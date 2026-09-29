En un 30 de septiembre, pero de 1791, Wolfgang Amadeus Mozart estrena y dirige en Viena ‘La flauta mágica’, la que sería su última ópera, apenas dos meses antes de su muerte.

OTRAS EFEMÉRIDES

1918.- Guillermo II ordena por decreto la implantación en Alemania del sistema parlamentario.

1934.- Miguel de Unamuno da su última clase en la Universidad de Salamanca, a la que asiste el presidente de la República española, Niceto Alcalá-Zamora.

1936.- Guerra Civil española: la Junta de Defensa Nacional nombra a Francisco Franco jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos.

1938.- Se firma el Pacto de Munich, por el que Francia y Gran Bretaña ceden la región de los Sudetes a Alemania.

1941.- Durante la Segunda Guerra Mundial, en Babi Yar, barranco ubicado en las afueras de Kiev, los nazis concluyen una de las mayores matanzas del régimen: 33.771 judíos asesinados en una sola operación.

1960.- La cadena estadounidense ABC estrena la serie animada de TV Los Picapiedra (‘The Flintstones’).

1966.- Las islas Barbados obtienen la independencia.

1990.- La URSS e Israel acuerdan restablecer relaciones diplomáticas de carácter consular, rotas en 1967 con motivo de la Guerra de los Seis Días.

1991.- El general Raúl Cedrás da un golpe militar en Haití, y el presidente Jean Bertrand Aristide, que logra sobrevivir, es derrocado.

1993.- Un terremoto de magnitud 6,4 en la escala de Richter en el estado de Maharastra (India) causa entre 10.000 y 11.000 muertos.

1994.- Inaugurado en Grenoble (Francia) el Sincrotón Europeo, para el estudio sobre la materia.

1999.- El escritor alemán Gunter Grass es galardonado con el Nobel de Literatura.

2005.- Unas caricaturas de Mahoma publicadas en el diario danés Jyllands-Posten provocan el escándalo en el mundo islámico, con disturbios y conflictos diplomáticos.

2008.- Perecen 224 personas en una estampida en un templo hindú de Rajastán (India).

2009.- Mueren 3.000 personas tras un seísmo con réplica en la isla de Sumatra.

2015.- Comienza la intervención militar rusa contra las posiciones del Estado Islámico, en Siria.

.- La bandera palestina es izada por primera vez en la sede de la ONU.

2021.- El expresidente francés Nicolás Sarkozy es condenado a un año de cárcel por financiación ilegal en la campaña de 2012.

2025.- La Justicia militar de la República Democrática del Congo (RDC) condena a la pena de muerte al expresidente Joseph Kabila, al declararlo culpable de traición por apoyar al grupo rebelde M23.

NACIMIENTOS

1921.- Deborah Kerr, actriz británica.

1924.- Truman Capote, escritor estadounidense.

1931.- Angie Dickinson, actriz estadounidense.

1950.- Laura Esquivel, escritora y política mexicana.

1964.- Mónica Bellucci, actriz y modelo italiana.

1975.- Marion Cotillard, actriz francesa.

DEFUNCIONES

1955.- James Dean, actor estadounidense.

1985.- Charles Richter, sismólogo estadounidense, creador de la escala sísmica que lleva su nombre.

.- Simone Signoret, actriz francesa.

1990.- Patrick White, escritor australiano, Premio Nobel 1973.

1994.- André Lwoff, francés, Premio Nobel de Medicina 1965.

2007.- Joe Mitty, británico, fundador de Oxfam.

2011.- Ralph M. Steinman, científico canadiense, Nobel de Medicina 2011.

2020.- Joaquín Salvador Lavado, conocido como ‘Quino’, dibujante argentino, creador de ‘Mafalda’.

2025.- Pablo Guerrero, cantautor y poeta español.

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El Gobierno de España presentó el martes 29 de septiembre medidas para enfrentar la crisis de la vivienda, bajo la presión de las protestas por una mayor protección de los inquilinos, pero su aprobación depende ahora del Parlamento, donde el ejecutivo de izquierdas no tiene mayoría. (AFP)

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