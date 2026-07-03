00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Representación del Congreso Continental de Filadelfia durante la aprobación de la Declaración de Independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Representación del Congreso Continental de Filadelfia durante la aprobación de la Declaración de Independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 4 de julio, pero de 1776, hace 250 años, el Congreso Continental de Filadelfia aprueba por unanimidad la declaración de independencia de las 13 Colonias de la Unión norteamericana. Esto supone su ruptura con el Imperio británico y el nacimiento de Estados Unidos como una nación independiente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.