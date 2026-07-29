Un 30 de julio, pero de 2002, República Democrática del Congo y Ruanda firmaron el acuerdo de paz que puso fin a cuatro años de guerra.

OTRAS EFEMÉRIDES

1808.- José Bonaparte abandona Madrid precipitadamente por la derrota francesa en la batalla de Bailén.

1930.- Uruguay gana el Mundial de fútbol que se celebró en su país.

1928.- George Eastman, de Kodak, hace una primera demostración de las películas fotográficas en color en Rochester, Nueva York.

1932.- Estreno de ‘Flowers and Trees’, de Walt Disney, primera película en color de dibujos animados.

1959.- Se constituye la Jefatura Central de Tráfico, embrión de la Dirección General de Tráfico en España.

1966.- Inglaterra gana su primer y único Mundial de Fútbol en Wembley, Londres.

1976.- El rey Juan Carlos I decreta una amnistía para los delitos políticos y de opinión en España.

1983.- Entra en vigor en España la ley de las 40 horas semanales de trabajo y 30 días de vacaciones al año.

1989.- Los chilenos aprueban por mayoría el plebiscito sobre reformas constitucionales.

1999.- Los líderes mundiales adoptan la Declaración de Sarajevo, con la que lanzaron el Pacto de Estabilidad para los Balcanes y pidieron la democratización de Yugoslavia.

2000.- Hugo Chávez es reelegido presidente de Venezuela. Había sido electo por primera vez en 1998.

2002.- República Democrática del Congo y Ruanda firman en Pretoria un acuerdo que pone fin a cuatro años de guerra.

2003.- El último Volkswagen “escarabajo” sale de la línea de montaje en Puebla, México. Es el ejemplar número 21.529.464, que cierra la producción del mítico automóvil.

2011.- El Bulli, uno de los mejores restaurantes del mundo y ubicado en España, cierra sus puertas después de 30 años para convertirse en una Fundación.

2013.- El soldado Bradley Manning, acusado de filtrar documentos a WikiLeaks, es absuelto de ‘ayudar al enemigo’ y hallado culpable de violar la ley de Espionaje.

2018.- El presidente Emmerson Mnangagwa vence en las primeras elecciones celebradas en Zimbabue tras la salida del poder de Robert Mugabe.

2021.- El satélite Eutelsat Quantum, el primero que puede ser reprogramado en órbita según las necesidades del cliente, es lanzado a bordo de un cohete Ariane 5 desde Kurú en Guayana francesa.

2022.- La belga Charlotte de Witte se convierte en la primera DJ mujer especializada en techno en cerrar un escenario principal de Tomorrowland en la historia.

NACIMIENTOS

1818.- Emily Brontë, escritora británica.

1863.- Henry Ford, fabricante de automóviles estadounidense.

1898.- Henry Moore, escultor británico.

1931.- Dominique Lapierre, escritor francés.

1934.- Gonzalo Suárez, cineasta español.

1936.- Pilar de Borbón, duquesa de Badajoz, hermana del rey Juan Carlos I.

1939.- Peter Bogdanovich, cineasta estadounidense.

1940.- Clive Sinclair, ingeniero e inventor británico creador del ordenador ZX Spectrum.

1941.- Rosa María Sardá, actriz española.

.- Paul Anka, cantante canadiense.

1947.- Arnold Schwarzenegger, actor estadounidense.

1970.- Christopher Nolan, director de cine británico-estadounidense.

1974.- Hilary Swank, actriz estadounidense.

1984.- María León, actriz española.

DEFUNCIONES

1771.- Thomas Gray, poeta inglés.

1898.- Otto von Bismarck, estadista alemán.

1989.- Ramón Areces, empresario español, fundador de El Corte Inglés.

1991.- Fabiá Puigserver Plana, escenógrafo español, creador del Teatre Lliure.

1996.- Claudette Colbert, actriz estadounidense.

1997.- Bao Dai, último emperador de Vietnam.

2003.- Carlos Lemos Simmonds, escritor y político colombiano.

2007.- Ingmar Bergman, director de cine sueco.

2013.- Antoni Ramallets, futbolista español.

2020.- Lee Teng-Hui, primer presidente elegido democráticamente en Taiwán.

2021.- Sammy Pérez, comediante mexicano.

2022.- Nichelle Nichols, actriz estadounidense.

2024.- Paco Camino, torero español.

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En una crisis diplomática vertiginosa, la Cancillería brasileña convocó el domingo 26 de julio al embajador de Argentina en Brasil para dar explicaciones sobre "ofensas" del presidente argentino Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades, dijo una fuente diplomática a la AFP. (AFP)

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