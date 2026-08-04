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El oficial de la marina española Juan Manuel de Ayala. (Vía Wikimedia Commons)
El oficial de la marina española Juan Manuel de Ayala. (Vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 5 de agosto, pero de 1775, entra por primera vez entra un barco en la bahía de San Francisco de California, el “San Carlos”, capitaneado por el oficial de la marina española Juan Manuel de Ayala.

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