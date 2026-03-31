En un 31 de marzo, pero de 1492, los Reyes Católicos firman el Decreto de expulsión de los judíos de todos sus reinos en un plazo máximo de cuatro meses.

OTRAS EFEMÉRIDES

1685.- Nacimiento del músico alemán J.S. Bach, uno de los más importantes de la historia de la música. (Esta fecha corresponde al actual calendario gregoriano. Según el calendario juliano, vigente en vida de Bach, la fecha sería el 21 de marzo).

1829.- El cardenal Castiglioni es elegido Papa con el nombre de Pío VIII.

1889.- Inauguración en París de la Torre Eiffel, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa.

1903.- Primera explicación de las propiedades del radio por el matrimonio Curie en la Academia de Ciencias de Londres.

1949.- Terranova ingresa en la Federación Canadiense y se constituye en la décima provincia de Canadá.

1959.- El Dalai Lama (máxima autoridad religiosa y política de Tíbet) entra en territorio de la India tras escapar dos semanas antes de su país bajo control de las autoridades chinas.

1966.- La Unión Soviética lanza la sonda Luna 10, el primer satélite de la historia en orbitar el satélite de la Tierra.

1974.- Nace la compañía aérea British Airways tras la fusión de British Overseas Airways Corporation (BOAC) y British European Airways (BEA).

1989.- El Comité Central de la OLP reunido en Túnez proclama a Yaser Arafat presidente de Palestina.

1991.- Primeras elecciones libres y multipartidistas en Albania tras la caída del régimen comunista.

1992.- Borís Yeltsin firma en Moscú el Tratado de la Federación con 18 repúblicas.

1995.- El Gobierno argentino publica una lista con los nombres de 545 desaparecidos durante la dictadura militar (1976-1983).

2007.- En la ciudad australiana de Sydney se celebra la primera edición de ‘La hora del planeta’, un evento internacional con el que se intenta concienciar a la sociedad de la necesidad de ahorrar energía.

2021.- El líder opositor ruso Alexéi Navalni se declara en huelga de hambre en prisión.

2022.- Publicado el primer genoma humano completo en la revista Science.

2024.- El presidente ruso Vladimir Putin llama a filas a 150.000 jóvenes.

2025.- La justicia francesa inhabilita para cargo público a Marine Le Pen, culpable por desvío de fondos del Parlamento Europeo.

NACIMIENTOS

1596.- René Descartes, filósofo francés.

1732.- Franz Joseph Haydn, compositor austriaco.

1809.- Nicolai Vasilevich Gogol, novelista ruso.

1872.- Sergei Diaghilev, empresario ruso, fundador de los Ballets Rusos.

1914.- Octavio Paz, escritor y ensayista mexicano.

1932.- Nagisa Oshima, director japonés de cine.

1934.- Richard Chamberlain, actor estadounidense.

1947.- César Gaviria, expresidente de Colombia, fue secretario general de la OEA.

1948.- Albert Gore, “Al Gore”, político estadounidense.

1955.- Angus Young, guitarrista australiano, miembro de la banda de rock AC/DC.

1971.- Ewan McGregor, actor británico.

1972.- Alejandro Amenábar, director de cine chileno-español, ganador de un premio Óscar en 2004.

DEFUNCIONES

1493.- Martin Alonso Pinzón, navegante español.

1547.- Francisco I, rey de Francia.

1621.- Felipe III, rey de España.

1727.- Isaac Newton, físico y matemático británico.

1980.- Paolo Mantovani, director de orquesta italiano.

1990.- Joseph Hirschfelder, científico estadounidense, uno de los “padres” de la bomba atómica.

2003.- Eduardo Úrculo, pintor español.

2009.- Raúl Alfonsín, ex presidente argentino.

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2015.- Carlos Gaviria, abogado y político colombiano.

2016.- Imre Kertész, premio Nobel de literatura húngaro.

2024.- Barbara Rush, actriz estadounidense.