Un 31 de julio, pero de 1932, El Partido Obrero Nacionalsocialista (Partido Nazi) gana las elecciones en Alemania.

OTRAS EFEMÉRIDES

1919.- Se proclama en Weimar la Constitución de la República alemana.

1944.- Fallece el escritor francés Antoine Saint-Exupéry, autor de ‘El principito’, en accidente áereo cerca de Marsella.

1964.- La sonda estadounidense Ranger VII se convierte en el primer vuelo que llega a la Luna.

1968.- El modisto español Cristóbal Balenciaga cierra su casa de París y se retira del negocio de la moda.

1982.- Mayor accidente por carretera en Francia, con 54 muertos, de ellos 46 niños, en Beaune.

1988.- El rey Hussein de Jordania renuncia al territorio de Cisjordania, ocupado por Israel desde 1967, para favorecer la creación de un Estado palestino independiente.

1991.- La URSS y EE.UU. firman el tratado START para reducir sus arsenales nucleares estratégicos.

1994.- El ucraniano Sergei Bubka establece su último récord mundial de salto con pértiga al superar el listón a 6,14 metros en Sestrieres (Italia).

1999.- En México, el conservador Partido de Acción Nacional acepta una coalición con la izquierda para desbancar al PRI, en el poder durante 70 años.

2001.- El Congreso de EE.UU. aprueba un proyecto de ley que convierte en delito federal la clonación de seres humanos.

2007.- Tras 38 años, el ejército británico finaliza su operación de seguridad en Irlanda del Norte.

2008.- Se confirma la existencia de agua en el planeta Marte merced al vehículo explorador Phoenix.

2012.- El nadador estadounidense Michael Phelps se convierte en el deportista más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos al sumar 19 medallas.

.- Presentación de Outlook, el servicio de correo electrónico de Microsoft.

.- Venezuela se incorpora a Mercosur.

2016.- Yuriko Koike, primera mujer que gana las elecciones al gobierno de Tokio.

2022.- EE.UU. mata en un ataque con drones en Kabul al líder de Al Qaeda Ayman al Zawahiri.

2023.- El jugador de fútbol brasileño Dani Alves es procesado por agresión sexual a una joven en una discoteca en Barcelona.

2024.- El líder político de Hamas, Ismail Haniya, es asesinado por Israel en un ataque por misil en Teherán (Irán).

NACIMIENTOS

1912.- Milton Friedman, estadounidense, Premio Nobel de Economía 1976.

1914.- Louis de Funès, actor cómico francés.

1919.- Primo Levi, escritor italiano de origen sefardí.

1923.- Ana Mariscal, actriz española.

1941.- Victor Hayes, investigador holandés, padre del WI-FI.

1942.- Juan María Arzak, cocinero español.

1943.- Francisca Sauquillo, abogada laboralista española.

1944.- Geraldine Chaplin, actriz nacida en EE.UU. y nacionalizada británica.

1965.- Joanne K. Rowling, escritora británica.

DEFUNCIONES

1556.- San Ignacio de Loyola, religioso español.

1784.- Denis Diderot, escritor y enciclopedista francés.

1886.- Franz Liszt, compositor y pianista húngaro.

1944.- Antoine de Saint-Exupéry, escritor francés.

1981.- Omar Torrijos, general panameño.

1993.- Balduino I, Rey de Bélgica.

1994.- Andrés Townsend Ezcurra, peruano, fundador del Parlamento Latinoamericano.

2003.- Guido Crepax, dibujante de cómic italiano.

2011.- Eliseo Alberto, escritor cubano.

2012.- Gore Vidal, novelista, ensayista y guionista cinematográfico estadounidense.

2017.- Jeanne Moreau, actriz francesa.

2020.- Alan Parker, cineasta estadounidense.

.- Eusebio Leal, historiador cubano.

2022.- Fidel Ramos, presidente de Filipinas.

.- Bill Russell, baloncestista estadounidense, leyenda de los Boston Celtics.

.- Vadim Bakatin, político ruso y último jefe del KGB.

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