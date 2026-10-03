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Una columna de humo se eleva desde el edificio del Parlamento ruso tras un ataque a gran escala por parte de tanques y comando leales al presidente Boris Yeltsin, en Moscú, el 4 de octubre de 1993. (Sergei Karpukhin / AP)
Una columna de humo se eleva desde el edificio del Parlamento ruso tras un ataque a gran escala por parte de tanques y comando leales al presidente Boris Yeltsin, en Moscú, el 4 de octubre de 1993. (Sergei Karpukhin / AP)
Por Agencia EFE

En un 4 de octubre, pero de 1993, el primer presidente elegido democráticamente en Rusia, Borís Yeltsin, ordenó bombardear el Parlamento ruso heredado de la URSS para acabar con la rebelión de los diputados encerrados. Murieron cerca de 150 personas, según cifras oficiales, y unas 1.500 según otras fuentes.

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