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Martin Luther King Jr., invitado a Francia por el Comité Franco-Americano de Apoyo a la Integración Racial, pronuncia un discurso el 28 de marzo de 1966 en el Palacio de Deportes de París durante la Noche de los Derechos Civiles, organizada por el Movimiento por la Paz, en la que participaron numerosos militantes y personalidades (Foto: AFP)
Martin Luther King Jr., invitado a Francia por el Comité Franco-Americano de Apoyo a la Integración Racial, pronuncia un discurso el 28 de marzo de 1966 en el Palacio de Deportes de París durante la Noche de los Derechos Civiles, organizada por el Movimiento por la Paz, en la que participaron numerosos militantes y personalidades (Foto: AFP)
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En un 4 de abril, pero de 1968, es asesinado Martin Luther King, líder pacifista del movimiento negro estadounidense y Premio Nobel de la Paz 1964, en Memphis (EE.UU.).

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