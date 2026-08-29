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En un 30 de agosto, pero de 1939, llegó a Valparaíso el navío ‘Winnipeg’ con emigrantes españoles rescatados de Francia por el cónsul especial chileno, el poeta Pablo Neruda.
En un 30 de agosto, pero de 1939, llegó a Valparaíso el navío ‘Winnipeg’ con emigrantes españoles rescatados de Francia por el cónsul especial chileno, el poeta Pablo Neruda.
OTRAS EFEMÉRIDES
1857.- Inauguración de la primera línea ferroviaria tendida en la República Argentina.
1879.- El inventor Thomas Edison presenta su primer aparato telefónico, que supera el antiguo sistema de Felipe Heiss perfeccionado por Alexander Graham Bell.
1918.- El líder bolchevique Vladimir Lenin resulta herido de gravedad tras sufrir un atentado en Moscú por parte de la revolucionaria anarquista Fanni Yefimovna Kaplán.
1926.- El nadador alemán Ernst Vierkotter se convierte en el más rápido tras cruzar el Canal de la Mancha en 12 h. y 42 m.
1945.- El Gobierno mexicano reconoce al Gobierno de la II República española en el exilio.
1981.- El presidente de Irán, Alí Rayai, y el primer ministro, Mohamed Bahonar, mueren en un atentado con bomba en Teherán.
1984.- Estados Unidos lanza por primera vez el transbordador espacial Discovery, en la misión STS-41-D, con dos satélites de comunicación a bordo.
1987.- El atleta canadiense Ben Johnson logra el récord mundial de 9,83 segundos en 100 metros libres, en Roma.
1991.- El Soviet Supremo de Azerbaiyán aprueba la declaración de su independencia de la URSS.
2003.- Brasil gana el Mundial de Fútbol Sub-17 al imponerse a España por 1-0 en Helsinki (Finlandia).
2004.- La petrolera PEMEX anuncia el hallazgo de un gran yacimiento de crudo en el golfo de México, con 54.000 millones de barriles de reservas potenciales.
2005.- Cuatro generales libaneses, entre ellos el exdirector general de Seguridad Nacional, Yamil al-Sayed, son detenidos y encarcelados por su presunta vinculación con el asesinato del ex primer ministro Rafic Hariri. En 2009 salieron de prisión por falta de pruebas.
2009.- El Partido Democrático japonés gana las elecciones generales al partido gobernante desde hace medio siglo, el Partido Liberal, de Taro Aso, quien dimite como líder.
2014.- Equipos de rescate salvan a veinte mineros atrapados en una mina de oro al norte de Nicaragua tras un derrumbe.
2017.- Hito en la arqueología subacuática mundial al recuperarse dos cañones del siglo XVI del pecio ‘Las Mercedes’, hundido en el golfo de Cádiz en 1804.
2021.- EE.UU. pone fin a la guerra más larga de su historia con la retirada de sus últimos soldados de Afganistán, casi 20 años después de su despliegue en el país centroasiático.
2022.- La Fiscalía de Nueva York entrega a España dos tomos editados a finales del siglo XVII con escritos de sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), sacados ilegalmente de España.
2023.- El Museo Paleontológico de San Pedro (Argentina) informa del descubrimiento del cráneo fosilizado de una nueva especie de anuro, un anfibio depredador que vivió durante el Pleistoceno en la región.
2025.-Asesinan a tiros en Leópolis al expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi.
.- Un tribunal de apelación en Estados Unidos dictamina que la mayoría de los aranceles fijados por Donald Trump son ilegales.
NACIMIENTOS
1334.- Pedro I, apodado ‘el Cruel’, rey de Castilla.
1908.- Fred Mac Murray, actor estadounidense.
1917.- Vladimir Romanoff, Gran Duque de Rusia.
1927.- José Luis Pecker, locutor y periodista español.
1936.- Esther Tusquets, editora española.
1939.- Carmen Rico-Godoy, periodista y escritora española.
1944.- Carmen Sarmiento, periodista española.
1970.- Cameron Díaz, actriz estadounidense.
1982.- Andy Roddick, tenista norteamericano.
DEFUNCIONES
1935.- Henri Barbusse, escritor francés.
1994.- Lindsay Anderson, escritor y cineasta británico.
2003.- Charles Bronson, actor estadounidense.
2006.- Naguib Mahfuz, escritor egipcio Premio Nobel 1988.
.- Glenn Ford, actor estadounidense.
2007.- José Luis de Vilallonga, aristócrata y escritor español.
.- Blanca Sánchez, artista española, galerista e impulsora de la “Movida madrileña”.
2012.- Carlos Larrañaga, actor español.
2014.- Manuel Pertegaz, modisto español.
2022.- Mijaíl Gorbachov, último presidente de la URSS y padre de la Perestroika.
2023.- Mohamed Al Fayed, empresario y multimillonario egipcio.
2025.- Luis Fernando Verissimo, escritor y periodista brasileño.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.