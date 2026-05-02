Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Madeleine McCann, una niña británica de tres años que desapareció en el hotel de apartamentos Ocean Club en Praia de Luz, en Lagos. (AFP)
Madeleine McCann, una niña británica de tres años que desapareció en el hotel de apartamentos Ocean Club en Praia de Luz, en Lagos. (AFP)
Por Agencia EFE

En un 3 de mayo, pero de 2007, desaparece la niña británica Madeleine McCann cuando dormía junto a sus hermanos en un apartamento del Algarve portugués.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.