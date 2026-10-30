Un 31 de octubre, pero de 1975, la banda británica de rock Queen publicó la canción ‘Bohemian Rhapsody’. Escrita por su líder, Freddie Mercury, se convirtió rápidamente en un éxito internacional.

OTRAS EFEMÉRIDES

1517.- Martín Lutero clava en la iglesia del Palacio de Wittenberg (Alemania) las 95 tesis contra la venta de indulgencias por parte de la Iglesia de Roma. Es el inicio de la Reforma protestante.

1541.- Descubierto oficialmente en la Ciudad del Vaticano (Roma) el fresco de ‘El juicio final’ pintado por Miguel Ángel en el ábside de la Capilla Sixtina.

1794.- El físico británico John Dalton descubre el daltonismo.

1850.- Se inaugura en la Carrera de San Jerónimo de Madrid el Palacio de las Cortes, actual Congreso de los Diputados de España.

1918.- Se disuelve el imperio Austro-húngaro tras la revolución y Carlos I abdica de la Corona.

1950.- Una comisión de Naciones Unidas revoca el acuerdo de 1946 que recomendaba la retirada de embajadores de Madrid y la exclusión de España de los organismos técnicos internacionales.

1978.- Las Cortes Generales de España aprueban la Constitución.

1982.- El papa Juan Pablo II llega a Madrid, en la primera visita de un pontífice a España.

1993.- Los peruanos aprueban en referéndum la nueva Constitución propuesta por el entonces presidente Alberto Fujimori.

1994.- Fin de la guerra civil de Angola tras la firma del acuerdo de paz por el gobierno y la guerrilla.

1988.- En Argentina, son condenados a doce años de cárcel a los tres militares que dirigieron la guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña: Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami.

1999.- La Iglesia católica y la evangélica firman en Berlín (Alemania) la ‘Declaración conjunta de la gracia divina’ para poner fin a 500 años de diferencias entre las dos corrientes del cristianismo.

2007.- La Audiencia Nacional española condena a los responsables de los atentados del 11-M y atribuye la autoría a grupos terroristas.

2010.- Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, se convierte en la primera mujer jefa de Estado de Brasil.

.- Se estrena en Estados Unidos la serie ‘The Walking Dead’.

2011.- La UNESCO reconoce a Palestina como Estado miembro de pleno derecho.

2015.- Mueren los 224 pasajeros de un avión ruso que se estrella en la península del Sinaí (Egipto) en un atentado reivindicado por el Estado Islámico.

2018.- La princesa española Leonor de Borbón pronuncia su primera intervención pública en un acto oficial conmemorativo de la Constitución.

2021.- Argelia cierra por razones políticas el Gasoducto Magreb Europa, construido hace 25 años.

2022.- En España, las víctimas del franquismo reciben por primera vez un homenaje de Estado, con motivo del día que la recién aprobada Ley de Memoria Democrática establece para recordar a este colectivo.

.- China lanza al espacio el laboratorio Mengtian, el tercer y último módulo de su estación espacial Tiangong, la segunda que orbita la Tierra junto con la Estación Espacial Internacional (EEI/ISS).

2023.- La princesa Leonor de España jura la Constitución y lealtad al rey ante las Cortes Generales.

2024.- Científicos del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), descubren cinco planetas similares a Neptuno en una región estelar teóricamente despoblada.

.- Corea del Norte lanza su nuevo misil balístico intercontinental, Hwasong-19, el arma que más alto y durante más tiempo voló de todas las probadas hasta la fecha por el país.

NACIMIENTOS

1903.- María Teresa León, escritora española.

1922.- Norodom Sihanuk, rey de Camboya.

1930.- Michal Collins, astronauta estadounidense.

1937.- María Rosa Orad, ‘María Rosa’, bailaora española.

1950.- Nora Isabel de Liechtenstein, princesa de Liechtenstein.

1964.- Marco Van Basten, futbolista holandés.

1976.- José María Gutiérrez ‘Guti’, futbolista español.

2005.- Leonor de Borbón Ortiz, princesa y de España.

DEFUNCIONES

1945.- Ignacio Zuloaga, pintor español.

1969.- Lola Membrives, actriz española nacida en Argentina.

1993.- Federico Fellini, cineasta italiano.

.- River Phoenix, actor y músico estadounidense.

2005.- Joan Capella, pintor español.

2010.- Carla Duval, actriz española.

2020.- Sean Connery, actor y productor británico.

.- Javier Martínez Reverte, escritor y periodista español.

2021.- Manuel Ángel Mart, cantante español, líder de la banda ‘Estirpe’.

2023.- Tyler Christopher Baker, actor estadounidense.

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España intensificaba el viernes 30 de octubre las tareas de identificación de las víctimas de la colisión de trenes que dejó al menos 69 muertos, ante la angustia de muchas familias que siguen sin noticias de sus seres queridos. (AFP)

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