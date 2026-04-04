En un 4 de abril, pero de 1968, es asesinado Martin Luther King, líder pacifista del movimiento negro estadounidense y Premio Nobel de la Paz 1964, en Memphis (EE.UU.).

Otras Efemérides

1609.- El rey Felipe III firma el decreto de expulsión de los moriscos.

1791.- Revolución francesa. La iglesia de Santa Genoveva de París se convierte en Panteón de 188.

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1926.- Regresan al Puerto de Palos (Huelva) los tripulantes del hidroavión español ‘Plus Ultra’ tras la travesía del Atlántico Sur, la primera del mundo efectuada con un hidroavión.

1933.- El dirigible estadounidense ‘Ankron’, con 77 personas a bordo, cae al Atlántico. Solo hay cuatro supervivientes.

1939.- Faisal II es coronado rey de Irak, con cuatro años de edad, tras el fallecimiento de su padre en accidente de automóvil.

1949.- Firma en Washington del documento por el que se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

1958.- Diez mil personas se manifiestan en Londres contra la bomba atómica: empieza el movimiento pacifista.

1969.- Primera implantación de un corazón artificial en la clínica San Lucas de Houston (EE.UU.).

1972.- Hamilton Watch presenta Pulsar P1, el primer reloj digital.

1973.- Inauguración del complejo World Trade Center en Nueva Yonk.

1975.- Bill Gates y Paul Allen fundan la empresa de software Microsoft.

1979.- Ejecución del expresidente y ex primer ministro paquistaní Zulficar Ali Bhutto en la prisión de Rawalpindi.

1983.- Vuelo inaugural desde Cabo Cañaveral del transbordador Challenger. Estalló en pleno vuelo el 28 de enero de 1986.

1998.- Inaugurado en Portugal el puente Vasco de Gama, construido para la Expo de Lisboa.

2002.- El gobierno angoleño y la rebelde Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) suscriben un acuerdo de paz que pone fin a 27 años de guerra civil.

2023.- Finlandia se convierte en el trigésimo primer miembro de pleno de derecho de la OTAN.

2025.- El Tribunal Constitucional de Corea del Sur aprueba la destitución definitiva del presidente Yoon Suk-yeol por su declaración de ley marcial en diciembre de 2024.

NACIMIENTOS

1913.- Moody Waters, músico estadounidense leyenda del blues.

1914.- Marguerite Duras, novelista francesa.

1920.- Eric Rohmer (Maurice Scherer), cineasta francés.

1932.- Anthony Perkins, actor estadounidense.

1945.- Daniel Cohn-Bendit, Dany el Rojo, dirigente estudiantil del mayo francés, periodista y sociólogo.

1985.- Rudy Fernández, jugador de baloncesto español.

DEFUNCIONES

1284.- Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León.

1929.- Carl Benz, inventor del primer automóvil con motor de gasolina.

1968.- Martin Luther King, religioso estadounidense, Nobel de la Paz.

1983.- Gloria Swanson, actriz estadounidense.

1984.- Oleg Antonov, diseñador ruso de aviones.

2019.- Alberto Cortez, cantautor argentino.

2020.- Luis Eduardo Aute, cantautor hispano-filipino.

2025.- Mari Carmen Ortiz, campeona del mundo de motonáutica española.

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