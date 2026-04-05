En un 5 de abril, pero de 1879, estalla la guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia.

Otras Efemérides

1722.- El explorador holandés Jacob Roggeveen llega a una pequeña isla en el océano Pacífico, que fue bautizada como isla de Pascua.

1851.- Inauguración del ferrocarril que unía el puerto de El Callao con Lima, el primero que circuló en Sudamérica.

PUEDES VER: Conversaciones de tregua en Gaza entre mediadores y palestinos terminan de forma positiva

1910.- Inauguración de la línea férrea entre Chile y Argentina que atraviesa la cordillera de los Andes.

1927.- El nadador estadounidense Johnny Weissmuller establece tres plusmarcas del mundo en el mismo día.

1928.- La nadadora inglesa Mercedes Gleitze, pionera en cruzar a nado el estrecho de Gibraltar.

1955.- Dimite el primer ministro británico Winston Churchill.

1971.- Se publica en Francia el manifiesto ‘Yo he abortado’, redactado por Simon de Beauvoir y firmado por 343 mujeres, entre ellas destacadas personalidades de la cultura francesa, que reclamaba la despenalización del aborto, legalizado en Francia tres años después.

1989.- El Gobierno polaco y la oposición llegan a los “acuerdos de la mesa redonda”, donde se acuerda la legalización del sindicato Solidaridad e iniciar un proceso democrático.

1992.- Golpe de Estado institucional en Perú. El presidente Fujimori disuelve el Parlamento y asume todos los poderes.

1998.- Inaugurado en Japón el puente de Akashi Kaikyo, de 3.911 metros, el mayor puente colgante del mundo.

1999.- Libia entrega en Holanda a los dos presuntos autores del atentado de Lockerbie (Escocia), que causó 270 muertos. La ONU suspende las sanciones impuestas a Trípoli en 1991.

2003.- Sesenta y nueve muertos en enfrentamientos entre reos en el penal hondureño de ‘El Porvenir’ en Honduras.

2014.- La socialista francesa de origen español Anne Hidalgo, primera mujer alcaldesa de París.

2018.- Un juez federal decreta la prisión del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción.

NACIMIENTOS

1588.- Thomas Hobbes, filósofo inglés.

1900.- Spencer Tracy, actor estadounidense de cine.

1908.- Herbert von Karajan, director de orquesta austriaco.

1916.- Gregory Peck, actor estadounidense de cine.

1934.- Roman Herzog, expresidente alemán.

1937.- Colin Powell, militar y político norteamericano.

1947.- Gloria Macapagal Arroyo, política filipina.

DEFUNCIONES

794.- Georges Jacques Danton, líder de la Revolución francesa, guillotinado.

1964.- Douglas Mac Arthur, general estadounidense.

1969.- Rómulo Gallegos, escritor y expresidente de Venezuela.

1975.- Chiang Kai-Chek, general chino, protagonista de la guerra civil de su país y jefe del Estado de Taiwán.

1976.- Howard Hughes, magnate estadounidense.

1994.- Kurt Cobain, músico estadounidense de rock líder del grupo Nirvana, que se suicidó.

1995.- Christian Pineau, héroe de la Resistencia francesa y uno de los “padres” del Tratado de Roma.

1997. Allen Ginsberg, escritor estadounidense.

2008.- Charlton Heston, actor estadounidense.

VIDEO RECOMENDADO