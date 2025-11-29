¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?: Revisa la efemérides del 30 de noviembre

En un 30 de noviembre, pero de 1958, tras 93 años ininterrumpidos en el poder, el Partido Colorado pierde las elecciones en Uruguay, ganadas por el Partido Nacional.

OTRAS EFEMÉRIDES

1645.- Un terremoto destruye la catedral de Manila, erigida en 1614.

1872.- Inglaterra y Escocia disputan en el estadio del West of Scotland Cricket Club (Glasgow, Escocia), el primer partido internacional de fútbol de la historia.

1936.- Un fuego destruye el Crystal Palace de Londres, emblemático edificio de hierro y cristal construido para la Exposición Universal de 1851.

1966.- Barbados se independiza del Reino Unido, aunque permanece como miembro de la Commonwealth.

1979.- La banda británica Pink Floyd publica el álbum ‘The Wall’ (El Muro).

1982.- Michael Jackson lanza ‘Thriller’, el álbum más vendido de la historia de la música.

1988.- Un tifón en Bangladesh deja más de 6.000 muertos.

1989.- Checoslovaquia elimina el ‘telón de acero’ en su frontera con Austria.

1993.- Se estrena la película ‘La lista de Schindler’ (Steven Spielberg).

1999.- Debuta en Seattle (EEUU) el movimiento antiglobalización. Cincuenta mil manifestantes impiden que se celebre la ceremonia inaugural de la cumbre de la OMC.

2004.- Cuba libera por motivos de salud al poeta disidente Raúl Rivero y al opositor Oswaldo Alfonso, del Partido Liberal Democrático.

2016.- El escritor español Eduardo Mendoza gana el Premio Cervantes.

2017.- La Justicia argentina confirma el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández por lavado de dinero.

2021.- Barbados se convierte en una república presidencialista, con Sandra Mason reemplazando a Isabel II como jefa de Estado.

2022.- La compañía OpenAI lanza ChatGPT, un nuevo sistema de chat basado en inteligencia artificial.

2024.- Mueren en un ataque israelí en Gaza tres miembros de ‘World Central Kitchen’, la ONG del chef español José Andrés.

NACIMIENTOS

1874.- Winston Churchill, estadista inglés.

1911.- Jorge Negrete, cantante y actor mexicano.

1915.- Henry Taube, químico estadounidense nacido en Canadá, Nobel de Química en 1983.

1920.- Virginia Mayo, actriz estadounidense.

1935.- Woody Allen, actor y director estadounidense de cine.

1937.- Ridley Scott, director de cine británico.

1938.- Margarita Salas, bioquímica española.

1964.- Manuel Martín Cuenca, director de cine y guionista español.

1965.- Príncipe Fumihito, hermano del emperador Naruhito y heredero al trono de Japón.

1978.- Gael García Bernal, actor mexicano.

1981.- Jonás Trueba, guionista y director de cine español.

DEFUNCIONES

1900.- Oscar Wilde, escritor irlandés.

1947.- Ernst Lubitsch, director de cine estadounidense de origen alemán.

1979.- Pedro Lazaga, cineasta español.

2008.- Joan Baptista Humet, cantautor español.

2011.- Diego Puerta, torero español.

2013.- Paul Walker, actor estadounidense.

2018.- George H.W. Bush, expresidente de Estados Unidos.

2019.- Mariss Jansons, director de orquesta letón.

2022.- Jiang Zemin, expresidente de China.

- Christine McVie, vocalista y teclista británica de la banda de rock Fleetwood Mac.

2023.- Shane MacGowan, músico irlandés, líder de la banda The Pogues.

- Alistair Darling, político británico.