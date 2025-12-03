Efemérides del 4 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 4 de diciembre, pero de 1996, el Gobierno y la guerrilla de Guatemala firman en Oslo un alto el fuego tras 36 años de guerra civil, que sera ratificado con la firma del acuerdo de paz el 29 de diciembre en Ciudad de Guatemala.

OTRAS EFEMÉRIDES

1791.- El dominical del diario británico ‘The Observer’ publica su primer ejemplar.

1808.- Guerra de la Independencia: Napoleón entra en Madrid.

1816.- Estreno de la ópera “Otelo” de Rossini en Nápoles.

1870.- Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II de Italia, acepta oficialmente su designación para ocupar el trono de España, tras haber sido elegido por el Parlamento el 16 de noviembre de ese año.

1881.- Primera publicación del diario californiano Los Angeles Times.

1985.- Santiago de Compostela es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

1990.- Se instaura el Día Mundial del Guepardo proclamado por la Cheetah Conservation Fund.

1997.- Ciento veintiún países suscriben en Ottawa la Convención sobre la prohibición del uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas contra personas.

2003.- Estados Unidos suprime los aranceles a la importación de acero.

2009.- La OTAN respalda el plan para Afganistán del presidente Obama, con el envío de un mínimo de 7.000 soldados adicionales al país en 2010.

2010.- El Gobierno español declara el estado de alarma, por primera vez en la democracia, a causa de la huelga de los controladores aéreos.

2013.- Hallan en Atapuerca (Burgos) ADN humano de 400.000 años, el más antiguo conocido.

2016.- Mateo Renzi anuncia su dimisión como primer ministro italiano tras perder el referéndum sobre la reforma de la Constitución.

2017.- El Tribunal Supremo de EE.UU. autoriza la aplicación integral del tercer veto migratorio del presidente Donald Trump.

2018.- El Gobierno francés congela los precios del gas, electricidad y carburantes para calmar la protesta de los “Chalecos amarillos”.

2019.- Mueren ahogados 57 inmigrantes de varias nacionalidades al naufragar la embarcación en la que habían partido desde Gambia con destino a Canarias.

2020.- La Justicia designa al Estado español depositario de todos los bienes del Pazo de Meiras, antigua residencia del dictador Francisco Franco.

2022.- Irán anuncia la supresión temporal de la Policía de la moral.

2024.- La sidra asturiana es nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

NACIMIENTOS

1866.- Vasili Kandinski, pintor ruso precursor de la pintura abstracta.

1875.- Rainer María Rilke, escritor checo.

1892.- Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado español durante la dictadura (1939-1975).

1898.- Xavier Zubiri, ensayista y filósofo español.

1913.- Matías Prats Cañete, periodista español.

1927.- Rafael Sánchez Ferlosio, escritor español.

1945.- María Isabel Llaudés “Karina”, cantante española.

1949.- Jeff Bridges, actor estadounidense.

1954.- Alfredo Evangelista, boxeador uruguayo nacionalizado español.

1958.- Luis García Montero, poeta español.

1965.- Álex de la Iglesia, cineasta.

1969.- Jay-Z, rapero estadounidense.

DEFUNCIONES

1642.- Cardenal Richelieu, estadista francés.

1679.- Thomas Hobbes, filósofo inglés.

1951.- Pedro Salinas, poeta español.

1974.- Hannah Arendt, escritora estadounidense de origen alemán.

1980.- Francisco Sa Carneiro, primer ministro de Portugal.

1984.- John Rock, científico estadounidense, descubridor de la píldora anticonceptiva femenina.

1993.- Frank Zappa, músico y cineasta estadounidense.

2007.- Carlos “Patato” Valdés, músico cubano.

2009.- Jordi Solé Tura, político, uno de los “padres de la Constitución” española.

2016.- Ferreira Gullar, poeta brasileño.

2021.- Martha De Laurentiis, productora de cine estadounidense.

2023.- Juanita Castro, hermana menor del fallecido líder cubano Fidel Castro.

2024.- Brian Thompson, director ejecutivo de la aseguradora de UnitedHealthcare.

