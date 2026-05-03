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En un 4 de mayo, pero de 1904, Estados Unidos inicia las obras del Canal de Panamá.
En un 4 de mayo, pero de 1904, Estados Unidos inicia las obras del Canal de Panamá.
OTRAS EFEMÉRIDES
1814.- Fernando VII declara nula la Constitución de 1812 y todas las medidas adoptadas por las Cortes de Cádiz.
1904.- Estados Unidos inicia las obras del Canal de Panamá.
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1949.- Tragedia de Superga. Mueren en accidente aéreo todos los miembros de la plantilla del Torino (Italia), base de la selección nacional italiana de fútbol.
1954.- En Paraguay, el general Alfredo Stroessner da un golpe de Estado y posteriormente se nombra presidente de la República.
1959.- Se celebra la Primera edición de los Premios Grammy, que otorga la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias.
1976.- El diario ‘El País’ inicia su andadura con una tirada de 250.000 ejemplares.
1979.- Margaret Thatcher jura su cargo como primera ministra del Reino Unido, y se convierte en la primera mujer elegida jefe del Gobierno británico.
1980.- Constantino Karamanlis es elegido por primera vez presidente de Grecia.
1994.- Isaac Rabín y Yaser Arafat firman en El Cairo un acuerdo histórico de autonomía palestina en Gaza y Jericó.
1996.- José María Aznar (PP) es investido presidente del Gobierno de España.
2000.- El virus informático ‘I love you’ paraliza millones de ordenadores en el mundo.
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2011.- El grupo palestino Al Fatah y el islamista Hamas sellan su reconciliación tras cuatro años de disputas.
2018.- La organización terrorista ETA oficializa su disolución en la localidad francesa de Cambo-les-Bains (Francia).
2020.- La OMS confirma el origen animal de coronavirus y refuta su creación en laboratorio.
2025.- Nicaragua deja la Unesco tras el premio al diario ‘La Prensa’.
NACIMIENTOS
1875.- Ramiro de Maeztu, escritor y político español.
1925.- Luis Herrera Campins, expresidente de Venezuela.
1928.- Hosni Mubarak, expresidente de Egipto.
1929.- Audrey Hepburn, actriz británica nacida en Bélgica.
1943.- María del Carmen Martínez-Villaseñor, ventrílocua y humorista española.
1961.- Luis Herrera Herrera, ‘Lucho Herrera’, ciclista colombiano.
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DEFUNCIONES
1937.- Noel de Medeiros Rosa, músico brasileño, considerado el creador de la samba.
1980.- Josip Broz ‘Tito’, expresidente de Yugoslavia.
1984.- Diana Dors, actriz británica.
1992.- Henri Guillemin, escritor e historiador francés.
1995.- Lewis Preston, banquero estadounidense, presidente del Banco Mundial de 1991 a 1995.
2015.- Jesús Hermida, periodista español.
2023.- Rafael Guillén, poeta español.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.