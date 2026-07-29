Un 30 de julio, pero de 2002, República Democrática del Congo y Ruanda firmaron el acuerdo de paz que puso fin a cuatro años de guerra.
Un 30 de julio, pero de 2002, República Democrática del Congo y Ruanda firmaron el acuerdo de paz que puso fin a cuatro años de guerra.
OTRAS EFEMÉRIDES
1808.- José Bonaparte abandona Madrid precipitadamente por la derrota francesa en la batalla de Bailén.
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1930.- Uruguay gana el Mundial de fútbol que se celebró en su país.
1928.- George Eastman, de Kodak, hace una primera demostración de las películas fotográficas en color en Rochester, Nueva York.
1932.- Estreno de ‘Flowers and Trees’, de Walt Disney, primera película en color de dibujos animados.
1959.- Se constituye la Jefatura Central de Tráfico, embrión de la Dirección General de Tráfico en España.
1966.- Inglaterra gana su primer y único Mundial de Fútbol en Wembley, Londres.
1976.- El rey Juan Carlos I decreta una amnistía para los delitos políticos y de opinión en España.
1983.- Entra en vigor en España la ley de las 40 horas semanales de trabajo y 30 días de vacaciones al año.
1989.- Los chilenos aprueban por mayoría el plebiscito sobre reformas constitucionales.
1999.- Los líderes mundiales adoptan la Declaración de Sarajevo, con la que lanzaron el Pacto de Estabilidad para los Balcanes y pidieron la democratización de Yugoslavia.
2000.- Hugo Chávez es reelegido presidente de Venezuela. Había sido electo por primera vez en 1998.
2002.- República Democrática del Congo y Ruanda firman en Pretoria un acuerdo que pone fin a cuatro años de guerra.
2003.- El último Volkswagen “escarabajo” sale de la línea de montaje en Puebla, México. Es el ejemplar número 21.529.464, que cierra la producción del mítico automóvil.
2011.- El Bulli, uno de los mejores restaurantes del mundo y ubicado en España, cierra sus puertas después de 30 años para convertirse en una Fundación.
2013.- El soldado Bradley Manning, acusado de filtrar documentos a WikiLeaks, es absuelto de ‘ayudar al enemigo’ y hallado culpable de violar la ley de Espionaje.
2018.- El presidente Emmerson Mnangagwa vence en las primeras elecciones celebradas en Zimbabue tras la salida del poder de Robert Mugabe.
2021.- El satélite Eutelsat Quantum, el primero que puede ser reprogramado en órbita según las necesidades del cliente, es lanzado a bordo de un cohete Ariane 5 desde Kurú en Guayana francesa.
2022.- La belga Charlotte de Witte se convierte en la primera DJ mujer especializada en techno en cerrar un escenario principal de Tomorrowland en la historia.
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NACIMIENTOS
1818.- Emily Brontë, escritora británica.
1863.- Henry Ford, fabricante de automóviles estadounidense.
1898.- Henry Moore, escultor británico.
1931.- Dominique Lapierre, escritor francés.
1934.- Gonzalo Suárez, cineasta español.
1936.- Pilar de Borbón, duquesa de Badajoz, hermana del rey Juan Carlos I.
1939.- Peter Bogdanovich, cineasta estadounidense.
1940.- Clive Sinclair, ingeniero e inventor británico creador del ordenador ZX Spectrum.
1941.- Rosa María Sardá, actriz española.
.- Paul Anka, cantante canadiense.
1947.- Arnold Schwarzenegger, actor estadounidense.
1970.- Christopher Nolan, director de cine británico-estadounidense.
1974.- Hilary Swank, actriz estadounidense.
1984.- María León, actriz española.
DEFUNCIONES
1771.- Thomas Gray, poeta inglés.
1898.- Otto von Bismarck, estadista alemán.
1989.- Ramón Areces, empresario español, fundador de El Corte Inglés.
1991.- Fabiá Puigserver Plana, escenógrafo español, creador del Teatre Lliure.
1996.- Claudette Colbert, actriz estadounidense.
1997.- Bao Dai, último emperador de Vietnam.
2003.- Carlos Lemos Simmonds, escritor y político colombiano.
2007.- Ingmar Bergman, director de cine sueco.
2013.- Antoni Ramallets, futbolista español.
2020.- Lee Teng-Hui, primer presidente elegido democráticamente en Taiwán.
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2021.- Sammy Pérez, comediante mexicano.
2022.- Nichelle Nichols, actriz estadounidense.
2024.- Paco Camino, torero español.
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