¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 31 de diciembre

El 31 de diciembre de 2019, China informa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un brote de una nueva neumonía vírica en la ciudad de Wuhan que con el tiempo se convertiría en la epidemia de Covid-19 y que causó en tres años más de 7 millones de fallecidos en todo el mundo.

OTRAS EFEMÉRIDES

1857.- La ciudad de Otawa se convierte en la capital de Canadá.

1879.- Thomas Edison hace una demostración pública de la lámpara incandescente iluminando una calle de Menlo Park, Nueva Jersey (EEUU).

1958.- Ernesto ‘Che’ Guevara toma la ciudad de Santa Clara. Horas más tarde -la madrugada del 1 de enero- Fulgencio Batista huye de Cuba.

1973.- El grupo de rock AC/DC da su primer concierto. Fue en el club Chequers de Sídney y sin el cantante Bon Scott, que ingresó en la banda en 1974.

1993.- El expresidente de Georgia Zviad Gamsajurdia, huido de su país a Chechenia, se suicida en una zona montañosa de Georgia.

1997.- El informático Sabir Bhatia vende Hotmail a Microsoft por 400 millones de dólares.

1999.- El presidente ruso, Borís Yeltsin, dimite y anuncia elecciones. Le sucede el primer ministro, Vladimir Putin, que otorga inmunidad penal vitalicia a Yeltsin y su familia.

.- Panamá asume la soberanía del Canal, tras ser administrado por EEUU desde su inauguración en 1914.

- Inauguración oficial de ‘The London Eye’, o Millennium Wheel (Rueda del Milenio), la gran noria a orillas del Támesis en Londres. Al público se abrió el 9 de marzo de 2000.

2004.- Concluye la Misión de Naciones Unidas para la verificación de los acuerdos de paz en Guatemala (MINUGUA), tras diez años en ese país.

2013.- El Gobierno de Birmania anuncia la amnistía de todos los presos políticos.

2014.- El presidente palestino, Mahmud Abás, firma la solicitud de adhesión al Tribunal Penal Internacional (TPI).

2016.- Ban Ki-moon termina su mandato como secretario general de Naciones Unidas tras una década.

2017.- El tren de alta velocidad completa su primer viaje de Medina a La Meca.

2018.- Una expedición de ochenta mujeres científicas zarpa hacia la Antártida desde Ushuaia (Argentina).

2020.- A las 23.00 hora de Londres (misma hora GMT) y medianoche en Bruselas, culmina la separación entre Reino Unido y la Unión Europea. España y Reino Unido pactan in extremis suprimir la verja de Gibraltar.

2021.- Alemania desconecta tres de sus últimas seis centrales nucleares.

2023.- La reina Margarita II de Dinamarca anuncia que abdicará el 14 de enero, después de 52 años en el trono.

NACIMIENTOS

1617.- Bartolomé Esteban Murillo, pintor español.

1869.- Henri Matisse, pintor francés.

1880.- George C. Marshall, militar estadounidense, Premio Nobel de la Paz 1953.

1908.- Simon Wiesenthal, ‘cazador de nazis’ austríaco de origen judío.

1937.- Anthony Hopkins, actor británico.

1941.- Sir Alex Ferguson, entrenador de fútbol británico.

1947.- Tim Matheson, actor estadounidense.

1948.- Donna Summer, cantante estadounidense.

1965.- Nicholas Sparks, escritor estadounidense.

DEFUNCIONES

1588.- Fray Luis de Granada, escritor español.

1936.- Miguel de Unamuno, escritor español.

1980.- Marshall McLuhan, ensayista canadiense.

1985.- Ricky Nelson, cantante y actor estadounidense.

2004.- Raúl Matas, locutor y presentador chileno.

2008.- Donald Westlake, escritor estadounidense.

2013.- James Avery, actor estadounidense.

2015.- Natalie Cole, cantante estadounidense, hija de Nat King Cole.

2020.- Robert Hossein, actor francés.

2021.- Betty White, actriz estadounidense.

2022.- Josep Ratzinger, Benedicto XVI, primer papa emérito en la historia moderna de la Iglesia.