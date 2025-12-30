¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 31 de diciembre

Escucha la noticia
¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 31 de diciembreResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El 31 de diciembre de 2019, China informa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un brote de una nueva neumonía vírica en la ciudad de Wuhan que con el tiempo se convertiría en la epidemia de Covid-19 y que causó en tres años más de 7 millones de fallecidos en todo el mundo.
OTRAS EFEMÉRIDES
1857.- La ciudad de Otawa se convierte en la capital de Canadá.
Newsletter Vuelta al Mundo
1879.- Thomas Edison hace una demostración pública de la lámpara incandescente iluminando una calle de Menlo Park, Nueva Jersey (EEUU).
1958.- Ernesto ‘Che’ Guevara toma la ciudad de Santa Clara. Horas más tarde -la madrugada del 1 de enero- Fulgencio Batista huye de Cuba.
PUEDES VER: ¿Qué se sabe del primer ataque de EE.UU. en Venezuela ejecutado por la CIA con drones? (y por qué Maduro guarda silencio)
1973.- El grupo de rock AC/DC da su primer concierto. Fue en el club Chequers de Sídney y sin el cantante Bon Scott, que ingresó en la banda en 1974.
1993.- El expresidente de Georgia Zviad Gamsajurdia, huido de su país a Chechenia, se suicida en una zona montañosa de Georgia.
1997.- El informático Sabir Bhatia vende Hotmail a Microsoft por 400 millones de dólares.
1999.- El presidente ruso, Borís Yeltsin, dimite y anuncia elecciones. Le sucede el primer ministro, Vladimir Putin, que otorga inmunidad penal vitalicia a Yeltsin y su familia.
.- Panamá asume la soberanía del Canal, tras ser administrado por EEUU desde su inauguración en 1914.
- Inauguración oficial de ‘The London Eye’, o Millennium Wheel (Rueda del Milenio), la gran noria a orillas del Támesis en Londres. Al público se abrió el 9 de marzo de 2000.
2004.- Concluye la Misión de Naciones Unidas para la verificación de los acuerdos de paz en Guatemala (MINUGUA), tras diez años en ese país.
2013.- El Gobierno de Birmania anuncia la amnistía de todos los presos políticos.
2014.- El presidente palestino, Mahmud Abás, firma la solicitud de adhesión al Tribunal Penal Internacional (TPI).
2016.- Ban Ki-moon termina su mandato como secretario general de Naciones Unidas tras una década.
LEE TAMBIÉN: Dónde está el Bella 1 y por qué Estados Unidos todavía no logra incautar el petrolero en fuga
2017.- El tren de alta velocidad completa su primer viaje de Medina a La Meca.
2018.- Una expedición de ochenta mujeres científicas zarpa hacia la Antártida desde Ushuaia (Argentina).
2020.- A las 23.00 hora de Londres (misma hora GMT) y medianoche en Bruselas, culmina la separación entre Reino Unido y la Unión Europea. España y Reino Unido pactan in extremis suprimir la verja de Gibraltar.
2021.- Alemania desconecta tres de sus últimas seis centrales nucleares.
2023.- La reina Margarita II de Dinamarca anuncia que abdicará el 14 de enero, después de 52 años en el trono.
NACIMIENTOS
1617.- Bartolomé Esteban Murillo, pintor español.
1869.- Henri Matisse, pintor francés.
1880.- George C. Marshall, militar estadounidense, Premio Nobel de la Paz 1953.
MIRA AQUÍ: Acorazados Clase Trump: así serán los megabuques de guerra con los que EE.UU. busca dominar los mares
1908.- Simon Wiesenthal, ‘cazador de nazis’ austríaco de origen judío.
1937.- Anthony Hopkins, actor británico.
1941.- Sir Alex Ferguson, entrenador de fútbol británico.
1947.- Tim Matheson, actor estadounidense.
1948.- Donna Summer, cantante estadounidense.
1965.- Nicholas Sparks, escritor estadounidense.
DEFUNCIONES
1588.- Fray Luis de Granada, escritor español.
1936.- Miguel de Unamuno, escritor español.
1980.- Marshall McLuhan, ensayista canadiense.
1985.- Ricky Nelson, cantante y actor estadounidense.
2004.- Raúl Matas, locutor y presentador chileno.
2008.- Donald Westlake, escritor estadounidense.
2013.- James Avery, actor estadounidense.
2015.- Natalie Cole, cantante estadounidense, hija de Nat King Cole.
2020.- Robert Hossein, actor francés.
2021.- Betty White, actriz estadounidense.
2022.- Josep Ratzinger, Benedicto XVI, primer papa emérito en la historia moderna de la Iglesia.
TE PUEDE INTERESAR
- El petrolero que huyó de EE.UU. en el Caribe pinta una bandera rusa en un intento de escapar
- Planta química incendiada en Venezuela niega haber sido blanco de ataque de Trump
- Trump dice que EE.UU. atacó un muelle usado por supuestas embarcaciones de drogas de Venezuela
- Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes
Contenido sugerido
Contenido GEC