¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 31 de agosto

En un 31 de agosto, pero de 1993, el Congreso de Venezuela destituye al presidente Carlos Andrés Pérez y le sucede Ramón Velázquez.

Otras Efemérides

1915.- Primera Guerra Mundial: Alemania y Austria dividen Polonia en dos distritos, Varsovia para Alemania y Kielce para Austria.

1928.- Turquía adopta el alfabeto latino y abandona el árabe.

1931.- El desbordamiento del río Yang Tsé causa 50.000 muertos e inunda la región china de Kuang.

1944.- Las tropas soviéticas entran en Bucarest (Rumanía) y el Tercer Reich pierde uno de sus aliados desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial.

1963.- Entra en funcionamiento la llamada ‘línea caliente’ Washington-Moscú, enlace de comunicación (línea de teletipo) directa entre la Unión Soviética y Estados Unidos.

1979.- El ciclón ‘David’ causa una catástrofe en varios países del Caribe, y principalmente República Dominicana con 2.000 víctimas mortales..

1980.- Nace en Polonia el primer sindicato independiente de Europa del Este ‘Solidaridad’, liderado por Lech Walesa.

1990.- Se firma en Berlín el tratado de unificación de las dos Alemanias y desaparece la República Democrática Alemana (RDA).

1991.- Los Parlamentos de Uzbekistán y Kirguizistán proclaman su independencia de la URSS.

1994.- El IRA declara un alto el fuego incondicional en el Ulster tras causar 3.168 muertos en 25 años.

1996.- I Guerra de Chechenia: se firma en Jasaviurt (Daguestán) el acuerdo de paz en Chechenia tras 20 meses de guerra y 40.000 muertos.

1997.- Diana Spencer, princesa de Gales, muere en París en un accidente de automóvil junto a su pareja, el egipcio Emad ‘Dodi’ Al Fayed, y el chófer Henri Paul.

2003.- Países Bajos se convierte en el primer país del mundo que distribuye hachís (derivado de la marihuana) en farmacias con fines terapéuticos.

2005.- Mil muertos y 300 heridos por una avalancha de peregrinos en el puente Al Aima durante su marcha hacia la mezquita del imán Musa al Kadem, en Bagdad (Irak), ante el rumor sobre un ataque suicida.

2006.- La policía noruega recupera los cuadros ‘El grito’ y ‘Madonna’ de Munch, robados dos años antes del Museo Munch (Oslo).

2018.- El líder de la autoproclamada república popular de Donetsk, Alexandr Zajárchenko, muere por una explosión en una cafetería de esta región separatista ucraniana.

2020.- La revista PNAS publica, en base a un estudio, que el perro cantor de Nueva Guinea no está extinguido, como se creía, y el hallazgo permitirá estudiar los trastornos vocales humanos.

2021.- Los talibanes declaran la “completa independencia” de Afganistán después de retirarse EEUU tras 20 años de guerra, y prometen un Gobierno islámico “inclusivo”.

NACIMIENTOS

1811.- Theophile Gautier, escritor francés.

1880.- Guillermina, reina de Holanda.

1908.- William Saroyan, escritor estadounidense.

1945.- Van Morrison, cantante y compositor irlandés.

1949.- Richard Gere, actor estadounidense.

1970.- Rania Al Abdullah, reina de Jordania.

DEFUNCIONES

1867.- Charles Baudelaire, poeta francés.

1963.- Georges Braque, pintor francés.

1969.- Rocky Marciano, campeón mundial de boxeo.

1973.- John Ford, cineasta estadounidense.

2002.- Martin Kamen, científico canadiense, descubridor del carbono-14.

2010.- Laurent Fignon, ciclista francés.

2019.- Anthoine Hubert, piloto francés.

2020.- Pranab Muknerjee, expresidente de la India (2012-17).