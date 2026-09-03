icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una fotografía sin fecha del estadista chileno Salvador Allende, hablando en la clausura del quinto aniversario del Partido Comunista de Chile. (Foto de PRENSA LATINA / AFP)
Una fotografía sin fecha del estadista chileno Salvador Allende, hablando en la clausura del quinto aniversario del Partido Comunista de Chile. (Foto de PRENSA LATINA / AFP)
Por Agencia EFE

En un 4 de septiembre, pero de 1970, la Unidad Popular, liderada por Salvador Allende, gana las elecciones en Chile.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.