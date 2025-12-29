Efemérides del 30 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

El 30 de diciembre, pero de 2006, Saddam Hussein fue ejecutado en la horca en Bagdad, tras ser sentenciado a muerte por crímenes contra la humanidad por el asesinato de 148 chiitas iraquíes en 1982. El dictador iraquí había sido capturado 17 días antes por las fuerzas de la coalición internacional encabezada por EE.UU. que invadió Irak en marzo de 2003.

OTRAS EFEMÉRIDES

1879.- Atentado en Madrid contra los reyes de España, Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo, en el que la reina resultó levemente herida.

1896.- Ejecución en Manila del patriota filipino José Rizal.

1903.- Incendio del teatro Iroquois de Chicago, en el que mueren más de 600 personas.

1918.- Comienza en Berlín el congreso fundacional del Partido Comunista de Alemania (KPD), que se prolonga hasta el 1 de enero.

1922.- El Congreso de los Soviets, reunido en Moscú, aprueba la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

1924.- El astrónomo estadounidense Edwin Hubble anuncia que hay otras galaxias más allá de la Vía Láctea.

1936.- Trabajadores de General Motors en Flint (Míchigan, EEUU) inician una huelga de brazos caídos convocada por el sindicato United Auto Workers (UAW).

1947.- Abdicación del rey Miguel de Rumanía, país que se convierte en República.

1948.- Se estrena en Broadway (Nueva York) el musical ‘Kiss me, Kate’, de Cole Porter. Tuvo más de 1.000 representaciones y ganó el primer premio Tony al mejor musical.

1953.- En Estados Unidos se ponen a la venta los primeros televisores en color.

1954.- En Argentina, el Gobierno de Juan Domingo Perón legaliza la prostitución.

1993.- Israel y el Vaticano firman en Jerusalén un acuerdo de reconocimiento mutuo.

1997.- La reina Isabel II nombra Caballero del Imperio Británico al músico Elton John.

2005.- El Gobierno español retira la condición de refugiado político al líder opositor de Guinea Ecuatorial Severo Moto.

2006.- ETA hace estallar una furgoneta bomba en un aparcamiento de la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas (Madrid), causando la muerte de dos jóvenes ecuatorianos y poniendo fin a su tregua.

2009.- Siete agentes de la CIA mueren y otros seis resultan heridos en un atentado suicida en Afganistán.

2010.- El expresidente de Israel Moshé Katsav es declarado culpable de dos delitos de violación y acoso sexual.

2011.- Samoa y el territorio neozelandés de Tokelau, en el Pacífico Sur, adelantan su horario y saltan del 29 al 31 de diciembre.

2020.- El Senado de Argentina aprueba la legalización del aborto hasta la semana 14.

.- El Congreso de la República Dominicana prohíbe el matrimonio de menores de edad.

.- Becky Hammon se convierte en la primera mujer en dirigir a un equipo de la NBA, los San Antonio Spurs, en un partido oficial.

2022.- La exlíder birmana y nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, es condenada a otros 7 años de cárcel, con lo que ya acumula 33.

NACIMIENTOS

1837.- Marie Lipsius, ‘La Mara’, historiadora de la música y escritora alemana.

1930.- Tu Youyou, científica china, Nobel de Medicina en 2015.

1961.- Ben Johnson, atleta canadiense.

1962.- Donato Gama da Silva, exfutbolista brasileño nacionalizado español.

1966.- Bennett Miller, director de cine estadounidense.

1983.- Kevin Systrom, programador y empresario estadounidense, cofundador de Instagram.

1984.- LeBron James, jugador de baloncesto estadounidense.

1986.- Ellie Goulding, cantante británica.

.- Caity Lotz, actriz estadounidense.

1988.- Paulina Flores, escritora chilena.

DEFUNCIONES

1879.- Adelardo López de Ayala, escritor y político español.

1940.- Romain Rolland, escritor francés, Premio Nobel 1915.

1995.- Heiner Muller, dramaturgo alemán.

2002.- Mary Wesley, novelista británica.

.- Mary Brian, actriz estadounidense de cine mudo y sonoro.

2012.- Rita Levi-Montalcini, neuróloga italiana, Premio Nobel de Medicina 1986.

2014.- Luise Rainer, actriz de origen judío-alemán nacionalizada estadounidense.

2017.- Erica Garner, activista estadounidense.

2018.- Héctor Timerman, excanciller argentino.

2022.- Barbara Walters, periodista estadounidense.

2023.- Tom Wilkinson, actor británico.

2024.- Hugo ‘Cholo’ Sotil, exdelantero peruano del Barcelona.

