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Soldados de Chile, Perú y Bolivia avanzan con banderas en alto mientras buques y explosiones marcan el inicio de una guerra histórica. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Soldados de Chile, Perú y Bolivia avanzan con banderas en alto mientras buques y explosiones marcan el inicio de una guerra histórica. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 5 de abril, pero de 1879, estalla la guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia.

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