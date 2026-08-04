En un 5 de agosto, pero de 1775, entra por primera vez entra un barco en la bahía de San Francisco de California, el “San Carlos”, capitaneado por el oficial de la marina española Juan Manuel de Ayala.

OTRAS EFEMÉRIDES

1498.- En su tercer viaje a América, Colón pisa por primera vez tierra continental en la ensenada de Yacua, en la costa sur de la península de Paria, en la actual Venezuela.

1666.- Fundación de la Academia de Ciencias francesa, obra de Jean-Baptiste Colbert.

1796.- Napoleón derrota en Castiglione a los austríacos y pone fin a la amenaza sobre Italia.

1821.- La expedición antártica rusa dirigida por Fabian Gottlieb von Bellingshausen regresa a Kronshtadt después de convertirse en el primero en circunnavegar la Antártida.

1824.- Real cédula que prohíbe en España las congregaciones de masones, comuneros y otras sociedades secretas.

1873.- Creada en Roma la Academia española de Bellas Artes.

1884.- Colocada la primera piedra de la Estatua de la Libertad en la isla de Bedloe (Nueva York).

1889.- Inauguración en París del Gran Anfiteatro de la Universidad de La Sorbona, declarado monumento histórico en 1975.

1915.- I Guerra Mundial: Tropas alemanas toman Varsovia.

1926.- El ilusionista de origen austrohúngaro, Harry Houdini, realiza su última y más grande hazaña al pasar 91 minutos dentro de un ataúd sumergido en una piscina.

1939.- Las “Trece rosas”, jóvenes pertenecientes a las Juventudes Socialistas Unificadas, son fusiladas en Madrid.

1941.- II Guerra Mundial: Los alemanes derrotan a las tropas soviéticas en Smolensko.

1964.- Fundación en Buenos Aires del Movimiento Revolucionario Peronista (MRP).

1979.- Mauritania renuncia al Sahara Occidental y reconoce al Frente Polisario como representante del pueblo saharaui.

1983.- 22 miembros del IRA sentenciados a prisión por un total de más de 4.000 años.

1984.- El piloto Angel Nieto gana su decimotercer título, y último, de campeón del mundo de motociclismo.

1985.- Se suicida Paul Bregman, tripulante del bombardero que arrojó una bomba atómica sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945.

2003.- La Iglesia Episcopaliana de Estados Unidos ratifica la designación del reverendo Gene Robinson como nuevo obispo del estado de Nuevo Hampshire, el primero declarado homosexual.

2010.-En Chile, 33 mineros quedan atrapados al derrumbarse una galería en la mina de San José a 600 metros de profundidad, en la región de Atacama. Fueron rescatados el 13 de octubre.

2013.- Un equipo de científicos holandeses desarrolla la primera hamburguesa de laboratorio a partir de células madre vacunas.

2014.- Una jueza argentina confirma que un desaparecido durante la dictadura militar es nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

2016.- Las FARC anuncian el protocolo para la entrega de las armas y el alto el fuego definitivo.

2019.- Histórica huelga general en Hong Kong, contra la ley de extradición.

2023.- Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, es detenido en Tailandia como sospechoso del asesinato y posterior descuartizamiento, el 2 de agosto, del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, en la isla de Koh Phangan.

2024.- La primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, renuncia y huye a la India tras las revueltas que comenzaron el 19 de julio y que se han cobrado más de 300 muertos.

2025.- Dos españoles del Hospital Universitario de Essen (Alemania), descubren una nueva vía de señalización celular que sería la diana de determinados fármacos y crear tratamientos personalizados para combatir cánceres agresivos.

NACIMIENTOS

1850.- Guy de Maupassant, escritor francés.

1906.- John Huston, cineasta estadounidense.

1911.- Robert Taylor, actor estadounidense.

1930.- Neil Armstrong, cosmonauta estadounidense.

1942.- Sergio Ramírez, político y escritor nicaragüense.

1968.- Marine Le Pen, política francesa.

1997.- Olivia Holt, actriz y cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1895.- Friedrich Engels, filósofo y sociólogo alemán.

1955.- Carmen Miranda, actriz y cantante brasileña.

1962.- Marilyn Monroe, actriz estadounidense.

1984.- Richard Burton, actor británico.

2000.- Alec Guinness, actor británico.

2012.- Chavela Vargas, cantante mexicana.

2016.- Carme Lluch Bofarull, soprano española.

2019.- Toni Morrison, escritora estadounidense, Premio Pulitzer 1988 y Nobel de Literatura 1993.

2022.- Issey Miyake, diseñador japonés.

2023.- Hélène Carrère d’Encausse, escritora francesa.

2025.- Ion Iliescu, primer presidente de Rumanía tras la caída del comunismo.

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El gobierno de Ecuador desplegó el lunes 3 de agosto 4.000 policías y militares en Quito para reforzar la seguridad en la capital, tras el hallazgo de un cuerpo decapitado y denuncias por la desaparición de personas en las últimas semanas. (AFP)

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