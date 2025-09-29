Escucha la noticia
Efemérides del 30 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
En un 30 de septiembre, pero de 1991, el general Raúl Cedrás da un golpe militar en Haití, y el presidente Jean Bertrand Aristide, que logra sobrevivir, es derrocado.
OTRAS EFEMÉRIDES
1763.- Carlos III establece en España las bases de un juego de azar, denominado lotería de los números, sustituida en 1862 por la de los billetes.
1791.- Se estrena en Viena (Austria), bajo la dirección del propio autor y apenas dos meses antes de su muerte, la que será su última ópera, “La flauta mágica” de Mozart.
1918.- Guillermo II ordena por decreto la implantación en Alemania del sistema parlamentario.
1934.- Miguel de Unamuno da su última clase en la Universidad de Salamanca, a la que asiste el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora.
1938.- Se firma el Pacto de Munich, por el que Francia y Gran Bretaña ceden la región de los Sudetes a Alemania.
1941.- Segunda Guerra Mundial: en Babi Yar, barranco ubicado en las afueras de Kiev, los nazis perpetran una de las mayores matanzas del régimen: 33.771 judíos asesinados.
1960.- La cadena estadounidense ABC estrena la serie animada de tv Los Picapiedra (“The Flintstones”).
1966.- Las islas Barbados obtienen la independencia.
1990.- La URSS e Israel acuerdan restablecer relaciones diplomáticas de carácter consular, rotas en 1967 con motivo de la Guerra de los Seis Días.
1993.- Un terremoto de 6,4 grados Richter en el estado de Maharastra (India) causa entre 10.000 y 11.000 muertos.
1994.- Inaugurado en Grenoble (Francia) el Sincrotón Europeo, para el estudio sobre la materia.
1999.- El escritor alemán Gunter Grass es galardonado con el Nobel de Literatura.
2005.- Unas caricaturas de Mahoma publicadas en el diario danés Jyllands-Posten provocan el escándalo en el mundo islámico.
2008.- Perecen 224 personas en una estampida en un templo hindú de Rajastán (India).
2009.- Mueren 3.000 personas tras un seísmo con réplica en la isla de Sumatra.
2015.- La bandera palestina es izada por primera vez en la sede de la ONU.
2021.- El expresidente francés Nicolás Sarkozy, condenado a un año de cárcel por financiación ilegal en la campaña de 2012.
NACIMIENTOS
1921.- Deborah Kerr, actriz británica.
1924.- Truman Capote, escritor estadounidense.
1931.- Angie Dickinson, actriz estadounidense.
1950.- Laura Esquivel, escritora y política mexicana.
1964.- Mónica Bellucci, actriz y modelo italiana.
1975.- Marion Cotillard, actriz francesa.
1980.- Martina Hingins, tenista suiza de origen eslovaco.
1997.- Max Verspatten, piloto de Fórmula 1, neerlandés.
DEFUNCIONES
1955.- James Dean, actor estadounidense.
1985.- Charles Richter, sismólogo estadounidense, creador de la escala sísmica que lleva su nombre.
1990.- Patrick White, escritor australiano, Premio Nobel 1973.
1994.- André Lwoff, francés, Premio Nobel de Medicina-1965.
2007.- Joe Mitty, británico, fundador de Oxfam.
2011.- Ralph M. Steinman, científico canadiense, Nobel de Medicina 2011.
2020.- Joaquín Salvador Lavado, conocido como “Quino”, dibujante argentino, creador de “Mafalda”.
