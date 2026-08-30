En un 31 de agosto, pero de 1925, los generales Petain (Francia) y Primo de Rivera (España) aprueban en Algeciras el plan de acción conjunta contra la resistencia marroquí, que terminaría con la Guerra del Rif o de Marruecos.

Otras efemérides:

1839.- Termina la Primera Guerra Carlista en el norte de España con el ‘Abrazo de Vergara’ o ‘Convenio de Oñate’ (Guipúzcoa) entre el general isabelino Espartero y el general carlista Maroto.

1915.- Primera Guerra Mundial: Alemania y Austria dividen Polonia en dos distritos, Varsovia para Alemania y Kielce para Austria.

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1928.- Turquía adopta el alfabeto latino y abandona el árabe.

1931.- El desbordamiento del río Yang Tsé causa 250.000 muertos e inunda la región china de Kuang.

1944.- Las tropas soviéticas entran en Bucarest (Rumanía).

1963.- Entra en funcionamiento la llamada ‘línea caliente’ Washington-Moscú, enlace de comunicación directa entre la Unión Soviética y Estados Unidos.

1979.- El ciclón ‘David’ causa una catástrofe sin precedentes en varios países del Caribe, y principalmente República Dominicana con 2.000 víctimas mortales..

1980.- Nace en Polonia el primer sindicato independiente de Europa del Este, ‘Solidaridad’, liderado por Lech Walesa.

1990.- Firmado en Berlín el tratado de unificación de las dos Alemanias.

1991.- Los Parlamentos de Uzbekistán y Kirguizistán proclaman su independencia de la URSS.

1993.- El Congreso de Venezuela destituye al presidente Carlos Andrés Pérez y le sucede Ramón Velázquez.

1994.- El IRA declara un alto el fuego incondicional en el Ulster tras causar 3.168 muertos en 25 años.

1996.- I Guerra de Chechenia: se firma en Jasaviurt (Daguestán) el acuerdo de paz en Chechenia tras 20 meses de guerra y 40.000 muertos.

1997.- Diana Spencer, princesa de Gales, muere en París en un accidente de automóvil junto a su pareja, el egipcio Emad ‘Dodi’ Al Fayed, y el chófer Henri Paul.

2003.- Países Bajos se convierte en el primer país del mundo que distribuye hachís (derivado de la planta de cannabis) en farmacias con fines terapéuticos.

2005.- Mil muertos y 300 heridos por una avalancha de peregrinos en el puente Al Aima durante su marcha hacia la mezquita del imán Musa al Kadem, en Bagdad (Irak), ante el rumor sobre un ataque suicida.

2006.- La policía noruega recupera los cuadros ‘El grito’ y ‘Madonna’ de Munch, robados dos años antes del Museo Munch (Oslo).

2018.- El líder de la autoproclamada república popular de Donetsk, Alexandr Zajárchenko, muere por una explosión en una cafetería de esta región separatista ucraniana.

2021.- Los talibanes declaran la “completa independencia” de Afganistán después de retirarse EEUU tras 20 años de guerra, y prometen un Gobierno islámico “inclusivo”.

2022.- En España, cierra la estación ferroviaria de Sant Andreu Comtal de Barcelona, la más antigua de Europa.

2025.- Israel confirma la muerte del portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam), Abu Obaida, en un ataque israelí en Gaza.

NACIMIENTOS

1811.- Theophile Gautier, escritor francés.

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1880.- Guillermina, reina de Holanda.

1945.- Van Morrison, cantante y compositor irlandés.

1949.- Richard Gere, actor estadounidense.

1970.- Rania Al Abdullah, reina de Jordania.

DEFUNCIONES

1867.- Charles Baudelaire, poeta francés.

1963.- Georges Braque, pintor francés.

1969.- Rocky Marciano, campeón mundial de boxeo.

1973.- John Ford, cineasta estadounidense.

2002.- Martin Kamen, científico canadiense, descubridor carbono-14.

2010.- Laurent Fignon, ciclista francés.

2019.- Anthoine Hubert, piloto francés.

2020.- Pranab Muknerjee, expresidente de la India.

2023.- Jan Jongbloed, mítico guardameta de los Países Bajos.

2025.- Diego Torres Amaya, conocido como ‘Diego de Morón’, leyenda de la guitarra flamenca.

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