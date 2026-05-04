En un 5 de mayo, pero de 1862, tiene lugar la batalla de Puebla (México) donde las tropas mexicanas repelen a las francesas, un símbolo de la resistencia a la dominación extranjera.
1808.- Abdicaciones de Bayona: Carlos IV renuncia formalmente a sus derechos al trono español en favor de Napoleón. Dos días después lo hizo Fernando VII.
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1890.- En España, se promulga la ley de Sufragio Universal (masculino), bajo el Gobierno de Sagasta.
1921.- Nace Chanel n.5, el perfume más famoso y vendido de la historia.
1925.- Japón promulga su Ley de Sufragio universal.
1945.- Liberados los campos de concentración nazis de Mauthausen y Gusen, en Austria, por Estados Unidos.
1949.- Se firma el Tratado de Londres, origen del Consejo de Europa.
1961.- El estadounidense Alan Shepard realiza el primer vuelo orbital de un astronauta, en la cápsula ‘Freedom-7’.
1981.- El miembro del IRA Bobby Sands fallece tras cumplir 66 días en huelga de hambre.
1992.- El Parlamento de Crimea proclama la independencia de la península y convoca un referéndum, en un reto a Ucrania.
2003.- Nace Linkedin, la red social para profesionales.
2004.- La obra del artista español Pablo Ruiz Picasso ‘Garcon à la pipe’ supera todos los récords al ser adjudicada en 93 millones de dólares, en subasta en Sotheby’s.
2021.- El estado de Carolina del Sur (Estados Unidos) aprueba el fusilamiento como método alternativo de ejecución.
2022.- Los nacionalistas del Sinn Féin ganan por primera vez las elecciones en Irlanda del Norte.
2023.- La OMS pone fin a más de 3 años de emergencia internacional por la covid-19.
2024.- El Gobierno israelí cierra el canal Al Yazira en el país.
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1282.- Juan Manuel, infante y escritor de Castilla.
1813.- Soren Kierkegaard, filósofo danés.
1818.- Karl Marx, sociólogo y economista alemán.
1826.- Eugenia de Montijo, aristócrata española, esposa de Napoleón III.
1846.- Federico Chueca, compositor español.
1914.- Tyrone Power, actor estadounidense.
1924.- Leopoldo Torre Nilsson, cineasta argentino.
1943.- Rafael Martos ‘Raphael’, cantante español.
1988.- Adele, cantante británica.
1989.- Chris Brown, cantante estadounidense.
2003.- Carlos Alcaraz, tenista español.
1821.- Napoleón Bonaparte, emperador de Francia.
1892.- August Wilheim Hofmann, químico alemán.
1977.- Ludwig Erhard, economista y político alemán.
1992.- Jean Claude Pascal, cantante y actor francés.
2002.- Hugo Banzer, expresidente de Bolivia.
2010.- Lucho Barrios, cantante de boleros, peruano.
2015.- Angélica ‘Queca’ Campillo, fotoperiodista española.
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2018.- José María Íñigo, periodista y presentador español.
2023.- Sophia Vari, artista griega.
2024.- César Luis Menotti, ‘El flaco’, futbolista y entrenador de fútbol, argentino.
El presidente Donald Trump estimó que las hostilidades con Irán "han terminado", en una carta dirigida a los líderes parlamentarios, en momentos en que el Congreso lo presiona para que solicite una autorización si se prolonga el conflicto por más de 60 días. (AFP)
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