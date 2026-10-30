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La portada de la canción 'Bohemian Rhapsody' de Queen, escrita por su vocalista Freddie Mercury y publicada el 31 de octubre de 1975. (Captura de YouTube)
La portada de la canción 'Bohemian Rhapsody' de Queen, escrita por su vocalista Freddie Mercury y publicada el 31 de octubre de 1975. (Captura de YouTube)
Por Agencia EFE

Un 31 de octubre, pero de 1975, la banda británica de rock Queen publicó la canción ‘Bohemian Rhapsody’. Escrita por su líder, Freddie Mercury, se convirtió rápidamente en un éxito internacional.

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