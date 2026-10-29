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El 30 de octubre de 1991, Argentina y Brasil ratificaron el Tratado del Mercosur, un acontecimiento fundamental en la historia de la integración regional. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
El 30 de octubre de 1991, Argentina y Brasil ratificaron el Tratado del Mercosur, un acontecimiento fundamental en la historia de la integración regional. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Un 30 de octubre de 1991, hace 35 años, Argentina y Brasil ratificaron el Tratado del Mercado Común del Sur (Mercosur).

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