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El Titanic zarpando de Southampton en su fatídico viaje inaugural el 10 de abril de 1912. (SOUTHAMPTON CITY COUNCIL / AFP)
El Titanic zarpando de Southampton en su fatídico viaje inaugural el 10 de abril de 1912. (SOUTHAMPTON CITY COUNCIL / AFP)
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Por Agencia EFE

En un 31 de mayo, pero de 1911, el Titanic fue botado al agua en los astilleros de Harland and Wolff, en la isla de Queen, en Belfast, Irlanda del Norte.

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