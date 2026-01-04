Efemérides del 5 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 5 de enero, pero de 1543, desembarca en el puerto de San Francisco de Campeche (México) el fraile español Bartolomé de las Casas, destacado historiador y defensor de los indígenas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1895.- El capitán judío francés Alfred Dreyfus, acusado falsamente de alta traición, es degradado en una ceremonia pública en la Escuela Militar de París.

1925.- Nellie Tayloe Ross toma posesión como gobernadora de Wyoming, convirtiéndose en la primera mujer gobernadora en la historia de Estados Unidos.

1933.- Comienza la construcción del puente Golden Gate, en San Francisco (California, EEUU).

1940.- El ingeniero e inventor Edwin H. Armstrong presenta la radio en Frecuencia Modulada (FM).

1973.- Sale a la venta el primer disco de Bruce Springsteen: ‘Greetings From Asbury Park, N.J.’

1993.- El petrolero ‘Braer’ encalla en la costa de las islas Shetland, en aguas de Escocia. En los días siguientes se parte en cuatro y vierte al mar 85.000 toneladas de crudo.

2003.- Dos atentados suicidas causan 22 muertos en Tel Aviv.

2005.- Los astrónomos Michael Brown, Chad Trujillo y David L. Rabinowitz descubren, a partir de fotografías tomadas en 2003, el planeta enano Eris, el más lejano del sistema solar.

2016.- Se constituye el nuevo Parlamento venezolano, primero del periodo chavista con mayoría opositora, y presidido por el opositor Juan Guaidó.

2019.- Una ceremonia en Estambul sella la ruptura entre la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y la de Rusia.

NACIMIENTOS

1744.- Gaspar Melchor de Jovellanos, político y escritor español.

1876.- Konrad Adenauer, político alemán, primer canciller de la República Federal de Alemania (RFA).

1895.- Rebecca C. Lancefield, microbióloga estadounidense.

1902.- Ana María Gómez González, Maruja Mallo, pintora surrealista española.

1906.- Kathleen Kenyon, arqueóloga británica.

1928.- Ali Bhuto, político, expresidente de Pakistán.

1931.- Robert Duvall, actor estadounidense.

1932.- Umberto Eco, semiólogo y escritor italiano.

1938.- Juan Carlos de Borbón, rey emérito de España.

1941.- Hayao Miyazaki, cineasta de animación japonés.

1942.- Terenci Moix, escritor español.

1946.- Diane Keaton, actriz estadounidense.

1956.- Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania.

1964.- Miguel Angel Jiménez, jugador de golf español.

1969.- Brian Warner, cantante de rock estadounidense, conocido como Marilyn Manson.

1975.- Bradley Cooper, actor estadounidense.

DEFUNCIONES

1903.- Práxedes Mateo Sagasta, expresidente del Gobierno español.

1922.- Ernest Shackleton, explorador anglo-irlandés de la Antártida.

1936.- Ramón María del Valle Inclán, escritor español.

1956.- Jeanne Bourgeois, ‘Mistinguett’, vedette, cantante y actriz francesa.

1979.- Alexandra Balachova, bailarina de ballet rusa.

2014.- Eusebio da Silva Ferreira, futbolista portugués de origen africano.

2018.- John Young, astronauta estadounidense y noveno hombre en pisar la Luna.

2024.- Miguel Ángel Sánchez, conocido como Morfi Grei, fundador y cantante de La Banda Trapera del Río, referente del punk en España durante más de 40 años.

2025.- Costas Simitis, exprimer ministro socialista de Grecia que llevó a su país a la zona del euro.

