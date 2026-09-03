En un 4 de septiembre, pero de 1970, la Unidad Popular, liderada por Salvador Allende, gana las elecciones en Chile.

OTRAS EFEMÉRIDES

1535.- Tropas turcas de Soliman II saquean Mahón (Baleares) y los sitiados entregan la ciudad al pirata Haradín, conocido por ‘Barbarroja’.

1781.- Los españoles fundan la ciudad de Los Ángeles.

1870.- Proclamación de la Tercera República francesa tras la caída de Napoleón III.

1888.- El estadounidense George Eastman presenta una cámara de fotos que, en lugar de placas de vidrio, usa un rollo de película. Ese mismo día registra la marca Kodak.

1933.- Golpe de Estado en Cuba: Fulgencio Batista encabeza la “Revuelta de los Sargentos” en La Habana para deponer al presidente provisional del país, Carlos Manuel de Céspedes y Quesada.

1936.- Largo Caballero forma gobierno en España con ministros socialistas y comunistas, tras la dimisión del gabinete de José Giral, al mes y medio de la sublevación militar.

1948.- La reina Guillermina de Holanda abdica en favor de su hija Juliana.

1982.- China abandona oficialmente el maoísmo en el Congreso comunista chino.

1986.- Yasser Arafat acepta la resolución 242 de la ONU, que supone su implícito reconocimiento del derecho a la existencia del Estado de Israel.

1987.- Los Almacenes Arias de Madrid quedan destruidos por un incendio y mueren 10 bomberos.

1990.- Primera reunión de los primeros ministros de las dos Coreas, Yong Hyong Muk (norte) y Kang Young Hoon (sur) tras la división de la península asiática hace 45 años.

1998.- Nace la compañía estadounidense Google.

2016.- El papa Francisco proclama santa a la madre Teresa de Calcuta, 9 años después de su muerte y tras el proceso de canonización más rápido de la historia moderna de la Iglesia.

2018.- Amazon se convierte en la segunda empresa estadounidense en alcanzar una valoración bursátil de un billón de dólares, exclusivo club al que sólo pertenecía Apple.

2019.- Google, penalizada con una multa récord de 170 millones de dólares por violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.

2020.- La directora y guionista española Isabel Coixet, Premio Nacional de Cinematografía.

2022.- El papa Francisco proclama beato a Juan Pablo I, el pontífice que murió tras solo 33 días de pontificado, y cuya muerte fue objeto de numerosas teorías.

2025.- El Parlamento argentino revierte el veto del presidente Javier Milei a una ley que declara la emergencia en discapacidad, un hecho inédito en el país en 22 años.

NACIMIENTOS

1768.- Francois-René Chateaubriand, escritor y político francés.

1895.- Melchor Fernández Almagro, historiador español.

1908.- Richard Wright, escritor estadounidense.

1935.- Juan García Ripollés, artista plástico, pintor y escultor español.

1937.- Dawn Fraser, nadadora olímpica.

1942.- Fernando García de Cortázar, historiador español.

1951.- Rosa León, cantautora española.

1981.- Beyoncé, cantante estadounidense.

1985.- Raúl Albiol, futbolista español.

DEFUNCIONES

1963.- Robert Schuman, político francés, uno de los fundadores del Mercado Común.

1965.- Albert Schweitzer, teólogo y misionero francés, Nobel de la Paz.

1989.- Georges Simenon, novelista belga.

1997.- Aldo Rossi, arquitecto italiano.

2006.- Giacinto Facchetti, exfutbolista italiano y presidente del Inter de Milán.

2011.- Lalla Aicha, princesa marroquí, hija del rey Mohammed V.

2019.- Blanca Fernández-Ochoa, esquiadora olímpica española.

2022.- Francisco Ariztía, pintor chileno-portugués.

2025.- Giorgio Armani, diseñador italiano.

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