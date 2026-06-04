En un 5 de junio, pero de 1984, Indira Gandhi ordena al Ejército asaltar el Templo Dorado, principal centro del culto sij, donde se habían atrincherado cientos de independentistas, mueren más de 300 personas en la llamada ‘Operación Blue Star’.

OTRAS EFEMÉRIDES

1625.- Rendición de Breda, acto inmortalizado por Diego Velázquez en el cuadro de ‘Las Lanzas’.

1806.- Napoleón I nombra rey de Holanda a su hermano Luis Bonaparte.

1895.- El ingeniero alemán Karl von Linde presenta su primera máquina para licuar aire, base de la moderna industria del frío.

1963.- El ayatollah Jomeini es arrestado por las autoridades iraníes y comienzan grandes disturbios en Teherán contra el régimen del Sha.

1967.- Comienza la Guerra de los Seis Días entre Israel y una coalición integrada por Egipto, Siria y Jordania, que concluiría con la victoria israelí.

1968.- Atentado contra el senador Robert Kennedy en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, fallecería al día siguiente.

1972.- Se inaugura la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo.

1981.- Los centros de control y prevención de la enfermedad de EE.UU. reconocen por primera vez la existencia del SIDA en una conferencia de prensa en Los Ángeles, aunque su nombre oficial lo recibió en 1983.

2005.- Rafa Nadal gana el Roland Garros, su primer Grand Slam, al vencer al argentino Mariano Puerta.

2009.- Mueren 49 niños menores de 4 años en el incendio de una guardería en la ciudad mexicana de Hermosillo.

2017.- Un trabajador despedido mata a cinco excompañeros en la empresa donde trabajaba en Orlando (EE.UU.) y luego se suicida.

2018.- Mariano Rajoy anuncia que deja la presidencia del PP.

2020.- El ayuntamiento de Washington cambia el nombre de una calle frente a la Casa Blanca a ‘Black lives matter’ (‘Las vidas negras importan’).

2022.- Rafael Nadal gana su decimocuarto y último Roland Garros.

2024.- Científicos que han revolucionado el tratamiento de la obesidad ganan el Premio Princesa de Asturias de Investigación.

NACIMIENTOS

1723.- Adam Smith, economista escocés.

1878.- Pancho Villa, revolucionario mexicano.

1883.- John Maynard Keynes, economista británico.

1898.- Federico García Lorca, poeta español.

1928.- Tony Richardson, director británico de cine.

1942.- Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial.

1949.- Ken Follet, escritor británico.

1962.- Astrid de Sajonia-Coburgo, princesa belga.

1971.- Mark Wahlberg, actor estadounidense.

1979.- David Bisbal, cantante español.

1990.- Ona Carbonell, nadadora española.

DEFUNCIONES

1826.- Carl María von Weber, compositor y pianista alemán.

1953.- Bill Tilden, tenista estadounidense número 1 del mundo en los años veinte y treinta.

1975.- Paul Keres, ajedrecista soviético.

2001.- Pedro Laín Entralgo, escritor, filósofo, historiador y médico.

2002.- Dee Dee Ramone, bajista de los Ramones.

2004.- Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989.

2015.- Tarek Aziz, político iraquí.

2020.- Victoria Rose Wood (Vicki Wood), pionera del automovilismo estadounidense.

2021.- Richard Robinson, editor estadounidense.

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La Organización Mundial de la Salud redujo drásticamente el martes 2 de junio su conteo de casos sospechosos de ébola en toda África central, de 900 a 116, con 330 enfermos confirmados. (AFP)

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