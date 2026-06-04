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La primera ministra india Indira Gandhi y a su hijo Rajiv en una reunión del Partido del Congreso en Nueva Delhi, a principios de 1984. (AFP)
La primera ministra india Indira Gandhi y a su hijo Rajiv en una reunión del Partido del Congreso en Nueva Delhi, a principios de 1984. (AFP)
/ STR
Por Agencia EFE

En un 5 de junio, pero de 1984, Indira Gandhi ordena al Ejército asaltar el Templo Dorado, principal centro del culto sij, donde se habían atrincherado cientos de independentistas, mueren más de 300 personas en la llamada ‘Operación Blue Star’.

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