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Retrato de Bartolomé de Las Casas. (Vía Wikimedia Commons)
Retrato de Bartolomé de Las Casas. (Vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 30 de marzo, pero de 1544, Bartolomé de Las Casas es consagrado en Sevilla obispo de la ciudad mexicana de Chiapas.

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