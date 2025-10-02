Efemérides del 3 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 3 de octubre, pero de 2010, Alemania da por concluida la Primera Guerra Mundial al abonar los últimos pagos de deuda por las llamadas reparaciones, 92 años después del fin del primer gran conflicto bélico en continente europeo.

OTRAS EFEMÉRIDES

1700.- Carlos II firma el testamento que pone fin a la dinastía de los Austrias en España: la Corona pasa al Duque de Anjou, futuro Felipe V y primer Borbón de la dinastía española.

1714.- El rey Felipe V decreta la fundación de la Real Academia de la Lengua.

1825.- La República de Bolívar cambia oficialmente su nombre a República de Bolivia.

1912.- Soldados estadounidenses sitian a los rebeldes nicaragüenses bajo el mando de Benjamín Zeledón en los cerros Coyotepe y La Barranca.

1932.- Irak consigue la independencia británica.

1942.- Lanzamiento con éxito, en Peenemunde (Alemania), del cohete V-2, famosa y mortífera arma secreta de Hitler.

1952.- Reino Unido detona en el fondo del mar su primera bomba atómica, ‘Hurricane’.

1965.- El Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba adopta el nombre de Partido Comunista de Cuba, acto en el que Fidel Castro leyó la carta de despedida del ‘Che’.

1968.- El presidente peruano, Fernando Belaúnde Terry, es destituido por una Junta Militar, que designa al general Juan Velasco Alvarado.

1974.- Comienza el juicio al presidente Richard Nixon por el caso ‘Watergate’.

1985.- Viaje inaugural del transbordador espacial Atlantis, con dos satélites de comunicaciones militares de Estados Unidos.

1988.- Aterrizaje del transbordador espacial norteamericano ‘Discovery’.

1990.- Reunificación de Alemania.

1995.- El estadounidense O.J. Simpson, declarado “no culpable” del asesinato de su exesposa y del amante de ésta.

1996.- Bosnia y la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) establecen relaciones diplomáticas.

1997.- La Corte Constitucional de Colombia ratifica la aceptación de la eutanasia por la Constitución.

2002.- Un tribunal turco conmuta la pena de muerte por cadena perpetua al líder del independentismo kurdo Abdulla Ocalan.

2008.- EE.UU. aprueba el plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares propuesto por el presidente Bush.

2013.- Mueren más de 400 inmigrantes en un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa.

2015.- EE.UU. bombardea un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz (Afganistán) y causa 22 muertes.

2018.- La Justicia peruana anula el indulto al expresidente Alberto Fujimori.

2020.- Las antiguas FARC se atribuyen el asesinato, en 1995, del excandidato presidencial colombiano Álvaro Gómez Hurtado.

2021.- Una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación denominada ‘papeles de Pandora’ revela negocios en paraísos fiscales de personalidades relevantes en 91 países.

2023.- Nobel de Física para Pierre Agostini, Anne L’Huillier y Ferenc Kraus.

NACIMIENTOS

1896.- Gerardo Diego, poeta español.

1900.- Thomas Wolfe, escritor estadounidense.

1925.- Eugene Luther Gore Vidal, novelista y ensayista estadounidense.

1940.- Nacha Guevara, cantante y actriz argentina.

1948.- Pedro del Hierro, modisto español.

1955.- Ángela Molina, actriz española.

1962.- Tommy Lee, músico estadounidense.

1964.- Clive Owen, actor británico.

1981.- Zlatan Ibrahimovic, futbolista sueco.

1988.- Alicia Vikander, actriz sueca.

DEFUNCIONES

1667.- Alonso Cano, pintor español

1988.- Franz Josef Strauss, político alemán.

1990.- Stefano Casiraghi, segundo esposo de Carolina de Mónaco.

1998.- Hugo Batalla Parentini, político uruguayo.

1999.- Akio Morita, japonés, fundador y presidente de Sony.

2004.- Janet Leigh, actriz estadounidense.

2006.- Peter Norman, atleta australiano.

2008.- Gil Rossellini, productor y cineasta italiano.

2019.- Diego Freitas do Amaral, político portugués.

2020.- Juan Romero, último superviviente español del campo de concentración nazi de Mauthausen.

2021.- Bernard Tapie, empresario y exministro de asuntos Urbanos de Francia.

2022.- Jesús Quintero, ‘El loco de la colina’, periodista español.

2024.- Michel Blanc, actor y director de cine francés.

