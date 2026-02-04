Efemérides del 5 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día cómo hoy?

En un 5 de febrero, pero de 1960, se inaugura en Meyrin, cerca de Ginebra, el mayor acelerador de partículas del mundo, un sincrotón de 25 GeV de potencia, construido por el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN).

OTRAS EFEMÉRIDES

1782.- Las tropas inglesas que se habían apoderado de la isla de Menorca se rinden ante el ataque del Ejército hispano-francés.

1852.- Se inaugura el museo de L’Hermitage en San Petersburgo.

1912.- Botadura del acorazado ‘España’, primero de los barcos de guerra construidos tras los daños sufridos por la Armada española en las guerras de Cuba y Filipinas.

1915.- Pancho Villa asume plenos poderes militares y civiles en México.

1917.- Se promulga en Santiago de Querétaro (México) la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

1936.- Se estrena en Nueva York la película ‘Tiempos modernos’, de Charles Chaplin.

1948.- Los gobiernos de Francia y España acuerdan la apertura de la frontera entre ambos países, que permanecía cerrada desde el 1 de marzo de 1946. El acuerdo se hizo efectivo el 10 de febrero.

1971.- Los astronautas estadounidenses Alan Shepard y Edgar Mitchell se posan en la Luna con el módulo ‘Antares’, mientras Stuart A. Roosa permanece orbitando en el módulo de comando.

1971.- En Uruguay nace el Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda.

1985.- Se abre definitivamente la verja de Gibraltar para el tránsito de personas, vehículos y mercancías, en aplicación del acuerdo firmado por España y el Reino Unido en noviembre de 1984.

1989.- El derrocado dictador de Paraguay Alfredo Stroessner abandona su país y se refugia en Brasil.

1997.- Las firmas bursátiles Morgan Stanley y Dean Witter acuerdan fusionarse, formando así Morgan Stanley, la mayor sociedad de valores de Wall Street.

2002.- El Senado italiano aprueba el regreso al país de los Saboya, descendientes del último rey del país, Umberto II, poniendo fin así a 55 años de “exilio” de la familia real.

2012.- Sauli Niinisto gana las elecciones en Finlandia y se convierte en el primer presidente conservador desde 1956, tras décadas de hegemonía socialdemócrata en la jefatura del Estado nórdico.

2014.- Se publica ‘Footlight’, la única novela de Charles Chaplin, que inspiró la película ‘Candilejas’.

2018.- EEUU inicia la retirada gradual de sus tropas en Irak, tras el anuncio del fin de la guerra contra el Estado Islámico.

2020.- El Senado estadounidense absuelve al presidente Donald Trump en el ‘impeachment’, en el tercer juicio político de un presidente en la historia del país.

2021.- Google lanza en Australia su nueva plataforma de noticias ‘News Showcase’.

2023.- La cantante estadounidense Beyoncé se convierte en la artista con más Grammys en la historia al alcanzar 32 gramófonos.

2024.- La Unesco lanza un observatorio para asegurar un desarrollo ético de la inteligencia artificial (IA).

NACIMIENTOS

1878.- André Citroen, ingeniero francés, creador de la marca automovilística que lleva su nombre.

1919.- Andreas Papandreu, político griego.

1946.- Charlotte Rampling, actriz estadounidense.

1985.- Cristiano Ronaldo, futbolista portugués.

1992.- Neymar da Silva Santos Júnior, futbolista brasileño.

2002.- Kang Taehyun, cantante surcoreano, miembro del grupo de K-pop TXT.

DEFUNCIONES

1937.- Lou Andreas-Salomé, escritora rusa.

1967.- Violeta Parra, cantante chilena, referente de la música popular del país.

1991.- Pedro Arrupe Gondra, jesuita español.

1993.- Joseph L. Mankiewicz, cineasta estadounidense.

1996.- Antonio Ruiz Soler “Antonio”, bailarín español.

2020.- Kirk Kouglas, actor estadounidense.

2021.- Christopher Plummer, actor canadiense.

2022.- Fernando Marías, escritor y guionista español.

2023.- Pervez Musharraf, ex dictador militar paquistaní.