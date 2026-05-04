En un 5 de mayo, pero de 1862, tiene lugar la batalla de Puebla (México) donde las tropas mexicanas repelen a las francesas, un símbolo de la resistencia a la dominación extranjera.

OTRAS EFEMÉRIDES

1808.- Abdicaciones de Bayona: Carlos IV renuncia formalmente a sus derechos al trono español en favor de Napoleón. Dos días después lo hizo Fernando VII.

1890.- En España, se promulga la ley de Sufragio Universal (masculino), bajo el Gobierno de Sagasta.

1921.- Nace Chanel n.5, el perfume más famoso y vendido de la historia.

1925.- Japón promulga su Ley de Sufragio universal.

1945.- Liberados los campos de concentración nazis de Mauthausen y Gusen, en Austria, por Estados Unidos.

1949.- Se firma el Tratado de Londres, origen del Consejo de Europa.

1961.- El estadounidense Alan Shepard realiza el primer vuelo orbital de un astronauta, en la cápsula ‘Freedom-7’.

1981.- El miembro del IRA Bobby Sands fallece tras cumplir 66 días en huelga de hambre.

1992.- El Parlamento de Crimea proclama la independencia de la península y convoca un referéndum, en un reto a Ucrania.

2003.- Nace Linkedin, la red social para profesionales.

2004.- La obra del artista español Pablo Ruiz Picasso ‘Garcon à la pipe’ supera todos los récords al ser adjudicada en 93 millones de dólares, en subasta en Sotheby’s.

2021.- El estado de Carolina del Sur (Estados Unidos) aprueba el fusilamiento como método alternativo de ejecución.

2022.- Los nacionalistas del Sinn Féin ganan por primera vez las elecciones en Irlanda del Norte.

2023.- La OMS pone fin a más de 3 años de emergencia internacional por la covid-19.

2024.- El Gobierno israelí cierra el canal Al Yazira en el país.

NACIMIENTOS

1282.- Juan Manuel, infante y escritor de Castilla.

1813.- Soren Kierkegaard, filósofo danés.

1818.- Karl Marx, sociólogo y economista alemán.

1826.- Eugenia de Montijo, aristócrata española, esposa de Napoleón III.

1846.- Federico Chueca, compositor español.

1914.- Tyrone Power, actor estadounidense.

1924.- Leopoldo Torre Nilsson, cineasta argentino.

1943.- Rafael Martos ‘Raphael’, cantante español.

1988.- Adele, cantante británica.

1989.- Chris Brown, cantante estadounidense.

2003.- Carlos Alcaraz, tenista español.

DEFUNCIONES

1821.- Napoleón Bonaparte, emperador de Francia.

1892.- August Wilheim Hofmann, químico alemán.

1977.- Ludwig Erhard, economista y político alemán.

1992.- Jean Claude Pascal, cantante y actor francés.

2002.- Hugo Banzer, expresidente de Bolivia.

2010.- Lucho Barrios, cantante de boleros, peruano.

2015.- Angélica ‘Queca’ Campillo, fotoperiodista española.

2018.- José María Íñigo, periodista y presentador español.

2023.- Sophia Vari, artista griega.

2024.- César Luis Menotti, ‘El flaco’, futbolista y entrenador de fútbol, argentino.

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