El Presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, y su homólogo ruandés, Paul Kagame, en Pretoria durante una reunión entre funcionarios de la RDC y Ruanda, el 30 de julio de 2002. (Foto de ALEXANDER JOE / AFP)
El Presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, y su homólogo ruandés, Paul Kagame, en Pretoria durante una reunión entre funcionarios de la RDC y Ruanda, el 30 de julio de 2002. (Foto de ALEXANDER JOE / AFP)
/ ALEXANDER JOE
Por Agencia EFE

Un 30 de julio, pero de 2002, República Democrática del Congo y Ruanda firmaron el acuerdo de paz que puso fin a cuatro años de guerra.

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