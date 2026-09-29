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Retrato póstumo de Wolfgang Amadeus Mozart, pintado en 1819 por encargo de Joseph Sonnleithner, tiempo después de la muerte de Mozart. (Pintura de Barbara Krafft vía Wikimedia Commons)
Retrato póstumo de Wolfgang Amadeus Mozart, pintado en 1819 por encargo de Joseph Sonnleithner, tiempo después de la muerte de Mozart. (Pintura de Barbara Krafft vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 30 de septiembre, pero de 1791, Wolfgang Amadeus Mozart estrena y dirige en VienaLa flauta mágica’, la que sería su última ópera, apenas dos meses antes de su muerte.

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