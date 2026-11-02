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Resumen

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Fotografía tomada en 1970 en Santiago del presidente chileno Salvador Allende sentado en su escritorio. (Foto de AFP)
Fotografía tomada en 1970 en Santiago del presidente chileno Salvador Allende sentado en su escritorio. (Foto de AFP)
/ STF
Por Agencia EFE

Un 3 de noviembre, pero de 1970, Salvador Allende asumía la presidencia de Chile como primer político socialista de Latinoamérica que llegaba a ese puesto mediante elecciones libres y democráticas.

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