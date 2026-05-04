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La Batalla de Puebla, librada en México el 5 de mayo de 1862 entre las fuerzas del Imperio Francés y la República Mexicana. (Vía Wikimedia Commons)
La Batalla de Puebla, librada en México el 5 de mayo de 1862 entre las fuerzas del Imperio Francés y la República Mexicana. (Vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 5 de mayo, pero de 1862, tiene lugar la batalla de Puebla (México) donde las tropas mexicanas repelen a las francesas, un símbolo de la resistencia a la dominación extranjera.

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