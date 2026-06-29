Un 30 de junio, pero de 1966, hace 60 años, se fundó en Estados Unidos la Organización Nacional para Mujeres (NOW), el grupo feminista más grande de ese país.

OTRAS EFEMÉRIDES

1520.- Hernán Cortés sufre en México una gran derrota a manos de los aztecas, abandonando de noche la ciudad de Tenochtitlán, hecho conocido en España como ‘La noche triste’.

1859.- El funambulista francés Charles Blondin cruza las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja.

1862.- Se publica en Francia el último capítulo de ‘Los miserables’, de Víctor Hugo.

1905.- Einstein publica el artículo ‘Sobre la Electrodinámica de los Cuerpos en Movimiento’ en la Annalen der Physik, exponiendo su teoría sobre la relatividad.

1908.- Un meteorito arrasa unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia, suceso conocido como el ‘evento de Tunguska’, liberando una energía equivalente a 185 veces la bomba atómica de Hiroshima.

1934.- ‘Noche de los cuchillos largos’: Adolf Hitler ordena asesinar a diversos políticos alemanes.

1936.- La escritora estadounidense Margaret Mitchell publica ‘Lo que el viento se llevó’.

1951.- Congreso fundacional de la Internacional Socialista, en Frankfurt.

1953.- Chevrolet fabrica el primer coche Corvette.

1960.- Independencia del Congo Belga, luego conocido como Zaire y desde 1997 como República Democrática del Congo.

1969.- España abandona Sidi Ifni, tras más de tres décadas de colonización, y el territorio se incorpora a Marruecos.

1971.- Mueren los tres tripulantes de la nave espacial soviética ‘Soyuz 11’ antes de aterrizar. Fueron pioneros en habitar una estación orbital, la ‘Salyut 1’.

1980.- Vigdis Finnbogadottir, primera mujer elegida presidenta de Islandia y que llega a la jefatura de un Estado europeo de manera democrática.

1995.- El Parlamento alemán aprueba enviar tropas y aviones de combate a Bosnia, rompiendo medio siglo de neutralidad en el exterior.

1997.- Último día en que Hong Kong pertenece al Reino Unido.

2000.- Nueve personas mueren aplastadas en un concierto musical del grupo Pearl Jam, en el Festival de Roskilde, Dinamarca.

2002.- Brasil gana por quinta vez la Copa del Mundo de fútbol al vencer a Alemania 2-0, en Yokohama (Japón).

2005.- El Congreso de España aprueba la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo (entró en vigor el 3 de julio).

2006.- Estreno oficial en EE.UU. de ‘El diablo se viste de Prada’.

2019.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se encuentran en la línea divisoria que separa las dos Coreas.

2024.- La ultraderecha de Marine Le Pen gana en la primera vuelta de las elecciones francesas (primera vez en unas legislativas), aunque en segunda vuelta quedan en tercera posición.

NACIMIENTOS

1906.- Anthony Mann, cineasta estadounidense.

1911.- Milosz Czeslaw, poeta polaco, Nobel de Literatura.

1917.- Susan Hayward, actriz estadounidense.

1939.- José Emilio Pacheco, poeta mexicano.

1940.- Víctor Erice, cineasta español.

1966.- Mike Tyson, boxeador estadounidense.

1970.- Leonardo Sbaraglia, actor argentino.

1985.- Michael Phelps, nadador estadounidense.

DEFUNCIONES

1959.- José Vasconcelos, escritor y político mexicano.

1987.- Federico Mompou, compositor español.

2001.- Chet Atkins, guitarrista estadounidense.

2009.- Pina Bausch, bailarina y coreógrafa alemana.

2012.- Isaac Shamir, político israelí.

2017.- Simone Veil, política francesa.

2021.- Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de EE.UU.

2023.- Carlos Alberto Montaner, escritor y periodista cubano.

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