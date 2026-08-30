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Resumen

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Efemérides del 31 de agosto: en 1925, Francia y España aprobaron en Algeciras un plan contra la resistencia marroquí en la Guerra del Rif. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Efemérides del 31 de agosto: en 1925, Francia y España aprobaron en Algeciras un plan contra la resistencia marroquí en la Guerra del Rif. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 31 de agosto, pero de 1925, los generales Petain (Francia) y Primo de Rivera (España) aprueban en Algeciras el plan de acción conjunta contra la resistencia marroquí, que terminaría con la Guerra del Rif o de Marruecos.

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