Getulio Vargas y otros líderes de la revolución de 1930, en Itararé, poco después del derrocamiento de Washington Luís. Foto: Claro Jansson / Wikipedia
Agencia EFE
En un , pero de 1945, golpe de Estado militar contra el presidente de , Getulio Vargas.

Otras Efemérides:

1950.- La Revolución Nacionalista declara en Jayuya la República de Puerto Rico.

Francisco Sanz

1951.- En Colombia, Roberto Urdaneta, se convierte en presidente del país elegido por el Congreso.

1975.- El príncipe Juan Carlos de Borbón asume la Jefatura del Estado español por enfermedad del dictador Franco.

1983.- En Argentina, Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical) gana las elecciones democráticas, tras siete años de dictadura.

1987.- Eugenio Pydró y su hijo son condenados por el caso Sofico, uno de los grandes escándalos financieros del franquismo.

1988.- El industrial español, Emiliano Revilla, es liberado en Madrid, tras pagar un rescate, por la organización terrorista ETA que lo mantuvo secuestrado 249 días.

1991.- Inauguración en Madrid (España) de la Conferencia de Paz para Oriente Próximo.

.- Argentina y Brasil ratifican el Tratado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

1995.- Se celebra el primer referéndum sobre la independencia de Quebec, por el que se decidió mantener la unidad de Canadá.

2001.- Ucrania destruye el último de sus silos para misiles intercontinentales heredados de la Guerra Fría.

2003.- En Italia, el Tribunal Supremo absuelve al exprimer ministro Giulio Andreotti del asesinato del periodista Mino Pecorelli en 1979.

- La familia del diplomático español Carmelo Soria presentó una querella contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por el homicidio del funcionario de Naciones Unidas, en 1976.

2007.- La Asamblea General de Naciones Unidas pide el levantamiento del embargo de EEUU a Cuba.

2009.- Manuel Zelaya, presidente depuesto de Honduras y Roberto Micheletti, presidente “de facto” firman el acuerdo para poner fin a la crisis de Honduras causada por el golpe de Estado del 28 de junio.

2014.- Suecia reconoce a Palestina como estado independiente.

2016.- En Caracas tiene lugar la primera reunión de diálogo formal entre el gobierno y la oposición.

2020.- Dos mujeres militares de Taiwan contraen matrimonio, el primero desde que Taiwan aprobó el matrimonio igualitario en 2019, el primer país de Asia en hacerlo.

2022.- Luiz Inacio Lula da Silva gana las elecciones a Jair Bolsonaro,

2023.- El Consejo Constitucional de Chile aprueba la propuesta de nueva carta magna.

Nacimientos

1735.- John Adams, presidente estadounidense.

1871.- Paul Valery, escritor francés.

1900.- Rodolfo Halffter, compositor.

1910.- Miguel Hernández, poeta español.

1930.- Néstor Almendros, director de fotografía español con un premio Óscar.

1944.- Juan Luis Cebrián, ex director de ‘El País’.

1960.- Diego Armando Maradona, futbolista argentino.

1981.- Ivanka Trump, empresaria estadounidense, hija del presidente Donald Trump.

Defunciones

1956.- Pío Baroja, escritor español.

1975.- Gustav Hertz, físico alemán, premio Nobel.

1989.- Pedro Vargas, cantante mexicano.

1997.- Samuel Fuller, director de cine estadounidense.

2002.- Juan Antonio Bardem, director de cine español.

2008.- Cundo Bermúdez, pintor cubano.

2024.- Tahar Zbiri, militar argelino, que participó en el derrocamiento del expresidente Ben Bella.

Entre sollozos y olor a cadáver, vecinos de una favela del norte de Rio de Janeiro colocaron más de 50 cuerpos alineados en una plaza el miércoles 29 de octubre, un día después de una operación policial contra el narcotráfico que según un organismo público dejó al menos 132 fallecidos. (AFP)

