En un 30 de marzo, pero de 1544, Bartolomé de Las Casas es consagrado en Sevilla obispo de la ciudad mexicana de Chiapas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1615.- Otorgada a Cervantes la autorización real para la impresión de la segunda parte de Don Quijote con el nombre de ‘Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha’.

1842.- Crawford Williamson Long, médico y farmacéutico estadounidense, utiliza anestesia en una operación quirúrgica por primera vez en la historia.

1856.- Rusia se ve forzada a firmar la paz con Francia e Inglaterra mediante el Tratado de París, que pone fin a la guerra de Crimea.

1867.- Concluyen las negociaciones para la compra de Alaska entre Estados Unidos y Rusia, operación que se cerró por un precio de 7,2 millones de dólares en oro.

1912.- Tratado franco-marroquí por el que se establece el Protectorado de Francia sobre una parte de Marruecos.

1951.- Comienza en Estados Unidos el juicio contra Julius Rosenberg y su esposa Ethel acusados de espionaje a favor de la Unión Soviética. Tras ser condenados a muerte fueron ejecutados en junio de 1953.

1968.- El protectorado británico ‘Estados de la Tregua’, integrado por Qatar y Baréin, se unen para formar una nación, la Federación de Emiratos del Golfo Pérsico.

1981.- Atentado contra el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan.

2006.- El astronauta brasileño, Marcos Pontes, inicia un vuelo a bordo de la nave espacial rusa Soyuz TMA-8 y se convierte en el primer astronauta brasileño de la historia.

2016.- Htin Kyaw se convierte en presidente del primer gobierno democrático de Myanmar en 50 años.

2017.- Un Tribunal de Seúl ordena la detención de la expresidenta surcoreana Park Geun-hye por su participación en la trama de corrupción ‘Rasputina’.

2023.- Donald Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos imputado con cargos penales.

2024.- 200.000 personas se manifiestan en Londres por alto fuego en Gaza.

2025.- El primer cohete orbital lanzado desde Europa continental, ‘Spectrum’, se estrella en aguas noruegas 30 segundos después de despegar.

NACIMIENTOS

1746.- Francisco de Goya, pintor español.

1844.- Paul Verlaine, poeta francés.

1853.- Vicent Van Gogh, pintor holandés.

1900.- María Moliner, bibliotecaria y filóloga, autora del ‘Diccionario de uso del español’.

1928.- Tom Sharpe, escritor británico.

1937.- Warren Beatty, actor y director estadounidense de cine.

1938.- Klaus Schwab, fundador del “Foro de Davos”.

1944.- Javier Krahe, cantautor español.

1945.- Eric Clapton, músico británico.

1964.- Tracy Chapman, cantante estadounidense.

1968.- Celine Dion, cantante canadiense.

1979.- Norah Jones, cantante y compositora estadounidense, hija biológica del músico indio Ravi Shankar.

1986.- Sergio Ramos, futbolista español.

DEFUNCIONES

1882.- Ramón Mesonero Romanos, escritor español.

1979.- José María Velasco Ibarra, político ecuatoriano.

1982.- Walter Hallstein, político y profesor alemán, impulsor de la CECA y de la CEE.

1997.- José Rovirosa, cineasta y catedrático mexicano.

2002.- Isabel Angela Margarita Bowes-Lyon, Reina Madre de Inglaterra.

2003. Valentín Pávlov, penúltimo jefe de Gobierno de la URSS.

2010.- David Mills, guionista estadounidense.

2021.- Gordon Liddy, exasesor de Nixon y cerebro del Watergate, estadounidense.

2022.- Dolores Castro, escritora mexicana.

2024.- Dan Lynch, ingeniero estadounidense pionero en la creación de internet.

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