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Un 30 de octubre de 1991, hace 35 años, Argentina y Brasil ratificaron el Tratado del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Un 30 de octubre de 1991, hace 35 años, Argentina y Brasil ratificaron el Tratado del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Otras efemérides:
1945.- El presidente de Brasil, Getulio Vargas, es obligado a dimitir por el Ejército tras 15 años en el poder.
1950.- La Revolución Nacionalista declara en Jayuya la República de Puerto Rico.
1951.- En Colombia, Roberto Urdaneta se convierte en presidente del país, elegido por el Congreso.
1975.- En España, el príncipe Juan Carlos de Borbón asume la Jefatura del Estado español, por enfermedad del dictador Franco, que moriría menos de un mes después.
1983.- En Argentina, Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical) gana las elecciones democráticas, tras siete años de dictadura.
1991.- Se inaugura en Madrid (España) la Conferencia de Paz para Oriente Próximo.
1995.- Se celebra el primer referéndum sobre la independencia de Québec, por el que se decidió mantener la unidad de Canadá.
1998.- En Suecia, mueren 63 personas y cerca de dos centenares resultan heridas en un incendio en la discoteca de la Asociación Macedonia de Gotemburgo.
2001.- Ucrania destruye el último de sus silos para misiles intercontinentales heredados de la Guerra Fría.
.- El cantante Michael Jackson publica ‘Invincible’, su décimo primer álbum y el último de estudio.
2003.- En Italia, el Tribunal Supremo absuelve al exprimer ministro Giulio Andreotti del asesinato del periodista Mino Pecorelli en 1979.
.- La familia del diplomático español Carmelo Soria presenta una querella contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por el homicidio del funcionario de Naciones Unidas, en 1976.
2007.- La Asamblea General de Naciones Unidas pide el levantamiento del embargo de EE.UU. a Cuba.
2009.- Manuel Zelaya, presidente depuesto de Honduras y Roberto Micheletti, presidente ‘de facto’, firman un acuerdo para poner fin a la crisis de Honduras causada por el golpe de Estado del 28 de junio.
2014.- Suecia reconoce a Palestina como estado independiente.
2016.- La Unión Europea (UE) y Canadá forman el acuerdo de libre comercio CETA.
.- En Caracas (Venezuela) tiene lugar la primera reunión de diálogo formal entre el gobierno y la oposición.
2020.- Dos mujeres militares de Taiwán contraen matrimonio, el primero desde que ese territorio se convirtió en el primero de Asia en aprobar el matrimonio igualitario, en 2019.
2022.- En la India, mueren al menos 134 personas y más de 60 resultan heridas al derrumbarse un puente colgante recién reabierto tras su restauración, en el estado de Gujarat.
.- Luiz Inácio Lula da Silva gana las elecciones a Jair Bolsonaro.
2023.- El Consejo Constitucional de Chile aprueba la propuesta de nueva carta magna.
2024.- La empresa española Cepsa (Compañía Española de Petróleos S.A) anuncia el cambio de su nombre a Moeve, después de una andadura de más de 90 años.
Nacimientos:
1735.- John Adams, presidente estadounidense.
1871.- Paul Valery, escritor francés.
1910.- Miguel Hernández, poeta español.
1944.- Juan Luis Cebrián, periodista, uno de los fundadores de El País.
1960.- Diego Armando Maradona, futbolista argentino.
1981.- Ivanka Trump, empresaria estadounidense, hija del presidente Donald Trump.
Defunciones:
1956.- Pío Baroja, escritor español.
1975, Gustav Hertz, físico alemán, premio Nobel.
1989.- Pedro Vargas, cantante mexicano.
1997.- Samuel Fuller, director de cine estadounidense.
2002.- Juan Antonio Bardem, director de cine español.
2008.- Cundo Bermúdez, pintor cubano.
2024.- Tahar Zbiri, militar argelino que participó en el derrocamiento del expresidente Ben Bella.
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