Efemérides del 5 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

El 5 de diciembre de 1484, Inocencio VIII emitió una bula papal para condenae la brujería e iniciar procedimientos inquisitoriales contra herejes, como el humanista y pensador italiano Giovanni Pico della Mirandola, perseguido por sus tesis sobre la superioridad del hombre en el universo y la libertad de la conciencia y la voluntad humana.
OTRAS EFEMÉRIDES
1492.- Cristobal Colón desembarca durante su primer viaje a América en la isla que los indígenas llamaban Quisqueya, que él denominó La Española y en la actualidad componen está Haití y Santo Domingo.
1933.- Abolición de la “Ley Seca” en EE.UU., que estuvo vigente durante 13 años.
1987.- El buque de bandera panameña ‘Casón’ se incendia frente a las costas gallegas y mueren 23 de los 31 tripulantes.
1990.- El Parlamento de la URSS aprueba la libertad sindical.
1991.- Ucrania deroga el tratado de participación en la URSS, firmado en 1922, y Leonid Kravchuk toma posesión como Presidente de la República.
1995.- El socialista español Javier Solana es designado secretario general de la OTAN.
2005.- ETA expulsa a los seis exdirigentes encarcelados que en 2004 pidieron el abandono de las armas.
2010.- Irán anuncia que ya es autosuficiente en la producción de polvo de óxido de uranio concentrado, esencial para la generación del combustible nuclear.
2013.- El papa Francisco crea una comisión específica para prevenir los casos de pederastia en la Iglesia.
.- El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza una intervención militar africana y francesa en la República Centroafricana para proteger a la población civil y restaurar la seguridad en el país.
2016.- La ONU identifica a 41 “cascos azules” acusados de abusos sexuales en Burundi y Gabón entre 2014 y 2015.
2017.- La Unión Europea aprueba una lista de paraísos fiscales compuesta por 17 países, Panamá entre ellos.
2018.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anula la tasa al carburante en un nuevo paso para calmar la protesta de los “Chalecos amarillos”.
2019.- Huelga masiva en Francia contra la reforma de las pensiones.
2020.- La Guardia Civil incauta 11.382 kilos de cocaína en la Operación Orión, la mayor investigación internacional contra el narcotráfico liderada por Colombia con la participación de 29 países.
.- Retorna a la Tierra una cápsula japonesa con muestras de un asteroide lejano tras una misión de seis años.
2021.- El papa Francisco visita Lesbos y condena el trato a los migrantes en Europa.
2023.- El Tribunal Constitucional de Perú ordena la puesta en libertad del expresidente Alberto Fujimori.
NACIMIENTOS
1901.- Walt Disney, dibujante y cineasta estadounidense.
1905.- Otto Preminger, cineasta estadounidense de origen austríaco.
1925.- Anastasio Somoza, dictador nicaragüense.
1927.- Adulyadej Bhumibol, rey de Tailandia.
1946.- José Carreras, tenor español.
1950.- José Monge ‘Camarón de la Isla’, cantaor español.
1956.- Krystian Zimerman, pianista polaco.
DEFUNCIONES
1791.- Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco.
1926.- Claude Monet, pintor impresionista francés.
2002.- General Ne Win, dictador de Birmania (Myanmar).
2008.- Alexis II, patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
2013.- Nelson Mandela, político sudafricano y Nobel de la Paz.
2018.- Alex Boraine, activista sudafricano e investigador clave de los crímenes del “apartheid”.
2022.- Kirstie Alley, actriz estadounidense.
2023.- Pablo Herrero Ibarz, compositor y letrista español.
