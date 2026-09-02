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El Secretario General de las Naciones Unidas asiste a la firma del Tratado sobre Armas Químicas. (Michel Claude / Naciones Unidas)
El Secretario General de las Naciones Unidas asiste a la firma del Tratado sobre Armas Químicas. (Michel Claude / Naciones Unidas)
Por Agencia EFE

En un 3 de septiembre, pero de 1992, la Conferencia de Desarme de la ONU adopta, en Ginebra, el proyecto de Convención para la eliminación total de armas químicas.

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