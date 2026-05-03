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Trabajadores y maquinaria pesada avanzan en la construcción del Canal de Panamá en 1904, transformando el paisaje tropical histórico. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Trabajadores y maquinaria pesada avanzan en la construcción del Canal de Panamá en 1904, transformando el paisaje tropical histórico. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 4 de mayo, pero de 1904, Estados Unidos inicia las obras del Canal de Panamá.

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