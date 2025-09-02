Efemérides del 3 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En otro 3 de septiembre, pero de 1939, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a la Alemania nazi en respuesta a la invasión de Polonia; Bélgica se declara neutral.

OTRAS EFEMÉRIDES

1539.- El papa Paulo III aprueba los primeros estatutos de la Compañía de Jesús y al año siguiente los confirma mediante bula papal.

1783.- Se firma en París el tratado de paz que pone fin a la Guerra de Independencia de las colonias americanas de Gran Bretaña y Jorge III renuncia a sus posesiones ultramarinas.

1943.- El Gobierno del mariscal Pietro Badoglio firma la rendición de Italia a las fuerzas aliadas, durante la Segunda Guerra Mundial.

1953.- Entra en vigor el ‘Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales’ elaborado por el Consejo de Europa e inspirado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

1971.- El emirato de Qatar se declara independiente y deja de ser protectorado británico bajo el control del emir Ahmed bin Ali al Thani.

.- El coronel argentino Héctor Cabanillas entrega en Madrid el cadáver embalsamado de la ex primera dama Eva Duarte de Perón, Evita, (fallecida en 1952) al que fuera su marido, el general Juan Domingo Perón, expresidente de Argentina, tras permanecer desaparecido 16 años.

1978: Juan Pablo I comienza oficialmente su pontificado (un mes después falleció).

1980.- El presidente chino, Hua Goufeng, confirma su dimisión y anuncia como sucesor a Zhao Ziyang.

1982.- La Mafia asesina en Palermo al general Carlo Alberto Della Chiesa, encargado de luchar contra el terrorismo y la Mafia en Italia, y a su esposa.

1992.- La Conferencia de Desarme de la ONU adopta, en Ginebra, el proyecto de Convención para la eliminación total de armas químicas.

1994.- China y Rusia acuerdan el control de armas nucleares y dejar de apuntarse con misiles.

1998.- Un avión MD-11 de la Swissair estalla en pleno vuelo frente a las costas de Nueva Escocia (Canadá) y mueren 229 personas.

2004.- Masacre en una escuela de Beslán (Rusia) con 335 muertos, muchos de ellos niños, tras la operación de rescate de las fuerzas rusas para liberar a los rehenes que había tomado un grupo terrorista islámico.

2006.- El estadounidense Andre Agassi se retira del tenis tras caer derrotado en el Open de Estados Unidos.

2009.- Michael Jackson es enterrado en el cementerio californiano Forest Lawn de Glendale, dos meses después de su muerte.

2016.- El Parlamento chino ratifica el acuerdo alcanzado en la cumbre del clima de París 2015. También lo ratifica el presidente Obama durante su visita a China para la Cumbre del G20.

2017.- Corea del Norte prueba su bomba atómica más potente hasta la fecha, una bomba de hidrógeno que puede equiparse a un misil de alcance intercontinental.

2019.- El Parlamento británico aprueba tramitar una ley contra un ‘brexit’ duro y contra el primer ministro británico Boris Johnson, que impida una salida sin acuerdo de la Unión Europe

2022.- El cineasta Paul Schrader recibe el León de Oro honorífico del Festival de Venecia.

NACIMIENTOS

1875.- Ferdinand Porsche, fundador de Porsche.

1926.- Irene Papas, actriz griega.

1965.- Charlie Sheen, actor estadounidense.

1993.- Dominic Thiem, tenista austriaco.

DEFUNCIONES

1658.- Oliver Cromwell, estadista británico.

1883.- Ivan Turguenev, novelista ruso.

1991.- Frank Capra, director de cine ítalo-estadounidense.

1998.- Espartaco Santoni, actor y productor venezolano.

2010.- Mike Edwards, músico británico.

2012.- Sun-Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, Secta Moon.

