina francesa.

1925.- Tony Curtis (Bernard Schwartz), actor estadounidense.

1931.- Raúl Castro, militar, político cubano y jefe de Estado.

1950.- Melissa Mathison, escritora estadounidense, guionista de ‘E.T.’

1951.- Jill Biden, ex primera dama estadounidense, esposa del expresidente Joe Biden.

1971.- Luigi Di Biagio, futbolista italiano.

1982.- Yelena Iisinbayeva, atleta rusa.

1986.- Rafael Nadal, tenista español.

DEFUNCIONES

1875.- Georges Bizet, músico francés.

1899.- Johann Strauss, compositor austriaco.

1924.- Franz Kafka, escritor checo.

1963.- Juan XXIII, papa de origen italiano.

1977.- Roberto Rossellini, director italiano de cine.

1989.- Ruhollah Jomeini, ayatolá y ex líder supremo iraní.

2001.- Anthony Quinn, actor estadounidense de origen mexicano.

2009.- David Carradine, actor estadounidense.

2011.- Jack Kervokian, médico estadounidense, activista por la eutanasia.

2016.- Mohamed Alí (Cassius Clay), boxeador estadounidense.

2018.- Miguel Obando y Bravo, cardenal emérito nicaragüense.

2019.- Fabrizio Fabbri, ciclista italiano.

2022.- Lautaro Coronel, ‘El Noba’, cantante argentino.

2023.- Jim Hines, atleta estadounidense, primero en correr los 100 metros en menos de 10 segundos.

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