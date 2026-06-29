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Activistas de la Organización Nacional para Mujeres (NOW), Betty Naomi Goldstein Friedan, Barbara Ireton, y Marguerite Rawalt. (Vía Wikimedia Commons)
Activistas de la Organización Nacional para Mujeres (NOW), Betty Naomi Goldstein Friedan, Barbara Ireton, y Marguerite Rawalt. (Vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

Un 30 de junio, pero de 1966, hace 60 años, se fundó en Estados Unidos la Organización Nacional para Mujeres (NOW), el grupo feminista más grande de ese país.

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