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La imagen de televisión publicada el 23 de abril muestra a Dolly, el primer mamífero clonado con éxito de una célula adulta, fotografiada con su primer cordero, llamado 'Bonnie', en el Instituto Roslin de Edimburgo el 23 de abril. (Foto de WTN / AFP)
La imagen de televisión publicada el 23 de abril muestra a Dolly, el primer mamífero clonado con éxito de una célula adulta, fotografiada con su primer cordero, llamado 'Bonnie', en el Instituto Roslin de Edimburgo el 23 de abril. (Foto de WTN / AFP)
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Por Agencia EFE

En un 5 de julio, pero de 1996, hace 30 años, nace la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, en un laboratorio del Instituto Roslin, en Edimburgo (Escocia, Reino Unido).

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