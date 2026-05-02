En un 3 de mayo, pero de 2007, desaparece la niña británica Madeleine McCann cuando dormía junto a sus hermanos en un apartamento del Algarve portugués.
1814.- Napoleón llega a la isla de Elba, para cumplir el exilio acordado en el Tratado de Fontainebleau.
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1926.- Comienza en Reino Unido una huelga general en apoyo a los mineros, que se prolongó nueve días.
1947.- En Japón, entra en vigor la Constitución de la posguerra, que otorga la soberanía al pueblo, prevé el sufragio universal y prohíbe al país entrar en otro conflicto bélico.
1948.- El dramaturgo estadounidense Tennessee Williams gana el premio Pulitzer por su obra teatral ‘Un tranvía llamado Deseo’.
1949.- EE.UU. lanza el primer cohete sonda, el Viking, que se eleva a 80.000 metros de altura.
1965.- Se lleva a cabo la primera transmisión de TV por satélite.
1966.- ‘The Times’ publica por primera vez las noticias en primera plana y suprime la tradicional presentación en pequeños anuncios.
1979.- El Partido Conservador gana las elecciones generales en el Reino Unido y su líder, Margaret Thatcher, se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en la historia del país.
1996.- El filósofo español Julián Marías y el periodista italiano Indro Montanelli ganan, compartido, el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.
2010.- Las aerolíneas estadounidenses United Airlines y Continental anuncian el acuerdo definitivo para su fusión, dando lugar al mayor grupo de transporte aéreo del mundo.
2018.- Los terroristas Josu Ternera y Anboto anuncian la disolución de ETA mediante un comunicado leído en español y en euskera.
2021.- Mueren 26 personas en un trágico accidente de Metro ocurrido en Ciudad de México.
2023.- Un joven de 13 años tirotea mortalmente a nueve personas, entre ellas ocho menores, en un colegio de Belgrado.
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1469.- Nicolás Maquiavelo, escritor e historiador florentino, autor de ‘El Príncipe’.
1839.- Johan Fastenrath, hispanófilo alemán, creador de los premios de la Academia Española que llevan su nombre.
1903.- Bing Crosby, actor y cantante estadounidense.
1914.- Martín de Riquer, filólogo y académico español.
1921.- Ray ‘Sugar’ Robinson, boxeador estadounidense.
1933.- Steven Weinberg, investigador estadounidense, Premio Nobel de Física 1979.
1934.- Georges Moustaki, cantautor egipcio-francés.
1945.- Roberto Verino, diseñador de moda español.
1950.- Gabriel Albiac, filósofo español.
1975.- Julio Álvarez del Vayo, político republicano español.
1987.- Dalida, cantante italo-francesa.
1991.- Jerzy Kosinsky, escritor estadounidense, de origen polaco.
1997.- Narciso Yepes, guitarrista español.
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1998.- René Múgica, cineasta y escritor argentino.
2000.- John O’Connor, exarzobispo de Nueva York.
2002.- Yevgueni Svetlanov, director de orquesta ruso.
El presidente Donald Trump estimó que las hostilidades con Irán "han terminado", en una carta dirigida a los líderes parlamentarios, en momentos en que el Congreso lo presiona para que solicite una autorización si se prolonga el conflicto por más de 60 días. (AFP)
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