En un 4 de julio, pero de 1776, hace 250 años, el Congreso Continental de Filadelfia aprueba por unanimidad la declaración de independencia de las 13 Colonias de la Unión norteamericana. Esto supone su ruptura con el Imperio británico y el nacimiento de Estados Unidos como una nación independiente.

OTRAS EFEMÉRIDES

1946.- Filipinas proclama su independencia de Estados Unidos.

1971.- El alemán Michael Hart, inventor del libro electrónico, comienza la biblioteca ‘Proyecto Gutenberg’ con la digitalización de la Declaración de Independencia de los EEUU.

1973.- Se constituye el Mercado Común y Comunidad del Caribe (Caricom).

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1979.- El Gobierno argelino de Chadli Benyedid libera al expresidente Ahmed Ben Bella, que gobernó los tres primeros años desde la independencia y estaba encarcelado desde 1965.

1987.- El británico Richard Branson y el suizo Per Lindstrand terminan su aventura en globo sobre el Atlántico cuando estaban a punto de culminarla con éxito.

1991.- España y Marruecos firman en Rabat el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, el primero de este tipo entre ambos países.

1996.- Comienza la comercialización del correo electrónico Hotmail.

1997.- La nave no tripulada ‘Mars Pathfinder’ se posa en Marte y ofrece las primeras imágenes de su superficie del planeta tras un viaje espacial de 500 millones de kilómetros.

2012.- Descubrimiento del ‘bosón de Higgs’, uno de los pilares del Modelo Estándar de la física moderna.

2014.- El Parlamento ruso ratifica la condonación del 90 % de la deuda de Cuba con la extinta Unión Soviética.

2017.- Corea del Norte lanza con éxito su primer misil intercontinental desde la provincia de Pyongan del Norte, que recorre aproximadamente 930 kilómetros.

2018.- Llegan al puerto de Barcelona los 60 inmigrantes rescatados por el barco de la ONG Open Arms frente a las costas de Libia.

2021.- Elisa Loncón, una indígena mapuche, elegida presidenta de la convención constituyente que redactará la nueva Constitución de Chile.

2025.- El grupo británico Oasis vuelve a tocar dieciséis años después de su separación. Fue en Cardiff (Gales, Reino Unido) el primer concierto de su gira de regreso.

NACIMIENTOS

1804.- Nathaniel Hawthorne, escritor estadounidense, autor de ‘La letra escarlata’.

1807.- Giuseppe Garibaldi, héroe de la unidad italiana.

1816.- Hiran Walker, estadounidense de origen británico creador de las destilerías de güisquis de igual nombre.

1917.- Manuel Rodríguez Sánchez, ‘Manolete’, torero español.

1926.- Alfredo Di Stéfano, exfutbolista hispano-argentino.

1927.- Gina Lollobrigida, actriz italiana.

1935.- Narciso Ibáñez Serrador, director español de cine y TV.

1937.- Sonia Haraldsen, reina de Noruega.

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1952.- Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.

1959.- Victoria Abril, actriz española.

1969.- Elena Arzak, cocinera española.

1972.- Alexei Shirov, ajedrecista español de origen letón.

DEFUNCIONES

1541.- Pedro de Alvarado, conquistador español.

1826.- Thomas Jefferson, redactor de la Declaración de Independencia de EEUU y tercer presidente del país.

1826.- John Adams, segundo presidente de Estados Unidos.

1934.- Marie Curie, física de origen polaco, dos veces Premio Nobel, en Física y en Química.

1992.- Astor Piazzola, compositor argentino de tangos.

2003.- Barry White, cantante estadounidense.

2011.- Otto de Habsburgo, primogénito del último emperador austro-húngaro.