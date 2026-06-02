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El líder soviético Nikita Krushchev le da la mano al presidente estadounidense John F. Kennedy frente a la embajada estadounidense en Viena, Austria, el 3 de junio de 1961. (UNITED PRESS PHOTO / AFP)
El líder soviético Nikita Krushchev le da la mano al presidente estadounidense John F. Kennedy frente a la embajada estadounidense en Viena, Austria, el 3 de junio de 1961. (UNITED PRESS PHOTO / AFP)
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Por Agencia EFE

Un 3 de junio, pero de 1961, hace 65 años, tuvo lugar en Viena la reunión, por primera vez en la Guerra Fría, del presidente estadounidense, John Kennedy, y su homólogo soviético, Nikita Kruschev, una cumbre que catalizaría la construcción poco después del muro de Berlín.

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