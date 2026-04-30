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Soldados del FNL (Frente Nacional para la Liberación de Vietnam del Sur) son aclamados por los habitantes de Saigón durante la caída de la ciudad, el 30 de abril de 1975. (Agencia de Noticias de Vietnam / AFP)
Soldados del FNL (Frente Nacional para la Liberación de Vietnam del Sur) son aclamados por los habitantes de Saigón durante la caída de la ciudad, el 30 de abril de 1975. (Agencia de Noticias de Vietnam / AFP)
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Por Agencia EFE

En un 30 de abril, pero de 1975, guerrilleros del Frente Nacional de Liberación (FNL) y tropas de Vietnam del Norte entran en Saigón (actual Ho Chi Minh), con lo que se pone fin a la guerra de Vietnam, tras diez años de intervención estadounidense.

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