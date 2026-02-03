Efemérides del 4 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 4 de febrero, pero de 1974, el Ejército Simbiótico de Liberación secuestra a Patricia Hearst, hija del magnate de la prensa estadounidense, que después se une a sus captores.
1794.- La Convención francesa vota la abolición de la esclavitud en sus colonias.
1797.- Ecuador sufre uno de los terremotos más mortíferos con más de 41.000 muertos.
1860.- Las fuerzas españolas derrotan a las marroquíes en la Batalla de Tetuán.
1922.- Devuelto a China el territorio de Shantung por el tratado chino-japonés.
1924.- El líder nacionalista indio Mahatma Gandhi es puesto en libertad.
1937.- El Ministerio de Justicia de la República española decreta la igualdad de derechos civiles para ambos géneros. Esa ley será derogada por la dictadura franquista.
1945.- Comienza la Conferencia de Yalta (Crimea), donde Roosevelt, Churchill y Stalin se repartirán las zonas de influencia de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
1948.- Se proclama la independencia de Ceilán (actualmente Sri Lanka) del Imperio británico.
1971.- La compañía automovilística británica Rolls Royce hace público su expediente de quiebra ante los tribunales.
1976.- Un fuerte terremoto sacude Guatemala y deja 23.000 muertos.
1984.- Juan Pablo II suspende ‘a divinis’ del ejercicio del sacerdocio al nicaragüense Ernesto Cardenal.
1985 - España firma la convención de la ONU contra la tortura.
1991.- Se descubre el virus informático Michelangelo en Australia.
1992.- Intento militar frustrado para derrocar al presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez.
1998.- Un terremoto de magnitud 6,1 en la escala Richter, sacude el norte de Afganistán y causa 4.500 muertos y 30.000 damnificados.
2003.- El Parlamento de Belgrado proclama el nuevo Estado de Serbia y Montenegro.
2004.- Nace la red social Facebook.
2019.- España y una veintena de países reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
2024.- La cantante estadounidense, Taylor Swift, hace historia en los Grammy al ganar con ‘Midnights’ su cuarto galardón por el mejor álbum del año.
1881.- Fernand Léger, pintor cubista francés.
1902.- Charles Lindbergh, aviador estadounidense.
1913.- Rosa Parks, activista afroamericana que desafió a las leyes segregacionistas.
1918.- Ida Lupino, actriz angloestadounidense.
1923.- Belisario Betancur, político colombiano que fue presidente de su país.
1931.- María Estela Martínez de Perón, política argentina que fue presidenta de su país.
1937.- Félix Grande, escritor español.
1948.- Pepa Flores (“Marisol”), actriz y cantante española.
.- Alice Cooper, cantante de heavy metal estadounidense.
1973.- Oscar de la Hoya, exboxeador estadounidense de origen mexicano.
1990.- Nairo Quintana, ciclista colombiano.
1994.- Alexia Putellas, futbolista española.
2003.- Sarah Silva, cantante estadounidense.
1893.- Concepción Arenal, penalista y escritora española.
1983.- Karen Carpenter, vocalista del dúo estadounidense The Carpenters.
1995.- Patricia Highsmith, escritora estadounidense.
1998.- Cristóbal Martínez Bordiú, cardiólogo español y esposo de la única hija del fallecido dictador Franco.
2007.- Bárbara McNair, actriz y cantante estadounidense.
2011.- Diego Lozano, futbolista español.
2018.- John Mahoney, actor estadounidense de origen británico.
2020.- José Luis Cuerda, productor y director de cine español.
2023.- Santiago de Santiago Hernández, escultor español.
.- Jürgen Flimm, dramaturgo y director teatral alemán.
2024.-Barry John, inglés, leyenda del rugby mundial.
2025.- Maria Teresa Horta, escritora portuguesa, símbolo de la lucha contra la dictadura.
