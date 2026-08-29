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Resumen

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Vista general del barco francés Winnipeg. (Foto de la Agrupación Winnipeg vía Wikimedia Commons)
Vista general del barco francés Winnipeg. (Foto de la Agrupación Winnipeg vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 30 de agosto, pero de 1939, llegó a Valparaíso el navío ‘Winnipeg’ con emigrantes españoles rescatados de Francia por el cónsul especial chileno, el poeta Pablo Neruda.

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