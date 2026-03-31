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Retrato nupcial del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. (Vía Wikimedia Commons)
Retrato nupcial del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. (Vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 31 de marzo, pero de 1492, los Reyes Católicos firman el Decreto de expulsión de los judíos de todos sus reinos en un plazo máximo de cuatro meses.

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