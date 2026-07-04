En un 5 de julio, pero de 1996, hace 30 años, nace la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, en un laboratorio del Instituto Roslin, en Edimburgo (Escocia, Reino Unido).
1811.- El Congreso de Venezuela redacta y firma el Acta de la Declaración Independencia.
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1935.- El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt firma la ley que garantiza la libertad sindical.
1946.- El ingeniero francés Louis Reard presenta en París el bikini y lo hace de la mano de la bailarina francesa Micheline Bernardini, la única que aceptó la propuesta.
1947.- El Consejo de Estado de la China nacionalista ordena la movilización general para acelerar la campaña contra los comunistas, lo que se considera una declaración de guerra.
1948.- El Gobierno laborista británico nacionaliza la sanidad con la creación del Servicio Nacional de Salud.
1950.- El Parlamento israelí aprueba la Ley de Retorno, que concede la residencia y la ciudadanía a cualquier judío del mundo.
1959.- Presenta su dimisión el primer ministro israelí, David Ben Gurión, tras la crisis por los envíos de armas desde la RFA, aunque su renuncia no se produjo hasta 1963.
1962.- Francia reconoce la independencia de Argelia, proclamada dos días antes por el nuevo gobierno argelino, tras el respaldo absoluto en el referéndum de autodeterminación del día 1 del mismo mes.
1964.- Nace la banda de rock británica Pink Floyd, liderada inicialmente por los guitarristas y vocalistas Roger Waters y Syd Barrett.
1975.- Se proclama la independencia de Cabo Verde de Portugal.
1977.- Zia Ul-Haq asume el poder en Pakistán a raíz de un golpe de Estado y el primer ministro, Ali Bhutto, es puesto bajo arresto domiciliario.
1988.- El Sínodo de la Iglesia anglicana aprueba la ordenación de mujeres sacerdotes.
1989.- El coronel estadounidense Oliver North es condenado a diversas sanciones por su participación en el escándalo ‘Irangate’. Luego se anuló la sentencia.
2003.- Dos terroristas chechenas se inmolan en un festival de rock provocando la muerte de 16 personas en Tushino, al noroeste de Moscú.
2012.- La justicia argentina condena al general Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por el robo sistemático de bebés durante la dictadura (1976-1983).
2015.- El ‘No’ gana rotundamente en el referéndum en Grecia, sobre la propuesta de los acreedores con medidas de austeridad.
2021.- El fundador de Amazon, Jeff Bezos, abandona el puesto de consejero delegado en la empresa para centrarse en otros proyectos personales y le sustituye Andy Jassy.
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1853.- Cecil Rhodes, colonizador inglés de África del Sur.
1889.- Jean Cocteau, escritor simbolista y cineasta francés.
1911.- Georges Pompidou, expresidente y ex primer ministro francés.
1925.- Fernando de Szyszlo, pintor peruano.
1928.- Pierre Mauroy, político francés.
1943.- Victoria Marina Velásquez de Avilés, política salvadoreña y ex secretaria general del SICA.
1979.- Vicente Gállego Castro, periodista español, cofundador y director de EFE.
1980.- Luis Sandrini, actor argentino.
1989.- Ernesto Halffter, compositor español.
1995.- Irene Gutiérrez Caba, actriz española.
2002.- María Cristina Jurado, ‘Katy Jurado’, actriz mexicana.
2003.- Fernando Arbex, músico español y fundador de ‘Los Brincos’.
2007.- Régine Crespin, soprano francesa.
2010.- Jim Bohlen, cofundador estadounidense de Greenpeace.
2017.- Joaquín Navarro Valls, periodista español y exportavoz del Vaticano.
2018.- Jean-Louis Tauran, cardenal francés y camarlengo desde 2014.
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2021.- Tico Medina, periodista español.
.- Rafaella Carrà, cantante italiana.
.- Richard Donner, cineasta estadounidense.
2022.- Jorge Cacho Fontana, icono de la radio argentina.
2024.- José Antonio Abella, novelista y escultor español.
Una videollamada desde Colombia conectaba a Eduar Velázquez, de 24 años, con la fiesta infantil donde estaban su madre, su hijo y otros 28 integrantes de su familia el pasado 24 de junio, cuando, de pronto, un doble terremoto sacudió Venezuela. (EFE)
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