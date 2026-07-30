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Discurso de Hitler contra el marxismo en el palacio de los deportes de Berlín en 1933, durante la campaña electoral. ( Robert Sennecke vía Wikimedia Commons)
Discurso de Hitler contra el marxismo en el palacio de los deportes de Berlín en 1933, durante la campaña electoral. ( Robert Sennecke vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

Un 31 de julio, pero de 1932, El Partido Obrero Nacionalsocialista (Partido Nazi) gana las elecciones en Alemania.

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