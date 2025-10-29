En un 30 de octubre, pero de 1945, golpe de Estado militar contra el presidente de Brasil, Getulio Vargas.
Otras Efemérides:
1950.- La Revolución Nacionalista declara en Jayuya la República de Puerto Rico.
Newsletter Vuelta al Mundo
1951.- En Colombia, Roberto Urdaneta, se convierte en presidente del país elegido por el Congreso.
1975.- El príncipe Juan Carlos de Borbón asume la Jefatura del Estado español por enfermedad del dictador Franco.
PUEDES VER: Qué es el Comando Vermelho, la poderosa banda criminal de Brasil objetivo de la operación que dejó más de 130 muertos
1983.- En Argentina, Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical) gana las elecciones democráticas, tras siete años de dictadura.
1987.- Eugenio Pydró y su hijo son condenados por el caso Sofico, uno de los grandes escándalos financieros del franquismo.
1988.- El industrial español, Emiliano Revilla, es liberado en Madrid, tras pagar un rescate, por la organización terrorista ETA que lo mantuvo secuestrado 249 días.
1991.- Inauguración en Madrid (España) de la Conferencia de Paz para Oriente Próximo.
.- Argentina y Brasil ratifican el Tratado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
1995.- Se celebra el primer referéndum sobre la independencia de Quebec, por el que se decidió mantener la unidad de Canadá.
2001.- Ucrania destruye el último de sus silos para misiles intercontinentales heredados de la Guerra Fría.
2003.- En Italia, el Tribunal Supremo absuelve al exprimer ministro Giulio Andreotti del asesinato del periodista Mino Pecorelli en 1979.
LEE TAMBIÉN: Río cuenta sus muertos tras la operación policial más letal de la historia de Brasil
- La familia del diplomático español Carmelo Soria presentó una querella contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por el homicidio del funcionario de Naciones Unidas, en 1976.
2007.- La Asamblea General de Naciones Unidas pide el levantamiento del embargo de EEUU a Cuba.
2009.- Manuel Zelaya, presidente depuesto de Honduras y Roberto Micheletti, presidente “de facto” firman el acuerdo para poner fin a la crisis de Honduras causada por el golpe de Estado del 28 de junio.
2014.- Suecia reconoce a Palestina como estado independiente.
2016.- En Caracas tiene lugar la primera reunión de diálogo formal entre el gobierno y la oposición.
2020.- Dos mujeres militares de Taiwan contraen matrimonio, el primero desde que Taiwan aprobó el matrimonio igualitario en 2019, el primer país de Asia en hacerlo.
2022.- Luiz Inacio Lula da Silva gana las elecciones a Jair Bolsonaro,
2023.- El Consejo Constitucional de Chile aprueba la propuesta de nueva carta magna.
Nacimientos
1735.- John Adams, presidente estadounidense.
MIRA AQUÍ: Confirman que la operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro dejó al menos 132 muertos
1871.- Paul Valery, escritor francés.
1900.- Rodolfo Halffter, compositor.
1910.- Miguel Hernández, poeta español.
1930.- Néstor Almendros, director de fotografía español con un premio Óscar.
1944.- Juan Luis Cebrián, ex director de ‘El País’.
1960.- Diego Armando Maradona, futbolista argentino.
1981.- Ivanka Trump, empresaria estadounidense, hija del presidente Donald Trump.
Defunciones
1956.- Pío Baroja, escritor español.
1975.- Gustav Hertz, físico alemán, premio Nobel.
1989.- Pedro Vargas, cantante mexicano.
1997.- Samuel Fuller, director de cine estadounidense.
2002.- Juan Antonio Bardem, director de cine español.
2008.- Cundo Bermúdez, pintor cubano.
2024.- Tahar Zbiri, militar argelino, que participó en el derrocamiento del expresidente Ben Bella.
TE PUEDE INTERESAR
- Una noche de rescate de decenas de cadáveres tras la operación policial más letal en Río de Janeiro
- Gobernador de Río de Janeiro califica de “éxito” la operación que dejó al menos 132 muertos
- Cómo fue el megaoperativo contra el grupo criminal Comando Vermelho en Río de Janeiro que dejó 64 muertos y 81 detenidos
- Guerra en Río de Janeiro: 64 muertos y 81 detenidos en la operación contra el narcotráfico más letal
Contenido sugerido
Contenido GEC