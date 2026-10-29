Un 30 de octubre de 1991, hace 35 años, Argentina y Brasil ratificaron el Tratado del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Otras efemérides:

1945.- El presidente de Brasil, Getulio Vargas, es obligado a dimitir por el Ejército tras 15 años en el poder.

1950.- La Revolución Nacionalista declara en Jayuya la República de Puerto Rico.

1951.- En Colombia, Roberto Urdaneta se convierte en presidente del país, elegido por el Congreso.

1975.- En España, el príncipe Juan Carlos de Borbón asume la Jefatura del Estado español, por enfermedad del dictador Franco, que moriría menos de un mes después.

1983.- En Argentina, Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical) gana las elecciones democráticas, tras siete años de dictadura.

1991.- Se inaugura en Madrid (España) la Conferencia de Paz para Oriente Próximo.

1995.- Se celebra el primer referéndum sobre la independencia de Québec, por el que se decidió mantener la unidad de Canadá.

1998.- En Suecia, mueren 63 personas y cerca de dos centenares resultan heridas en un incendio en la discoteca de la Asociación Macedonia de Gotemburgo.

2001.- Ucrania destruye el último de sus silos para misiles intercontinentales heredados de la Guerra Fría.

.- El cantante Michael Jackson publica ‘Invincible’, su décimo primer álbum y el último de estudio.

2003.- En Italia, el Tribunal Supremo absuelve al exprimer ministro Giulio Andreotti del asesinato del periodista Mino Pecorelli en 1979.

.- La familia del diplomático español Carmelo Soria presenta una querella contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por el homicidio del funcionario de Naciones Unidas, en 1976.

2007.- La Asamblea General de Naciones Unidas pide el levantamiento del embargo de EE.UU. a Cuba.

2009.- Manuel Zelaya, presidente depuesto de Honduras y Roberto Micheletti, presidente ‘de facto’, firman un acuerdo para poner fin a la crisis de Honduras causada por el golpe de Estado del 28 de junio.

2014.- Suecia reconoce a Palestina como estado independiente.

2016.- La Unión Europea (UE) y Canadá forman el acuerdo de libre comercio CETA.

.- En Caracas (Venezuela) tiene lugar la primera reunión de diálogo formal entre el gobierno y la oposición.

2020.- Dos mujeres militares de Taiwán contraen matrimonio, el primero desde que ese territorio se convirtió en el primero de Asia en aprobar el matrimonio igualitario, en 2019.

2022.- En la India, mueren al menos 134 personas y más de 60 resultan heridas al derrumbarse un puente colgante recién reabierto tras su restauración, en el estado de Gujarat.

.- Luiz Inácio Lula da Silva gana las elecciones a Jair Bolsonaro.

2023.- El Consejo Constitucional de Chile aprueba la propuesta de nueva carta magna.

2024.- La empresa española Cepsa (Compañía Española de Petróleos S.A) anuncia el cambio de su nombre a Moeve, después de una andadura de más de 90 años.

Nacimientos:

1735.- John Adams, presidente estadounidense.

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1871.- Paul Valery, escritor francés.

1910.- Miguel Hernández, poeta español.

1944.- Juan Luis Cebrián, periodista, uno de los fundadores de El País.

1960.- Diego Armando Maradona, futbolista argentino.

1981.- Ivanka Trump, empresaria estadounidense, hija del presidente Donald Trump.

Defunciones:

1956.- Pío Baroja, escritor español.

1975, Gustav Hertz, físico alemán, premio Nobel.

1989.- Pedro Vargas, cantante mexicano.

1997.- Samuel Fuller, director de cine estadounidense.

2002.- Juan Antonio Bardem, director de cine español.

2008.- Cundo Bermúdez, pintor cubano.

2024.- Tahar Zbiri, militar argelino que participó en el derrocamiento del expresidente Ben Bella.

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