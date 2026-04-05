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En un 5 de abril, pero de 1879, estalla la guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia.
En un 5 de abril, pero de 1879, estalla la guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia.
Otras Efemérides
1722.- El explorador holandés Jacob Roggeveen llega a una pequeña isla en el océano Pacífico, que fue bautizada como isla de Pascua.
1851.- Inauguración del ferrocarril que unía el puerto de El Callao con Lima, el primero que circuló en Sudamérica.
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1910.- Inauguración de la línea férrea entre Chile y Argentina que atraviesa la cordillera de los Andes.
1927.- El nadador estadounidense Johnny Weissmuller establece tres plusmarcas del mundo en el mismo día.
1928.- La nadadora inglesa Mercedes Gleitze, pionera en cruzar a nado el estrecho de Gibraltar.
1955.- Dimite el primer ministro británico Winston Churchill.
1971.- Se publica en Francia el manifiesto ‘Yo he abortado’, redactado por Simon de Beauvoir y firmado por 343 mujeres, entre ellas destacadas personalidades de la cultura francesa, que reclamaba la despenalización del aborto, legalizado en Francia tres años después.
1989.- El Gobierno polaco y la oposición llegan a los “acuerdos de la mesa redonda”, donde se acuerda la legalización del sindicato Solidaridad e iniciar un proceso democrático.
1992.- Golpe de Estado institucional en Perú. El presidente Fujimori disuelve el Parlamento y asume todos los poderes.
1998.- Inaugurado en Japón el puente de Akashi Kaikyo, de 3.911 metros, el mayor puente colgante del mundo.
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1999.- Libia entrega en Holanda a los dos presuntos autores del atentado de Lockerbie (Escocia), que causó 270 muertos. La ONU suspende las sanciones impuestas a Trípoli en 1991.
2003.- Sesenta y nueve muertos en enfrentamientos entre reos en el penal hondureño de ‘El Porvenir’ en Honduras.
2014.- La socialista francesa de origen español Anne Hidalgo, primera mujer alcaldesa de París.
2018.- Un juez federal decreta la prisión del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción.
NACIMIENTOS
1588.- Thomas Hobbes, filósofo inglés.
1900.- Spencer Tracy, actor estadounidense de cine.
1908.- Herbert von Karajan, director de orquesta austriaco.
1916.- Gregory Peck, actor estadounidense de cine.
1934.- Roman Herzog, expresidente alemán.
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1937.- Colin Powell, militar y político norteamericano.
1947.- Gloria Macapagal Arroyo, política filipina.
DEFUNCIONES
794.- Georges Jacques Danton, líder de la Revolución francesa, guillotinado.
1964.- Douglas Mac Arthur, general estadounidense.
1969.- Rómulo Gallegos, escritor y expresidente de Venezuela.
1975.- Chiang Kai-Chek, general chino, protagonista de la guerra civil de su país y jefe del Estado de Taiwán.
1976.- Howard Hughes, magnate estadounidense.
1994.- Kurt Cobain, músico estadounidense de rock líder del grupo Nirvana, que se suicidó.
1995.- Christian Pineau, héroe de la Resistencia francesa y uno de los “padres” del Tratado de Roma.
1997. Allen Ginsberg, escritor estadounidense.
2008.- Charlton Heston, actor estadounidense.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.