Un 3 de noviembre, pero de 1970, Salvador Allende asumía la presidencia de Chile como primer político socialista de Latinoamérica que llegaba a ese puesto mediante elecciones libres y democráticas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1493.- El navegante Cristóbal Colón, descubre la isla La Deseada (Antillas Menores).

1903.- Se proclama la República de Panamá tras separarse de Colombia, después de la Guerra de los mil días.

1906.- El psiquiatra Alois Alzheimer presenta a la comunidad médica “un proceso patológico grave de la corteza cerebral”, considerado la primera descripción de la demencia tipo alzheimer.

1935.- El rey Jorge II de Grecia, hijo mayor del rey Constantino I, es restablecido en el trono mediante plebiscito.

1936.- El demócrata Franklin D. Roosevelt es reelegido presidente de Estados Unidos.

1946.- Se promulga la Constitución en Japón, por la cual el emperador pasa a ser símbolo del Estado y de la unidad del pueblo mientras que el Parlamento ostenta la soberanía.

1957.- La URSS lanza al espacio su segundo satélite (Sputnik II) con la perrita Laika a bordo, el primer ser vivo en orbitar la Tierra.

1958.- Se inaugura en París la sede de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

1982.- Un fuego en el túnel afgano de Salang causa al menos un millar de muertos, en una de las mayores tragedias de la guerra de Afganistán.

1998.- Se inaugura en Estrasburgo (Francia) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

2002.- El Partido de la Justicia y Desarrollo (PJD) gana las elecciones legislativas en Turquía y se convierte en la primera formación integrista islámica que accede al poder.

2010.- El estudio cinematográfico Metro Goldwyn Mayer (MGM) se declara oficialmente en bancarrota.

2011.- El gobierno cubano autoriza la compraventa de viviendas prohibida durante más de 50 años.

2020.- El demócrata Joe Biden vence en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

NACIMIENTOS

1901.- Leopoldo III, rey de Bélgica.

.- André Malraux, escritor y político francés.

1912.- Alfredo Stroessner, político y militar paraguayo.

1921.- Charles Bronson, actor estadounidense de cine.

1931.- Monica Vitti, actriz de cine italiana.

1946.- Manuel Patarroyo, médico colombiano.

DEFUNCIONES

1931.- Juan Zorrilla San Martín, poeta uruguayo.

1949.- Salomón Guggenheim, mecenas estadounidense.

1954.- Henri Matisse, pintor francés.

1996.- Jean Bedel Bokassa, expresidente de la República Centroafricana, autoproclamado emperador.

1997.- Edmond de Rothschild, banquero multimillonario francés.

2024.- Quincy Jones, músico y productor estadounidense.

2025.- Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó el lunes 2 de noviembre, por última vez, movilizar a sus seguidores antes de las elecciones legislativas del martes, que consideró las más importantes «de nuestra vida», en momentos en que las encuestas pronostican una victoria de la oposición demócrata. (AFP)

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