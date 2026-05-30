En un 31 de mayo, pero de 1911, el Titanic fue botado al agua en los astilleros de Harland and Wolff, en la isla de Queen, en Belfast, Irlanda del Norte.

OTRAS EFEMÉRIDES

1793.- En Francia, comienza el ‘periodo del Terror’ tras declarar la Convención fuera de la ley a los girondinos.

1891.- Comienza, cerca de Vladivostok, la construcción del ferrocarril Transiberiano, acto que contó con la participación del futuro zar Nicolás II.

1902.- El Tratado de Vereeniging pone fin a la Segunda Guerra de los Bóers, conflicto bélico que enfrentó a los británicos con los colonos de origen holandés.

1906.- Boda en Madrid del rey Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg. Tras la ceremonia, el anarquista Mateo Morral arrojó una bomba al paso de la comitiva real por la calle Mayor, que no alcanzó a los reyes pero causó la muerte a 23 personas.

1910.- Las provincias de El Cabo, Transvaal, Natal y el Estado libre de Orange se unen para formar la Unión Sudafricana, integrada en la Commonwealth.

1921.- Comienza la matanza racial de Tulsa, Oklahoma, una de las peores masacres contra la comunidad negra en Estados Unidos.

1935.- Un terremoto destruye la ciudad paquistaní de Quetta y provoca la muerte de más de 56.000 personas.

1961.- La Unión Sudafricana se proclama República de Sudáfrica y abandona la Commonwealth.

1962.- El excoronel de las SS Adolfo Eichman, secuestrado en Argentina por agentes israelíes, es ejecutado en Tel Aviv por crímenes contra los judíos.

1970.- Mueren 75.000 personas a causa de un terremoto en el departamento andino de Ancash, Perú, de 7,9 grados en la escala de Richter.

1991.- Se firman en Portugal los ‘Acuerdos de Estoril’ para poner fin a 16 años de guerra civil en Angola, que después no se cumplieron.

2003.- La compañía Air France pone fin a 27 años de explotación comercial de sus cinco aviones supersónicos ‘Concorde’, con su último vuelo entre Nueva York y París.

2021.- China relaja su controvertida política de natalidad y permite que las parejas puedan tener 3 hijos tras descender la natalidad por cuarto año consecutivo.

NACIMIENTOS

1910.- Luis Rosales, poeta español.

1930.- Clint Eastwood, actor y director de cine estadounidense.

.- Juan Genovés, pintor español.

1940.- Alfonso Guerra, político español.

1948.- Svetlana (Alexándrovna) Alexiévich, periodista y escritora bielorrusa, P. Nobel de Literatura 2015.

1963.- Laudelino Cubino, ciclista español.

1965.- Brooke Shields, actriz estadounidense.

1963.- Viktor Orban, primer ministro húngaro.

1976.- Colin Farrell, actor irlandés.

1989.- Pablo Alborán, cantante y compositor español.

DEFUNCIONES

1594.- Jacobo Robusti, ‘Tintoretto’, pintor veneciano.

1809.- Joseph Haydn, compositor austriaco.

1983.- Jack Dempsey, boxeador estadounidense.

2004.- Celso Barreiros, ingeniero y empresario español.

2006.- Miguel Ortiz Berrocal, escultor español.

2010.- Brian Duffy, fotógrafo británico.

2016.- Mohamad Abdelaziz, histórico presidente saharaui.

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