En un 4 de mayo, pero de 1904, Estados Unidos inicia las obras del Canal de Panamá.

OTRAS EFEMÉRIDES

1814.- Fernando VII declara nula la Constitución de 1812 y todas las medidas adoptadas por las Cortes de Cádiz.

1904.- Estados Unidos inicia las obras del Canal de Panamá.

1949.- Tragedia de Superga. Mueren en accidente aéreo todos los miembros de la plantilla del Torino (Italia), base de la selección nacional italiana de fútbol.

1954.- En Paraguay, el general Alfredo Stroessner da un golpe de Estado y posteriormente se nombra presidente de la República.

1959.- Se celebra la Primera edición de los Premios Grammy, que otorga la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias.

1976.- El diario ‘El País’ inicia su andadura con una tirada de 250.000 ejemplares.

1979.- Margaret Thatcher jura su cargo como primera ministra del Reino Unido, y se convierte en la primera mujer elegida jefe del Gobierno británico.

1980.- Constantino Karamanlis es elegido por primera vez presidente de Grecia.

1994.- Isaac Rabín y Yaser Arafat firman en El Cairo un acuerdo histórico de autonomía palestina en Gaza y Jericó.

1996.- José María Aznar (PP) es investido presidente del Gobierno de España.

2000.- El virus informático ‘I love you’ paraliza millones de ordenadores en el mundo.

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2011.- El grupo palestino Al Fatah y el islamista Hamas sellan su reconciliación tras cuatro años de disputas.

2018.- La organización terrorista ETA oficializa su disolución en la localidad francesa de Cambo-les-Bains (Francia).

2020.- La OMS confirma el origen animal de coronavirus y refuta su creación en laboratorio.

2025.- Nicaragua deja la Unesco tras el premio al diario ‘La Prensa’.

NACIMIENTOS

1875.- Ramiro de Maeztu, escritor y político español.

1925.- Luis Herrera Campins, expresidente de Venezuela.

1928.- Hosni Mubarak, expresidente de Egipto.

1929.- Audrey Hepburn, actriz británica nacida en Bélgica.

1943.- María del Carmen Martínez-Villaseñor, ventrílocua y humorista española.

1961.- Luis Herrera Herrera, ‘Lucho Herrera’, ciclista colombiano.

DEFUNCIONES

1937.- Noel de Medeiros Rosa, músico brasileño, considerado el creador de la samba.

1980.- Josip Broz ‘Tito’, expresidente de Yugoslavia.

1984.- Diana Dors, actriz británica.

1992.- Henri Guillemin, escritor e historiador francés.

1995.- Lewis Preston, banquero estadounidense, presidente del Banco Mundial de 1991 a 1995.

2015.- Jesús Hermida, periodista español.

2023.- Rafael Guillén, poeta español.