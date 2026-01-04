Efemérides del 5 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
En un 5 de enero, pero de 1543, desembarca en el puerto de San Francisco de Campeche (México) el fraile español Bartolomé de las Casas, destacado historiador y defensor de los indígenas.
OTRAS EFEMÉRIDES
1895.- El capitán judío francés Alfred Dreyfus, acusado falsamente de alta traición, es degradado en una ceremonia pública en la Escuela Militar de París.
1925.- Nellie Tayloe Ross toma posesión como gobernadora de Wyoming, convirtiéndose en la primera mujer gobernadora en la historia de Estados Unidos.
1933.- Comienza la construcción del puente Golden Gate, en San Francisco (California, EEUU).
1940.- El ingeniero e inventor Edwin H. Armstrong presenta la radio en Frecuencia Modulada (FM).
1973.- Sale a la venta el primer disco de Bruce Springsteen: ‘Greetings From Asbury Park, N.J.’
1993.- El petrolero ‘Braer’ encalla en la costa de las islas Shetland, en aguas de Escocia. En los días siguientes se parte en cuatro y vierte al mar 85.000 toneladas de crudo.
2003.- Dos atentados suicidas causan 22 muertos en Tel Aviv.
2005.- Los astrónomos Michael Brown, Chad Trujillo y David L. Rabinowitz descubren, a partir de fotografías tomadas en 2003, el planeta enano Eris, el más lejano del sistema solar.
2016.- Se constituye el nuevo Parlamento venezolano, primero del periodo chavista con mayoría opositora, y presidido por el opositor Juan Guaidó.
2019.- Una ceremonia en Estambul sella la ruptura entre la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y la de Rusia.
NACIMIENTOS
1744.- Gaspar Melchor de Jovellanos, político y escritor español.
1876.- Konrad Adenauer, político alemán, primer canciller de la República Federal de Alemania (RFA).
1895.- Rebecca C. Lancefield, microbióloga estadounidense.
1902.- Ana María Gómez González, Maruja Mallo, pintora surrealista española.
1906.- Kathleen Kenyon, arqueóloga británica.
1928.- Ali Bhuto, político, expresidente de Pakistán.
1931.- Robert Duvall, actor estadounidense.
1932.- Umberto Eco, semiólogo y escritor italiano.
1938.- Juan Carlos de Borbón, rey emérito de España.
1941.- Hayao Miyazaki, cineasta de animación japonés.
1942.- Terenci Moix, escritor español.
1946.- Diane Keaton, actriz estadounidense.
1956.- Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania.
1964.- Miguel Angel Jiménez, jugador de golf español.
1969.- Brian Warner, cantante de rock estadounidense, conocido como Marilyn Manson.
1975.- Bradley Cooper, actor estadounidense.
DEFUNCIONES
1903.- Práxedes Mateo Sagasta, expresidente del Gobierno español.
1922.- Ernest Shackleton, explorador anglo-irlandés de la Antártida.
1936.- Ramón María del Valle Inclán, escritor español.
1956.- Jeanne Bourgeois, ‘Mistinguett’, vedette, cantante y actriz francesa.
1979.- Alexandra Balachova, bailarina de ballet rusa.
2014.- Eusebio da Silva Ferreira, futbolista portugués de origen africano.
2018.- John Young, astronauta estadounidense y noveno hombre en pisar la Luna.
2024.- Miguel Ángel Sánchez, conocido como Morfi Grei, fundador y cantante de La Banda Trapera del Río, referente del punk en España durante más de 40 años.
2025.- Costas Simitis, exprimer ministro socialista de Grecia que llevó a su país a la zona del euro.
