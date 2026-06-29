Un 30 de junio, pero de 1966, hace 60 años, se fundó en Estados Unidos la Organización Nacional para Mujeres (NOW), el grupo feminista más grande de ese país.
1520.- Hernán Cortés sufre en México una gran derrota a manos de los aztecas, abandonando de noche la ciudad de Tenochtitlán, hecho conocido en España como ‘La noche triste’.
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1859.- El funambulista francés Charles Blondin cruza las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja.
1862.- Se publica en Francia el último capítulo de ‘Los miserables’, de Víctor Hugo.
1905.- Einstein publica el artículo ‘Sobre la Electrodinámica de los Cuerpos en Movimiento’ en la Annalen der Physik, exponiendo su teoría sobre la relatividad.
1908.- Un meteorito arrasa unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia, suceso conocido como el ‘evento de Tunguska’, liberando una energía equivalente a 185 veces la bomba atómica de Hiroshima.
1934.- ‘Noche de los cuchillos largos’: Adolf Hitler ordena asesinar a diversos políticos alemanes.
1936.- La escritora estadounidense Margaret Mitchell publica ‘Lo que el viento se llevó’.
1951.- Congreso fundacional de la Internacional Socialista, en Frankfurt.
1953.- Chevrolet fabrica el primer coche Corvette.
1960.- Independencia del Congo Belga, luego conocido como Zaire y desde 1997 como República Democrática del Congo.
1969.- España abandona Sidi Ifni, tras más de tres décadas de colonización, y el territorio se incorpora a Marruecos.
1971.- Mueren los tres tripulantes de la nave espacial soviética ‘Soyuz 11’ antes de aterrizar. Fueron pioneros en habitar una estación orbital, la ‘Salyut 1’.
1980.- Vigdis Finnbogadottir, primera mujer elegida presidenta de Islandia y que llega a la jefatura de un Estado europeo de manera democrática.
1995.- El Parlamento alemán aprueba enviar tropas y aviones de combate a Bosnia, rompiendo medio siglo de neutralidad en el exterior.
1997.- Último día en que Hong Kong pertenece al Reino Unido.
2000.- Nueve personas mueren aplastadas en un concierto musical del grupo Pearl Jam, en el Festival de Roskilde, Dinamarca.
2002.- Brasil gana por quinta vez la Copa del Mundo de fútbol al vencer a Alemania 2-0, en Yokohama (Japón).
2005.- El Congreso de España aprueba la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo (entró en vigor el 3 de julio).
2006.- Estreno oficial en EE.UU. de ‘El diablo se viste de Prada’.
2019.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se encuentran en la línea divisoria que separa las dos Coreas.
2024.- La ultraderecha de Marine Le Pen gana en la primera vuelta de las elecciones francesas (primera vez en unas legislativas), aunque en segunda vuelta quedan en tercera posición.
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1906.- Anthony Mann, cineasta estadounidense.
1911.- Milosz Czeslaw, poeta polaco, Nobel de Literatura.
1917.- Susan Hayward, actriz estadounidense.
1939.- José Emilio Pacheco, poeta mexicano.
1940.- Víctor Erice, cineasta español.
1966.- Mike Tyson, boxeador estadounidense.
1970.- Leonardo Sbaraglia, actor argentino.
1985.- Michael Phelps, nadador estadounidense.
1959.- José Vasconcelos, escritor y político mexicano.
1987.- Federico Mompou, compositor español.
2001.- Chet Atkins, guitarrista estadounidense.
2009.- Pina Bausch, bailarina y coreógrafa alemana.
2012.- Isaac Shamir, político israelí.
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2017.- Simone Veil, política francesa.
2021.- Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de EE.UU.
2023.- Carlos Alberto Montaner, escritor y periodista cubano.
Video que documenta las devastadoras imágenes de los dos terremotos mortales de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela, con colapsos de edificios en Caracas y La Guaira, 164 fallecidos y más de 970 heridos. Incluye testimonios de sobrevivientes, evacuaciones en centros comerciales y daños materiales graves.
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